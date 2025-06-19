https://ukraina.ru/20250619/opyat-ne-smog-ekspert-o-popytkakh-kieva-vyzhat-gaz-iz-samogo-sebya-1064045531.html
"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя
"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя - 19.06.2025 Украина.ру
"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя
СМИ сообщают о том, что Украина нарастила закачку газа в собственные хранилища. Однако прирост идет за счет собственного газа, импорт пока на стопе, потому что у Киева нет денег. Действительно ли Украина не может импортировать газ, и чем это чревато?
2025-06-19T16:46
2025-06-19T16:46
2025-06-19T16:46
украина
киев
россия
станислав митрахович
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
нафтогаз
эксклюзив
оператор гтс украины
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На этот вопрос издания Украина.ру ответил заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.Гусев добавил, что если вспомнить всю историю с газом, которая была у Украины на протяжении последних 30 лет после обретения самостоятельности, то ждать каких-то улучшений в части коммунальных благ и уж тем более логики и порядка не стоит."Может быть, я довольно жестко скажу, но если уже все знают, что некто импотент, то бессмысленно каждый раз говорить, что он опять не смог", - резюмировал эксперт.По расчетам мониторинговых агентств, для восстановления потребленных Украиной прошлой зимой запасов голубого топлива, "Нафтогазу" необходимо до 1 октября закачать примерно 6,34 млрд кубометров. То есть среднесуточный темп уже должен был достигнуть отметки в 58 млн кубометров. Однако по данным брюссельской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), фактически закачка остается на уровне примерно в 45 млн кубометров газа в сутки.По информации "Оператора ГТС Украины", импорт голубого топлива в страну остается на низком уровне. В мае-июне из-за границы поступило примерно по 500 млн кубометров газа, то есть 38% от искомого объема.Другие материалы по теме: Финансовые гайки Банковой, или как сорвать резьбу там, где ее давно нет: Лизан об украинской экономике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, россия, станислав митрахович, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, нафтогаз, эксклюзив, оператор гтс украины
Украина, Киев, Россия, Станислав Митрахович, Украина.ру, Фонд национальной энергетической безопасности, Нафтогаз, Эксклюзив, Оператор ГТС Украины
"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя
СМИ сообщают о том, что Украина нарастила закачку газа в собственные хранилища. Однако прирост идет за счет собственного газа, импорт пока на стопе, потому что у Киева нет денег. Действительно ли Украина не может импортировать газ, и чем это чревато?
На этот вопрос издания Украина.ру ответил заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
"Если у вас нет денег, то вы не можете импортировать газ. А если у вас нет газа, то у вас нет отопления. И чревато это будет не сегодня, а зимой. Когда у вас не будет отопления, у вас будут ограничены жизненные функции населения", - сказал собеседник издания.
Гусев добавил, что если вспомнить всю историю с газом, которая была у Украины на протяжении последних 30 лет после обретения самостоятельности, то ждать каких-то улучшений в части коммунальных благ и уж тем более логики и порядка не стоит.
"Может быть, я довольно жестко скажу, но если уже все знают, что некто импотент, то бессмысленно каждый раз говорить, что он опять не смог", - резюмировал эксперт.
По расчетам мониторинговых агентств, для восстановления потребленных Украиной прошлой зимой запасов голубого топлива, "Нафтогазу" необходимо до 1 октября закачать примерно 6,34 млрд кубометров. То есть среднесуточный темп уже должен был достигнуть отметки в 58 млн кубометров. Однако по данным брюссельской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), фактически закачка остается на уровне примерно в 45 млн кубометров газа в сутки.
По информации "Оператора ГТС Украины", импорт голубого топлива в страну остается на низком уровне. В мае-июне из-за границы поступило примерно по 500 млн кубометров газа, то есть 38% от искомого объема.