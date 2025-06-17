Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО - 17.06.2025 Украина.ру
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Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО - 17.06.2025 Украина.ру
Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
Мать участника специальной военной операции умерла через полчаса после получения похоронки на сына. Об этом сообщает группы "Подслушано Почеп Region_32" соцсети "ВКонтакте".
2025-06-17T15:22
2025-06-17T15:22
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Трагедия произошла в Почепе Брянской области."Мать получила маленькое крохотное извещение, где ей сообщили о том, что Ваш сын ефрейтор Рыжакин Константин Валерьевич, 17.01.1985 года рождения старший стрелок войсковой части.... погиб 21.10.2024 года вблизи н.п. Макеевка, в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины", - сказано в публикации.Там также отмечено, что спустя полчаса после того, как мать получила похоронку на сына, она умерла. Ирине Рыжакиной было 63 года.
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новости, брянская область, макеевка, лнр, вконтакте, днр, новые регионы, сво
Новости, Брянская область, Макеевка, ЛНР, Вконтакте, ДНР, Новые регионы, СВО

Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО

15:22 17.06.2025
 
© CC0, PixabayСвеча
Свеча
© CC0, Pixabay
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Мать участника специальной военной операции умерла через полчаса после получения похоронки на сына. Об этом сообщает группы "Подслушано Почеп Region_32" соцсети "ВКонтакте".
Трагедия произошла в Почепе Брянской области.
"Мать получила маленькое крохотное извещение, где ей сообщили о том, что Ваш сын ефрейтор Рыжакин Константин Валерьевич, 17.01.1985 года рождения старший стрелок войсковой части.... погиб 21.10.2024 года вблизи н.п. Макеевка, в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что спустя полчаса после того, как мать получила похоронку на сына, она умерла. Ирине Рыжакиной было 63 года.
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