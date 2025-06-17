https://ukraina.ru/20250617/rossiyanka-umerla-cherez-polchasa-posle-polucheniya-pokhoronki-na-syna-s-svo-1063965044.html
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО - 17.06.2025 Украина.ру
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
Мать участника специальной военной операции умерла через полчаса после получения похоронки на сына. Об этом сообщает группы "Подслушано Почеп Region_32" соцсети "ВКонтакте".
2025-06-17T15:22
2025-06-17T15:22
2025-06-17T15:22
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Трагедия произошла в Почепе Брянской области."Мать получила маленькое крохотное извещение, где ей сообщили о том, что Ваш сын ефрейтор Рыжакин Константин Валерьевич, 17.01.1985 года рождения старший стрелок войсковой части.... погиб 21.10.2024 года вблизи н.п. Макеевка, в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины", - сказано в публикации.Там также отмечено, что спустя полчаса после того, как мать получила похоронку на сына, она умерла. Ирине Рыжакиной было 63 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, макеевка, лнр, вконтакте, днр, новые регионы, сво
Новости, Брянская область, Макеевка, ЛНР, Вконтакте, ДНР, Новые регионы, СВО
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
Мать участника специальной военной операции умерла через полчаса после получения похоронки на сына. Об этом сообщает группы "Подслушано Почеп Region_32" соцсети "ВКонтакте".
Трагедия произошла в Почепе Брянской области
.
"Мать получила маленькое крохотное извещение, где ей сообщили о том, что Ваш сын ефрейтор Рыжакин Константин Валерьевич, 17.01.1985 года рождения старший стрелок войсковой части.... погиб 21.10.2024 года вблизи н.п. Макеевка
, в ходе специальной военной операции на территории ЛНР
, ДНР
и Украины", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что спустя полчаса после того, как мать получила похоронку на сына, она умерла. Ирине Рыжакиной было 63 года.