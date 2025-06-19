https://ukraina.ru/20250619/pvo-rossii-sbila-12-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-kurskoy-oblastyu-1064061135.html

ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью

ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью - 19.06.2025 Украина.ру

ПВО России сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью

Более десятка украинских БПЛА сбиты над Курской областью, сообщает Минобороны РФ.

2025-06-19T21:10

2025-06-19T21:10

2025-06-19T21:11

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"С 19.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении. Ранеев новостях: Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА — Минобороны РФ

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