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"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности
"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности - 21.06.2025 Украина.ру
"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности
Практически одновременно с освобождением населённого пункта Запорожье в ДНР пришли новости о снятии Сергея Наева с должности командира тактической группы "Угледар" ВСУ. Сама группа расформирована. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"
2025-06-21T14:30
2025-06-21T14:30
2025-06-21T14:30
новости
украина
донецкая народная республика
сергей наев
вооруженные силы украины
сво
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В феврале 2025-го, после своего вступления в должность, Наев заявлял, что украинским военным якобы вполне по силам выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины. При этом с конца февраля по лето ВСУ успели потерять на этом направлении 427 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов - Константинополь, Днепроэнергия, Привольное, Вольное поле, Весёлое, Разлив, Богатырь, Зелёное Поле, Новополь, Отрадное, Фёдоровка, Комар. Обозреватели телеграм-канала также отметили, что Наев закончил службу не менее громким заявлением, что ВСУ на этом участке якобы "удалось заманить российские войска в ловушку и не допустить прорыва в Днепропетровскую область". "Что же, как говорится - результат налицо. Наглядно на карте, но еще более наглядно в лесополосах и подвалах вышеперечисленных населённых пунктов. Именно оттуда результаты руководства Наева будут извлечены и отправлены в рефрижераторах во время очередной передачи тел украинской стороне", - сказано в посте "Воин DV". Подводя итоги его работы, можно констатировать, что делать громкие заявления у Наева получалось лучше, чем исполнять свои непосредственные обязанности, резюмировали обозреватели.
украина
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донецкая народная республика, сергей наев, вооруженные силы украины, сво
"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности
Практически одновременно с освобождением населённого пункта Запорожье в ДНР пришли новости о снятии Сергея Наева с должности командира тактической группы "Угледар" ВСУ. Сама группа расформирована. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"
В феврале 2025-го, после своего вступления в должность, Наев заявлял, что украинским военным якобы вполне по силам выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины.
При этом с конца февраля по лето ВСУ успели потерять на этом направлении 427 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов - Константинополь, Днепроэнергия, Привольное, Вольное поле, Весёлое, Разлив, Богатырь, Зелёное Поле, Новополь, Отрадное, Фёдоровка, Комар.
Обозреватели телеграм-канала также отметили, что Наев закончил службу не менее громким заявлением, что ВСУ на этом участке якобы "удалось заманить российские войска в ловушку и не допустить прорыва в Днепропетровскую область".
"Что же, как говорится - результат налицо. Наглядно на карте, но еще более наглядно в лесополосах и подвалах вышеперечисленных населённых пунктов. Именно оттуда результаты руководства Наева будут извлечены и отправлены в рефрижераторах во время очередной передачи тел украинской стороне", - сказано в посте "Воин DV".
Подводя итоги его работы, можно констатировать, что делать громкие заявления у Наева получалось лучше, чем исполнять свои непосредственные обязанности, резюмировали обозреватели.