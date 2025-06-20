https://ukraina.ru/20250620/1021602566.html

Пётр Калнышевский: последний кошевой Запорожской Сечи

Пётр Калнышевский: последний кошевой Запорожской Сечи - 20.06.2025 Украина.ру

Пётр Калнышевский: последний кошевой Запорожской Сечи

Пётр Калнышевский – последний кошевой атаман Запорожской Сечи. Обязанный своим возвышением не столько воинской удали, сколько личному богатству и бюрократическим способностям, он символизировал собой естественный закат вольницы на Днепре

2025-06-20T16:00

2025-06-20T16:00

2025-06-20T09:40

история

xviii век

запорожское казачество

история

история украины

история малороссии

запорожская сечь

казаки

днепр

григорий потемкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102160/25/1021602598_0:141:800:591_1920x0_80_0_0_f78bc7b7eb04ec1ddff7aa0c5a6012b3.jpg

Происхождение Калнышевского в точности не установлено. Причём существует сразу три версии – крестьянская, казацкая и шляхетская. С высокой долей вероятности локализуется его родина – территория Лубенского полка. Обычно называется Роменский район нынешней Сумской области.Ещё меньше понимания с датой рождения – можно встретить указание на 20 июня 1690 года, но даже и год может оказаться 1691-м (в те времена даже дата рождения царских детей не всегда фиксировалась). Причём прожил он нереально долго (не только для своего, но и для нынешнего времени), упокоившись только в 1803 году.На Сечи он впервые упоминается в источниках в 1754 года уже как представитель казацкой старшины – войсковой есаул.В 1734 году запорожцы решают вернуться из турецкого подданства, в котором оказались, поддержав Мазепу. Прекрасно проявив себя в кампаниях против османов фельдмаршалов Миниха и Ласси, они получают во владения обширный край. Здесь ими была основана т.н. Новая Сечь неподалёку от современного Никополя.Новая Сечь принципиально отличалась от традиционного казачьего сообщества. Ключевыми стали два фактора. Во-первых, Крымское ханство уже не представляло той угрозы, что ранее. Во-вторых, на землях пограничья установился контроль абсолютистского государства.Казачество все больше переходит к производящему хозяйству с опорой на скотоводство, торговлю и земледелие. Это породило процессы резкой имущественной дифференциации между казацкой старшиной, рядовыми казаками и крестьянами, которые стали селиться на землях Сечи без перехода в казацкий статус. При этом резко усилилась экономическая интеграция Запорожья и Гетманщины.Будущий кошевой атаман был записан в реестр Кущевского куреня. В списке из 460 казаков Петр Калнышевский значится на десятой позиции.Во второй половине 1750-х годов он расследует правильность начисления налогов и сам занимается их сбором. Но главным его занятием была борьба с гайдамаками – отрядами казаков, которые предпочитали прежний хищнический образ жизни.В 1755 и 1758 годах он входил в состав посольств в Петербург, которые требовали (небезуспешно) налоговых льгот и увеличения царского жалования.В 1758 году Калнышевский становится войсковым судьей.Кошевой Григорий Фёдоров в 1761 году подал официальное прошение об отставке, ссылаясь на преклонный возраст, и просил о сохранении за ним положенных по чину привилегий. В 1762 году Калнышевский присутствовал на коронации Екатерины II уже в качестве нового кошевого атамана.Представления о старшинских богатствах дают данные о конфискации имущества при ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.У кошевого Калнышевского было 639 коней, 1085 голов крупного рогатого скота, среди которого 9 буйволов, 14045 голов мелкого рогатого скота, 106 свиней и 5 ослов. У войскового писаря И. Глобы — 336 лошадей, 889 голов крупного и 12 463 мелкого рогатого скота, 86 свиней, у полковника Гараджи — 39 лошадей, 167 голов крупного и 2700 голов мелкого рогатого скота. О размерах стада в хозяйстве зажиточного сечевика можно судить по описанию имущества казаков, которого они лишились в 1769 г. после нападения крымских татар во время русско-турецкой войны. Так у казака Шкуринского куреня И. Шморгуна кочевники увели 20 лошадей, 40 голов крупного и 700 мелкого рогатого скота, а у казака А. Придатка— 70 лошадей, 50 голов крупного и 300 мелкого рогатого скота.Земельные конфликты и тяжбы с обитателями и властями новосозданных провинций, в 1764 году объединенных в Новороссийскую губернию, составили постоянный фон последних десятилетий существования Новой Сечи. Казаки нередко просто нападали на соседей, грабили их, угоняли скот и сгоняли крестьян с занятой земли.В 1768 году запорожцы, участвовавшие в Колиивщине, возвращались на Сечь, однако здесь многие из них были арестованы по приказу кошевого Калнышевского и брошены в тюрьму для дальнейшей передачи царскому суду. Такое развитие событий вызвало недовольство среди рядовых казаков, которое, в конце концов, вылилось в Рождественское восстание 1768 года.Казаки взбунтовались, освободили содержавшихся на Сечи узников и затем направились к дому, где в тот момент проходило совещание новоизбранной старшины.