https://ukraina.ru/20250619/opyat-ne-smog-ekspert-o-popytkakh-kieva-vyzhat-gaz-iz-samogo-sebya-1064045531.html

"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя

"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя - 19.06.2025 Украина.ру

"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя

СМИ сообщают о том, что Украина нарастила закачку газа в собственные хранилища. Однако прирост идет за счет собственного газа, импорт пока на стопе, потому что у Киева нет денег. Действительно ли Украина не может импортировать газ, и чем это чревато?

2025-06-19T16:46

2025-06-19T16:46

2025-06-19T16:46

украина

киев

россия

станислав митрахович

украина.ру

фонд национальной энергетической безопасности

нафтогаз

эксклюзив

оператор гтс украины

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На этот вопрос издания Украина.ру ответил заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.Гусев добавил, что если вспомнить всю историю с газом, которая была у Украины на протяжении последних 30 лет после обретения самостоятельности, то ждать каких-то улучшений в части коммунальных благ и уж тем более логики и порядка не стоит."Может быть, я довольно жестко скажу, но если уже все знают, что некто импотент, то бессмысленно каждый раз говорить, что он опять не смог", - резюмировал эксперт.По расчетам мониторинговых агентств, для восстановления потребленных Украиной прошлой зимой запасов голубого топлива, "Нафтогазу" необходимо до 1 октября закачать примерно 6,34 млрд кубометров. То есть среднесуточный темп уже должен был достигнуть отметки в 58 млн кубометров. Однако по данным брюссельской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), фактически закачка остается на уровне примерно в 45 млн кубометров газа в сутки.По информации "Оператора ГТС Украины", импорт голубого топлива в страну остается на низком уровне. В мае-июне из-за границы поступило примерно по 500 млн кубометров газа, то есть 38% от искомого объема.Другие материалы по теме: Финансовые гайки Банковой, или как сорвать резьбу там, где ее давно нет: Лизан об украинской экономике.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

украина, киев, россия, станислав митрахович, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, нафтогаз, эксклюзив, оператор гтс украины