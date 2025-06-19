ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью - 19.06.2025 Украина.ру
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ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью
ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью - 19.06.2025 Украина.ру
ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью
Более десятка украинских БПЛА сбиты над Курской областью, сообщает Минобороны РФ.
2025-06-19T21:10
2025-06-19T21:11
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"С 19.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении. Ранеев новостях: Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА — Минобороны РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, кто, сво, пво, минобороны рф, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Курская область, КТО, СВО, ПВО, Минобороны РФ, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью

21:10 19.06.2025 (обновлено: 21:11 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Более десятка украинских БПЛА сбиты над Курской областью, сообщает Минобороны РФ.
"С 19.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Ранеев новостях: Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА — Минобороны РФ
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