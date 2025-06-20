https://ukraina.ru/20250620/radovan-karadzhich-lider-bosniyskikh-serbov-predannyy-belgradom-1064061725.html

Радован Караджич: лидер боснийских сербов, преданный Белградом

Радован Караджич: лидер боснийских сербов, преданный Белградом - 20.06.2025 Украина.ру

Радован Караджич: лидер боснийских сербов, преданный Белградом

19 июня 1945 года в небольшой горной деревне Петница на территории нынешней Черногории родился будущий лидер боснийских сербов Радован Караджич. Ради спасения сербского народа он был готов на любые компромиссы и жертвы, но реальный мир признаёт только силу

2025-06-20T08:00

2025-06-20T08:00

2025-06-20T08:00

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Из этой же местности происходили предки самого известного сербского лингвиста – Вука Караджича, который в 19-м веке реформировал и стандартизировал сербский язык. Стоит отметить, что жители бывшего королевства Черногория, которое в 1918 году вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже переименованного в Королевство Югославия) в подавляющем большинстве считали себя сербами, а черногорская идентичность воспринималась как региональная.Отца Радована также звали Вук, в 1941 году он присоединился к воевавшим против гитлеровцев и их союзников партизанам-четникам, сохранявшим верность королю Югославии. Вук Караджич был схвачен в 1944 году коммунистическими партизанами Тито, и выжил при расстреле, притворившись убитым. После того, как в 1945-м титовцы при поддержке Сталина захватили власть во всей Югославии, Вука Караджича осудили на 5 лет лишения свободы, и Радован увидел отца только в пятилетнем возрасте.В 1960 году семья Караджичей переехала в Сараево – столицу соседней югославской республики, Боснии и Герцеговины (БиГ). Сараево тогда был вторым по числу сербов городом в Югославии – после Белграда.Радован Караджич окончил среднюю медицинскую школу, а в 1971 году – медицинский факультет Сараевского университета, получив специальность психиатра. Специализацией Караджича были неврозы и депрессии. Он работал в одной из больниц Сараево, а также состоял штатным психиатром в футбольной команде. Примечательно, что во время студенческих демонстраций в июне 1968 года Караджич стал одним из ярких ораторов, выступал с крыши здания философского факультета Сараевского университета.В молодости Радован Караджич был членом Союза коммунистов Югославии и заявлял, что национализм ещё большее зло, чем коммунизм. Однако прогрессировавшая в большей части союзных республик дискриминация сербов вынудила его изменить свою позицию. Под влиянием идей видного югославского, а затем сербского политика, академика и правозащитника Добрицы Чосича, Караджич начал политическую карьеру.В июле 1989 года Караджич стал основателем Сербской демократической партии (СДП), которая провозгласила себя представительницей сербской общины Боснии и Герцеговины, и заявила об отказе признать любые односторонние действия двух других этнических общин БиГ – мусульман и хорватов. После ноябрьских выборов 1990 года СДП приняла участие в формировании трёхстороннего правительства БиГ во главе с лидером боснийской общины Алией Изетбеговичем. Но когда в следующем году начался распад Югославии (из её состава вышли Словения и Хорватия), Караджич предупредил, что в случае объявления Боснией и Герцеговиной независимости боснийские сербы будут добиваться объединения с Сербией.В октябре 1991-го мусульманские и хорватские депутаты в Скупщине (парламенте) БиГ фактически совершили переворот. Ранее Конституция этой союзной республики гласила, что она является "суверенным демократическим государством народов Боснии и Герцеговины – мусульман, сербов, хорватов и представителей других наций". 14 октября 1991 года депутаты от мусульманской Партии демократического действия (ПДД) и Хорватского демократического содружества (ХДС) в отсутствие сербских коллег приняли "Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины", в котором сербы были объявлены этно-культурной группой.При этом сербы составляли более трети населения БиГ, их было почти вдвое больше, чем хорватов. Естественно, политические представители этого народа не согласились, и в Боснии и Герцеговине началась "война референдумов". 