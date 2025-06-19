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Сергей Кулжинский: генерал трёх армий

Сергей Кулжинский: генерал трёх армий - 19.06.2025 Украина.ру

Сергей Кулжинский: генерал трёх армий

18 июня 1869 года появился на свет Сергей Николаевич Кулжинский – генерал императорской армии и начальник штаба у знаменитой "первой шашки империи" – графа Келлера, в годы Гражданской войны оказавшийся сначала в гетманской армии, а затем в петлюровской

2025-06-19T16:06

2025-06-19T16:06

2025-06-19T16:06

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Будущий генерал трёх армий родился в дворянской семье в Волынской губернии.Образование получал в Москве, в знаменитом 1-м кадетском корпусе. После выпуска поступил в Александровское училище – одно из самых престижных пехотных военных заведений. Достаточно сказать, что личное шефство над училищем со времён Александра II неизменно держали все императоры.Любопытно, что среди выпускников училища было достаточно большое число будущих красных военачальников и политиков: Михаил Тухачевский, Василий Жданов (сталинский генерал-полковник авиации), Георгий Благонравов (один из 9 людей, носивших звание комиссара госбезопасности 1-го ранга), комкор Николай Куйбышев (брат Валериана Куйбышева), Александр Червяков (первый председатель Совнаркома Белорусской ССР).Впрочем, они по большей части были т.н. "прапорщиками военного времени", обучавшимися экстерном. А Кулжинский был профессиональным военным. После выпуска из училища он продолжил учёбу уже в Николаевской академии Генерального штаба.Завершив учебу, Кулжинский перешел в кавалерию и служил в различных частях, как правило возглавляя штаб дивизии. И только с началом Первой мировой войны он получил в самостоятельное командование 12-й гусарский Ахтырский полк, носивший имя знаменитого Дениса Давыдова.Кулжинский командовал гусарами до лета 1915 года. После производства в генерал-майоры он был назначен начальником штаба 4-й кавалерийской дивизии. Там же в составе конно-пулемётной команды служил будущий советский маршал и нарком обороны Семён Тимошенко.Наконец, в середине 1916 года он был назначен начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал граф Келлер – "первая шашка империи" и один из немногих генералов, категорически отказавшихся присягать Временному правительству (впоследствии он был убит петлюровцами).3-й корпус собрал целую россыпь знаменитостей: Густав Маннергейм, Александр Дутов, Пётр Краснов, Андрей Шкуро, Борис Хрещатицкий, Иван Барбович. Начштаба Кулжинский на их фоне явно незаметен. Ну, во всяком случае, не настолько известен широким массам.За месяц до Февральской революции Кулжинский был переведён генералом для поручений при командующем 8-й армии, которая также была известна как Брусиловская. Сам Алексей Брусилов возглавлял её до середины 1916 года, а его сменщики на этом посту тоже были небезызвестными людьми: сначала Алексей Каледин, а затем Лавр Корнилов.Штаб армии находился в Могилёве-Подольском. Там Кулжинский досидел до самого расформирования армии большевиками в начале 1918 года. После этого он перебрался в Киев, где жил как частное лицо, наблюдая за революционной свистопляской и частыми сменами власти.Только к лету 1918-го, когда обстановка в Киеве стабилизировалась, он решил, что с гетманом Павлом Скоропадским можно иметь дело, и поступил на военную службу, возглавив конную дивизию.После прихода к власти Петлюры, не особо доверявшего царским генералам, Кулжинский был переведён в инспекторы кавалерии, что по сути означало отставку. В июле 1919-го его назначили было главой Отдельной кавалерийской бригады, но уже через две недели перевели в Житомирскую школу старшин простым преподавателем. Хотя Кулжинскому и подтвердили дореволюционное звание (в армии УНР он числился генерал-хорунжим, что было аналогом генерал-майора), ему не особо доверяли.На последнем этапе существования Директории, когда она уже скорее была виртуальной, Кулжинский формально числился при штабе армии УНР.Вместе с ним он был интернирован в Польше. После освобождения генерал так и остался жить в этой стране. Эмигрантская жизнь Кулжинского не совсем ясна.В некоторых источниках, без серьёзных подтверждений, упоминается, что он будто бы служил в польской армии. Но это весьма сомнительно. Генералов из России там не ждали, своих военачальников хватало. К тому же ему было уже за 50 лет.Например, военный деятель УНР и впоследствии коллаборант Павел Шандрук недолго служил в польской армии. Но он был на 20 лет моложе, в царское время был лишь подпоручиком, и, чтобы поступить на службу в Войско польское, ему пришлось отучиться в Высшей военной школе.В книге Сергея Волкова "Трагедия русского офицерства" сообщается:"В годы Второй мировой войны многие бывшие видные петлюровские офицеры воевали в рядах Украинской Повстанческой Армии* – бандеровцев. Так, генерал-майор российской кавалерии С. Кулжинский в 1943 году занимал должность инспектора конницы и погиб в боях с НКВД".По всей видимости, это ошибка, вызванная неполнотой данных об эмигрантском периоде жизни Кулжинского. Генерал никак не мог состоять в УПА и погибнуть в боях с НКВД, поскольку умер в Познани в 1938 году.С похоронами Кулжинского связана ещё одна история.Вдова решила похоронить его в мундире русского генерала. В этом была логика. В конце концов Кулжинский прослужил в императорской армии более 30 лет, тогда как полноценная служба в УНР продлилась лишь несколько дней и стала лишь незначительным эпизодом в его военной карьере. В конце концов, у Кулжинского было почти 10 дореволюционных орденов и ни одной награды УНР.Поскольку Российской империи уже не существовало, вдова Кулжинского обратилась за финансовой помощью к упомянутому Шандруку, который был фактическим лидером военной эмиграции в Польше. Тот, однако, вдове отказал. Дескать, в чьей форме похоронили, к тем за помощью и обращайтесь.Спустя восемь десятилетий после смерти про позабытого генерала неожиданно вспомнили.В рамках декоммунизации Красноармейский переулок в Житомире был переименован в переулок Сергея Кулжинского – в память о том, что непродолжительное время он преподавал в Житомирской школе старшин УНР.*Деятельность организации запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20191221/1025350130.html

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история, гражданская война, киев, польша, россия, российская империя, первая мировая война, унр, гетман, эмиграция, генерал, армия