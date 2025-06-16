https://ukraina.ru/20250616/mozhno-li-vylechit-tekh-kto-zhdt-ukrainu-v-novykh-regionakh-rossii-i-otkuda-berutsya-zhduny--gasparyan-1063915874.html
Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян
Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян - 16.06.2025 Украина.ру
Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как вылечить "ждунов", живущих в новых регионах России, и что для... Украина.ру, 16.06.2025
2025-06-16T10:07
2025-06-16T10:07
2025-06-16T10:07
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армен гаспарян
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возвращенные регионы
освобождённые регионы украины
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как вылечить "ждунов", живущих в новых регионах России, и что для этого нужно, а также рассказал, откуда берутся такие люди. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
https://ukraina.ru/20250616/ofis-zelenskogo-planiruet-uvolit-shmygalya-s-posta-premera---zheleznyak-1063915161.html
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видео, россия, украина, армен гаспарян, новые регионы, возвращенные регионы, освобождённые регионы украины
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