Калнышевскому и его окружению удалось сбежать, а казаки, разграбив имущество беглецов, решили избрать себе новую старшину и кошевого и под их предводительством вернуться в турецкое подданство.Однако на следующий день к Сечи подошли войска из Новосеченского ретраншимента и Калнышевскому удалось убедить запорожцев подчиниться. В итоге было арестовано и предано суду около сотни наиболее активных участников бунта.На русско-турецкую войну 1768-74 годов Сечь выставила 7 500 конных и 5 800 пеших казаков. Запорожцы отличились под Очаковым, Бендерами, Тульчей и Исакчей. Многие из казаков были представлены к наградам, а кошевой Калнышевский удостоился осыпанной бриллиантами золотой медали на синей ленте ордена Андрея Первозванного. В 1772-м году в запорожское "товарищество" был принят князь Григорий Потёмкин, приписанный под именем Грицько Нечеса к тому же Кущевскому куреню, что и кошевой атаман. Примеру князя последовал еще ряд высокопоставленных офицеров.Казалось, что позиции Калнышевского и Сечи в целом незыблемы, но в июне 1775 года она была ликвидирована.По представлению князя Потёмкина в 1776 году Калнышевский был приговорён к пожизненному заключению в Соловецкий монастырь, а Глоба и Головатый в монастыри Сибири, с формулировкой "за вероломное буйство и разорение российских подданных". 25 июня 1776 года, в сопровождении семи конвоиров бывший кошевой отбыл из Москвы в Архангельск, откуда морем был переправлен в монастырь, которого достиг 30 июля.Всё имущество кошевого было конфисковано при аресте, и при заключении в монастырскую Головленковкую тюрьму при нем была только одежда, которую он носил. Калнышевский жаловался наместнику монастыря архимандриту Досифею, на то, что потолок его камеры протекает, но отремонтировать её за собственный счет ему было позволено только в 1799 г.В конце 1780-х годов Калнышевский был переведён из тюрьмы в келью в одной из башен. Трижды в год, на Пасху, Преображение и Рождество он имел право посещать общую церковную службу.На содержание Калнышевского из казны ежедневно выделялся 1 рубль. Для сравнения, жалование кошевого атамана составляло 70 рублей в год, на содержание обычного монаха выделялось 9 рублей, а простого заключённого Соловецкой тюрьмы – от 10 до 30 рублей в год.Тем не менее, Калнышевский смог скопить значительную сумму и сделать Соловецкому монастырю несколько ценных подарков: в 1794 году серебряный крест, а после своего освобождения – евангелие в отделанном серебром и золотом окладе стоимостью почти две с половиной тысячи рублей.Ещё на Сечи Калнышевский отличался особым благочестием, и одаривал запорожские церкви и монастыри, и даже направлял богатые дары в иерусалимский храм Гроба Господня. Но не только подарками последний кошевой заработал авторитет у братии монастыря, на Соловках он вёл жизнь духовную жизнь православного аскета.Когда, в 1801 году посетивший монастырь император Александр I издал указ о его помиловании, Калнышевский изъявил желание остаться в монастыре в качестве послушника. Учитывая свой преклонный возраст, он не решился на дальний путь домой и кроме того, по словам бывшего кошевого, за годы заключения он "привык совершенно" прибывать в "блаженном уединении" и просил сохранить ему казенное жалование и позволить "в обители сей ожидать с спокойным духом приближающегося конца моей жизни". 31 октября 1803 года он скончался.Петр Калнышевский был похоронен на монастырском кладбище рядом со Спасо-Преображенским собором, рядом с могилами соловецкого келаря, знаменитого публициста начала XVII века Авраамия Палицына и архимандрита Феодорита Кольского преподобного, просветителя саамов и духовника Андрея Курбского.В 1853 году настоятелем Соловецкого монастыря был поставлен выходец с Уманьщины архимандрит Александр (Павлович), прославившийся как руководитель обороны монастыря от английской эскадры в 1854 году. В 1856 году, по его благословению на могиле Калнышевского была установлена плита с кратким жизнеописанием последнего запорожского кошевого.В годы Советской власти могильная плита с эпитафией несколько раз перемещалась с место на место, и точная локализация самого захоронения теперь утрачена.При президенте Викторе Ющенко один из украинских историков, очевидно желая польстить патриотичному лидеру, который был большим любителем исторической мифологии и казацкой старины, объявил его потомком последнего запорожского кошевого. Действительно, сохранилось письмо одного из предков экс-президента Калнышевскому, в котором тот называет кошевого "братом", но большинство историков полагают, что тут речь идёт не о родстве, а о принадлежности к запорожскому "братству".

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

https://ukraina.ru/20241208/1059489615.html

https://ukraina.ru/20200326/1027142472.html

https://ukraina.ru/20250615/1023908127.html

https://ukraina.ru/20240329/1054186406.html

https://ukraina.ru/20240408/1044752531.html

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, xviii век, запорожское казачество, история украины, история малороссии, запорожская сечь, казаки, днепр, григорий потемкин, екатерина ii