https://ukraina.ru/20250616/mozhno-li-vylechit-tekh-kto-zhdt-ukrainu-v-novykh-regionakh-rossii-i-otkuda-berutsya-zhduny--gasparyan-1063915874.html

Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян

Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян - 16.06.2025 Украина.ру

Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как вылечить "ждунов", живущих в новых регионах России, и что для... Украина.ру, 16.06.2025

2025-06-16T10:07

2025-06-16T10:07

2025-06-16T10:07

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освобождённые регионы украины

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как вылечить "ждунов", живущих в новых регионах России, и что для этого нужно, а также рассказал, откуда берутся такие люди. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

https://ukraina.ru/20250616/ofis-zelenskogo-planiruet-uvolit-shmygalya-s-posta-premera---zheleznyak-1063915161.html

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видео, россия, украина, армен гаспарян, новые регионы, возвращенные регионы, освобождённые регионы украины