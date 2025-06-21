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"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности

"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности - 21.06.2025 Украина.ру

"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности

Практически одновременно с освобождением населённого пункта Запорожье в ДНР пришли новости о снятии Сергея Наева с должности командира тактической группы "Угледар" ВСУ. Сама группа расформирована. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"

2025-06-21T14:30

2025-06-21T14:30

2025-06-21T14:30

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В феврале 2025-го, после своего вступления в должность, Наев заявлял, что украинским военным якобы вполне по силам выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины. При этом с конца февраля по лето ВСУ успели потерять на этом направлении 427 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов - Константинополь, Днепроэнергия, Привольное, Вольное поле, Весёлое, Разлив, Богатырь, Зелёное Поле, Новополь, Отрадное, Фёдоровка, Комар. Обозреватели телеграм-канала также отметили, что Наев закончил службу не менее громким заявлением, что ВСУ на этом участке якобы "удалось заманить российские войска в ловушку и не допустить прорыва в Днепропетровскую область". "Что же, как говорится - результат налицо. Наглядно на карте, но еще более наглядно в лесополосах и подвалах вышеперечисленных населённых пунктов. Именно оттуда результаты руководства Наева будут извлечены и отправлены в рефрижераторах во время очередной передачи тел украинской стороне", - сказано в посте "Воин DV". Подводя итоги его работы, можно констатировать, что делать громкие заявления у Наева получалось лучше, чем исполнять свои непосредственные обязанности, резюмировали обозреватели.

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новости, украина, донецкая народная республика, сергей наев, вооруженные силы украины, сво