24 октября 1991-го в городе Пале рядом с Сараево депутаты парламента БиГ от сербских партий провозгласили создание Скупщины сербского народа Боснии и Герцеговины и объявили переход под власть этого органа всех сербских автономных областей республики. Также парламентарии приняли "Декларацию о сохранении сербского народа в едином государстве Югославия".На референдуме 9-10 ноября 1991 года проживающие в БиГ сербы поддержали эту декларацию подавляющим большинством: участие в плебисците приняли 85%, и 98% из них проголосовали за то, чтобы сербская часть Боснии и Герцеговины осталась в составе Югославии. 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская, а её первым президентом стал Радован Караджич.В свою очередь, Скупщина БиГ, где уже не было сербских депутатов, назначила референдум о независимости республики на 29 февраля и 1 марта 1992 года. По закону референдум мог быть признан состоявшимся, если в нём приняло участие более 2/3 населения (то есть 66,6%). Мусульмане и хорваты, несмотря на все фальсификации, отчитались лишь о 64,3% участников, из которых 99,7% проголосовали "за". В сербских общинах голосования вообще не было.Но это не помешало Западу в начале апреля 1992 года признать независимость БиГ, после чего мусульманские боевики начали захват административных зданий в Сараево и этнические чистки. В республике началась гражданская война, в которой сербы поначалу могли рассчитывать только на подразделения милиции в подконтрольных общинах. Подразделения Югославской народной армии (ЮНА) в конфликт не вмешивались, хотя мусульмане и хорваты захватили склады системы территориальной обороны на подконтрольной территории, и начали формировать полноценные вооружённые силы – Армию Республики БиГ.Лишь после того, как в начале мая 1992 года при попытке вывести колонну ЮНА из Сараево в Сербию мусульманские боевики вероломно убили десятки солдат и офицеров (хотя перед этим гарантировали беспрепятственный выезд, и военные были безоружны), Караджич отдал распоряжение о формировании Армии Республики Сербской. Её основу составили военные бывшей Югославской Народной армии, дислоцировавшиеся в БиГ, но в составе этой армии воевало множество добровольцев из Сербии, а также немало русских.Всё время гражданской войны в БиГ в 1992-95 годах Караджич возглавлял боснийских сербов, и совместно с командующим Армией Республики Сербской, генералом Ратко Младичем, планировал военные операции против местных мусульман и хорватов. При этом Караджич на протяжении войны постоянно пытался урегулировать конфликт путём переговоров – как с мусульманами и хорватами, так и с Западом. В частности, в Пале президент РС принимал экс-президента США Джимми Картера.Самой известной операцией Армии РС стало освобождение городка Сребреница, где "голубые каски" ООН стали фактическими пособниками убийц сербов. В Сребренице базировалось подразделение Армии Республики БиГ под командованием Насера Орича, боевики которого в 1993-95 годах убили более 3500 мирных сербов в окрестных сёлах, – но оставались безнаказанными, постоянно возвращаясь под защиту "миротворцев ООН".Именно занятие боснийскими сербами Сребреницы 11 июля 1995-го стало прологом к завершению войны в БиГ, поскольку ставило под угрозу два других мусульманских анклава, охраняемых ООН. Речь о Бихаче и Горажде, где также размещались базы мусульманских боевиков. Ответ Запада, который изначально поддерживал мусульман, был гибридным.С одной стороны, войска НАТО начали масштабные бомбардировки сербских сил. Во-вторых, фотографии колонн мирных мусульман, которые отправились из Сребреницы на подконтрольные Армии Республики БиГ территории, были выданы за фото людей, которых вскоре якобы убили сербы. При этом в самой Сребренице сербы действительно совершили военные преступления, расстреляв несколько сотен пленных мусульманских боевиков.К осени 1995 года Республика Сербская находилась между молотом и наковальней. С одной стороны, её атаковали войска мусульман и хорватов, поддерживаемые авиацией НАТО. С другой – Союзная республика Югославия, на тот момент состоявшая из Сербии и Черногории, ужесточила санкции против боснийских сербов. Президент Югославии Слободан Милошевич рассчитывал таким образом смягчить западные санкции против своей страны.