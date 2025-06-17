Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении - 17.06.2025 Украина.ру
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Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении
Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении - 17.06.2025 Украина.ру
Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении
Телеграм-канал Украина.ру перечислил успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении
2025-06-17T12:00
2025-06-17T12:00
россия
контроль
вс рф
оборона
фронт
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступление в районе Новоэкономического. Малиновка освобождена. Наши подразделения взяли под контроль территорию самого населённого пункта, фермы и район обороны южнее. &lt;...&gt; Юго-западнее: наши подразделения выбили противника из опорного пункта западнее Гродовки и взяли под контроль участок территории по фронту до 2 км южнее дороги О-0544. &lt;...&gt; Севернее: наши подразделения продолжают взламывать оборону противника на северо-восточном охвате Димитрова (Мирнограда), переправились через балку Чаплин Яр и атакуют в направлении Новоторецкого и Разино", - говорится в посте.О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, контроль, вс рф, оборона, фронт
Россия, контроль, ВС РФ, оборона, фронт

Успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении

12:00 17.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Телеграм-канал Украина.ру перечислил успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступление в районе Новоэкономического. Малиновка освобождена. Наши подразделения взяли под контроль территорию самого населённого пункта, фермы и район обороны южнее. <...> Юго-западнее: наши подразделения выбили противника из опорного пункта западнее Гродовки и взяли под контроль участок территории по фронту до 2 км южнее дороги О-0544. <...> Севернее: наши подразделения продолжают взламывать оборону противника на северо-восточном охвате Димитрова (Мирнограда), переправились через балку Чаплин Яр и атакуют в направлении Новоторецкого и Разино", - говорится в посте.
О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.
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