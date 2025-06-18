Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии - 18.06.2025 Украина.ру
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Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии
Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии - 18.06.2025 Украина.ру
Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии
Германия никогда не имела столь враждебно настроенного к России канцлера, как Фридрих Мерц. Об этом заявил в своем телеграм-канале немецкий политолог Александр Рар
2025-06-18T14:39
2025-06-18T14:39
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фридрих мерц
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"Мерц вырос в западной части ФРГ, в среде, где десятилетиями СССР виделся как лютый враг. Мерц придерживается традиционно-трансатлантических взглядов Холодной войны. Для него Россия - это инкарнация СССР, здесь он не отличается от польских, прибалтийских и скандинавских политиков и неоконсерваторов в США", - написал Рар.По его мнению, Мерц видит себя лидером Евросоюза, он действует вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выросла в похожей консервативной среде Христианско-демократического союза (ХДС).Рар считает, что Мерц пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону, так как без США Германия в мире бессильна."Вместе с США он думает задушить Россию санкциями. Украину он готов вооружать до бесконечности, опасаясь, в случае победы России, ослабления ЕС и НАТО", - сказал политолог.Кроме того, в глазах Мерца Украина и Израиль являются "героями демократии", которые сражаются с врагами западной цивилизации, считает Рар.Накануне Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом и пренебрежением человеческими жизнями ради собственных властных амбиций.О других высказываниях канцлера - в материале Мерц: Европа скучала по лидерству Германии на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, сша, фридрих мерц, александр рар, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, нато
Новости, Россия, Германия, США, Фридрих Мерц, Александр Рар, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, НАТО

Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии

14:39 18.06.2025
 
Мерц-5
Мерц-5
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Германия никогда не имела столь враждебно настроенного к России канцлера, как Фридрих Мерц. Об этом заявил в своем телеграм-канале немецкий политолог Александр Рар
"Мерц вырос в западной части ФРГ, в среде, где десятилетиями СССР виделся как лютый враг. Мерц придерживается традиционно-трансатлантических взглядов Холодной войны. Для него Россия - это инкарнация СССР, здесь он не отличается от польских, прибалтийских и скандинавских политиков и неоконсерваторов в США", - написал Рар.
По его мнению, Мерц видит себя лидером Евросоюза, он действует вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выросла в похожей консервативной среде Христианско-демократического союза (ХДС).
"Конфликт с Россией для обоих - это ожесточенная борьба двух систем и идеологий", - добавил он.
Рар считает, что Мерц пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону, так как без США Германия в мире бессильна.
"Вместе с США он думает задушить Россию санкциями. Украину он готов вооружать до бесконечности, опасаясь, в случае победы России, ослабления ЕС и НАТО", - сказал политолог.
Кроме того, в глазах Мерца Украина и Израиль являются "героями демократии", которые сражаются с врагами западной цивилизации, считает Рар.
Накануне Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом и пренебрежением человеческими жизнями ради собственных властных амбиций.
О других высказываниях канцлера - в материале Мерц: Европа скучала по лидерству Германии на сайте Украина.ру.
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