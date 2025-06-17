https://ukraina.ru/20250617/uspekhi-rossiyskikh-voennykh-na-pokrovskom-krasnoarmeyskom-napravlenii-1063952432.html

Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении

Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении - 17.06.2025 Украина.ру

Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении

Телеграм-канал Украина.ру перечислил успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении

2025-06-17T12:00

2025-06-17T12:00

2025-06-17T12:00

россия

контроль

вс рф

оборона

фронт

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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступление в районе Новоэкономического. Малиновка освобождена. Наши подразделения взяли под контроль территорию самого населённого пункта, фермы и район обороны южнее. <...> Юго-западнее: наши подразделения выбили противника из опорного пункта западнее Гродовки и взяли под контроль участок территории по фронту до 2 км южнее дороги О-0544. <...> Севернее: наши подразделения продолжают взламывать оборону противника на северо-восточном охвате Димитрова (Мирнограда), переправились через балку Чаплин Яр и атакуют в направлении Новоторецкого и Разино", - говорится в посте.О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.

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россия, контроль, вс рф, оборона, фронт