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Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии

Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии - 18.06.2025 Украина.ру

Политолог Рар назвал Мерца самым враждебно настроенным к РФ канцлером Германии

Германия никогда не имела столь враждебно настроенного к России канцлера, как Фридрих Мерц. Об этом заявил в своем телеграм-канале немецкий политолог Александр Рар

2025-06-18T14:39

2025-06-18T14:39

2025-06-18T14:39

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"Мерц вырос в западной части ФРГ, в среде, где десятилетиями СССР виделся как лютый враг. Мерц придерживается традиционно-трансатлантических взглядов Холодной войны. Для него Россия - это инкарнация СССР, здесь он не отличается от польских, прибалтийских и скандинавских политиков и неоконсерваторов в США", - написал Рар.По его мнению, Мерц видит себя лидером Евросоюза, он действует вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выросла в похожей консервативной среде Христианско-демократического союза (ХДС).Рар считает, что Мерц пытается перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону, так как без США Германия в мире бессильна."Вместе с США он думает задушить Россию санкциями. Украину он готов вооружать до бесконечности, опасаясь, в случае победы России, ослабления ЕС и НАТО", - сказал политолог.Кроме того, в глазах Мерца Украина и Израиль являются "героями демократии", которые сражаются с врагами западной цивилизации, считает Рар.Накануне Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом и пренебрежением человеческими жизнями ради собственных властных амбиций.О других высказываниях канцлера - в материале Мерц: Европа скучала по лидерству Германии на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, сша, фридрих мерц, александр рар, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, нато