В ноябре 1995 года Милошевич согласился принять участие в инициированных США переговорах в Дейтоне, куда представителей Республики Сербской даже не пригласили. Боснию и Герцеговину представлял только Алия Изетбегович – лидер местных мусульман, а судьбу боснийских сербов и хорватов решали Милошевич и президент Хорватии Франьо Туджман.По "Дейтонским соглашениям" Республика Сербская получила 49% территории БиГ, мусульманско-хорватская федерация – 51 %. Сараево оставалось столицей единого государства, а прилегающие к нему сербские районы, которые Армия РС обороняла более трёх лет, переходили под власть мусульман. Это вызвало исход более 100 тысяч сараевских сербов, причём некоторые из них даже выкапывали тела предков и родных, чтобы увезти их с собой.25 июля 1995 года, Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), созданный ООН двумя годами раньше, обвинил Караджича и генерала Младича в военных преступлениях, в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии, а в следующем году выдал ордера на их арест.В феврале 1996 года Радован Караджич в интервью газете "Таймс" заявил: "Если бы в Гааге работал настоящий судебный орган, я был бы готов поехать туда или дать показания по телевидению. Но трибунал в Гааге – политический институт, организованный для того, чтобы свалить всю вину на сербов". Но под давлением Милошевича 19 июля того же года Радован Караджич сложил с себя полномочия президента Республики Сербской – и на много лет исчез.За Караджичем началась настоящая охота. За информацию о его местонахождении МТБЮ назначил вознаграждение в размере $ 5 млн. При этом более 12 лет Радован Караджич проживал в Белграде и работал в частной клинике, занимаясь лечением депрессий посредством альтернативной медицины. Он имел фальшивые документы на имя Драгана Дабича, свободно передвигался по городу, посещал семинары, читал лекции и много писал в журналы на медицинские темы. Время от времени он тайно давал интервью – одно из них в 2005 году взял главный редактор портала "ФРОНТАЛ" (Баня-Лука, БиГ) Даниел Симич, который издал его текст отдельной книгой.Но в конце июле 2008 года в результате масштабной спецоперации спецслужб Сербии Радован Караджич был арестован, и почти сразу же выдан в Гаагу. На суде он заявил:"Я боялся, что буду физически ликвидирован из-за соглашения с бывшим спецпредставителем США Ричардом Холбруком. Я не ставлю под вопрос правомочия суда, а лишь хочу объяснить, почему я здесь не появился в 1996, 1997 или в 1998 году, когда я собирался добровольно сдаться властям. Всё это время за мной охотились для того, чтобы ликвидировать, а не арестовать".24 марта 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал Радована Караджича виновным и приговорил его к 40 годам тюрьмы за военные преступления и "геноцид", совершённые во время войны в БиГ в 1992-95 годах. Позднее приговор был пересмотрен и ужесточëн: 20 марта 2019 года Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила Караджича к пожизненному заключению, которое он отбывает ныне в британской тюрьме на острове Уайт.По мнению Даниела Симича, главный урок, который нынешняя Россия может извлечь из судьбы Радована Караджича, состоит в том, что в мире нет ни одной страны или лидера, которыми можно было бы пожертвовать, чтобы выиграть время в надежде удовлетворить агрессивные аппетиты США и их сателлитов НАТО."Непротивление России созданию МТБЮ в Гааге по решению Совета Безопасности ООН лишь поощрило Запад рассматривать его как модель, в рамках которой можно осуждать в земных судах всех, кто встаёт у них на пути, за "преступления" и "неуважение к правам человека". Именно отсюда и возникла идея предъявить обвинение Владимиру Путину".

https://ukraina.ru/20250114/1060237131.html

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https://ukraina.ru/20241124/1059098565.html

https://ukraina.ru/20250227/1061414850.html

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история, босния и герцеговина, югославия, сербия, караджич, ратко младич, оон, нато, гражданская война, националисты