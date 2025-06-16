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Болеслав Храбрый: Основоположник польско-русской вражды

Болеслав Храбрый: Основоположник польско-русской вражды - 16.06.2025 Украина.ру

Болеслав Храбрый: Основоположник польско-русской вражды

17 июня 1025 года умер Болеслав I Храбрый, считающийся первым королём Польши. Он мечтал превратить Русь в вассальное государство, а когда это не удалось – разграбил Киев и похитил дочь Владимира Великого

2025-06-16T08:00

2025-06-16T08:00

2025-06-16T08:00

история

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Началом многовекового противостояния Польши и Руси считается так называемый "поход князя Владимира на Червенские города", который Повесть временных лет (ПВЛ) датирует 981 годом. Летопись достаточно кратко пишет об этом походе:"Иде Володимер к ляхомъ и зая грады ихъ: Перемышль, Червенъ и ины городы, иже суть до сего дне подъ Русью".Подобную трактовку на протяжении столетий отстаивали польские историки, оправдывавшие экспансию Польши на русские земли – мол, сами первые начали. Однако с упомянутой записью в ПВЛ не всё так просто. Во-первых, стоит обратить внимание на формулировку "К ляхомъ", а не "НА ляховъ". Вторая однозначно указывает на боевые действия со страной/племенем/городом, а вот первая в той же летописи многократно имеет невоенный характер, обозначая лишь направление движения.Но главное – летописные "Червенские города" (ныне это территория Волынской и Львовской областей Украины, а также трёх приграничных воеводств Польши) в 981 году не входили в состав Польши, и не были её данниками. Это были племенные центры дулебов и белых хорватов, независимые к тому времени как от Польши, так и от Руси. Хотя на хорватов князю Владимиру пришлось ходить ещё раз, в 992 году, но этот поход касался в основном Карпат и Прикарпатья. "Червенские города" к тому времени были полностью интегрированы в состав Руси, ведь ещё в 988 году на восточном берегу Буга Великий князь Киевский основал город Владимир.Более того, даже территории, примыкающие к "Червенским городам" с запада, а именно Малая Польша и Краков, в 980-х не входили в состав польского княжества, а принадлежали Чехии, следовательно, здесь не было общей русско-польской границы. Да и в составленном в 990-992 годах польским князем Мешко I документе (Dagome iudex) территория "Червенских городов" относится к Руси. Потому неудивительно, что после смерти Мешко I в 992 году ставший князем Польши его сын Болеслав территориальных претензий к Руси поначалу не выдвигал.Болеслав родился в браке Мешко I (из рода Пястов) и дочери чешского князя Болеслава I, Дубравки Богемской, то ли в 965, то ли в 967 году. В раннем детстве мальчик был крещён по латинскому обряду, ведь его отец в 966 году принял решение крестить своих подданных. Это было политическое решение, принятое с целью получить поддержку правителей Саксонии и усилить союз с Чехией в борьбе против племени лютичей, – полабских славян, живших между Одрой и Эльбой. Однако Мешко I использовал христианский статус Польши также для противостояния экспансии Священной Римской империи на Восток.Борьба польского князя с императором шла с переменным успехом. В 967 году Мешко I присоединил к своим владениям Западное Поморье, а в 972-м он разгромил войска Саксонской Восточной марки, вторгшиеся в Польшу. Но в 973 году Мешко I был вызван на имперский рейхстаг в Кведлинбурге, где князь был вынужден согласиться на уплату дани императору Оттону II за Западное Поморье, и в качестве гарантии отдать в заложники своего малолетнего сына Болеслава.После смерти Мешко I в мае 992 года Болеслав очень быстро взял под контроль все владения отца (с "лисьей хитростью", как указано в летописях), и изгнал своих сводных братьев и мачеху из Польши. В первые годы своего правления он в союзе с Чехией и Священной Римской империей продолжил борьбу против полабских славян, именно тогда Болеслав и получил прозвище "Храбрый" – за личную смелость в боях.В ходе кампании 995 года Болеслав встретился с молодым германским королём, будущим императором Оттоном III, и монархи подружились. В начале 1000 года Оттон вместе с папским легатом Робертом совершил паломничество в Гнезно, тогдашнюю столицу Польши, где был захоронен канонизированный годом ранее Святой Войцех (тело будущего святого Болеслав за гору золота выкупил у убивших его пруссов-язычников). Немецкий летописец Титмар Мерзебургский в своей "Хронике" писал, что "сказать кому – не поверят" как Болеслав принял германского императора в Гнезно.Эта поездка императора получила название "Гнезненского съезда". Оттон назвал Болеслава "своим другом и партнёром", "другом и союзником римского народа", а в ходе одного из приёмов даже снял со своей головы императорскую корону и возложил её в знак дружбы на голову Болеслава. "Не подобает называть столь великого мужа князем или графом, как одного из сановников, но должно возвести его на королевский трон и со славой увенчать короной", – заявил тогда император. Кстати, официально считается, что Болеслав получил от Ватикана королевскую корону лишь накануне своей смерти в 1025 году, при этом ни место, ни точная дата коронации неизвестны – то есть, скорее всего, речь идёт о мистификации.К несчастью для Болеслава, Оттон III умер в январе 1002 года в возрасте 22 лет, и германским королём стал Генрих IV Баварский. После этого Польша и Германия почти на два десятилетия были ввергнуты в конфликт – как за пограничные земли, так и за Богемию и Моравию (ныне Чехия).Передышка в войнах Генриха и Болеслава наступила в 1013-м, причём по внешнеполитическим причинам: немецкий король готовился к походу на Рим за императорской короной, а польский князь решил взять под контроль Русь. С этой целью Болеслав в конце 1012 (или начале 1013) года выдал свою дочь замуж за князя Святополка, который был наследником Великого князя Киевского Владимира. А в мае того же года после присяги Генриху польский князь получил от того обязательство предоставить 500 немецких рыцарей для похода на Киев.По плану Болеслава, война с Русью должна была начаться с мятежа, который готовили в Киеве Святополк, его жена и прибывший с дочерью польского князя бывший колобжегский епископ Рейнберн. Однако князь Владимир заговор раскрыл, Рейнберн был казнён, а Святополк с супругой – брошены в темницу.Болеслав двинулся на Киев, начав первую польско-русскую войну. Во время похода у Болеслава возник конфликт с присоединившимися к нему печенегами, недовольными малой добычей. Князь приказал казнить несколько сотен степных всадников, что фактически остановило дальнейшее наступление. Болеслав и Владимир заключили перемирие.Переломный момент наступил в июле 1015 года, когда скончался князь Владимир, и на Руси началась борьба за власть. Святополк, получив свободу после смерти отца, объявил себя новым Великим князем Киевским. Его поддержал и народ, и бояре. В течение 1015 года были убиты три единокровных брата Святополка: ростовский князь Борис, муромский князь Глеб и древлянский князь Святослав. "Повесть временных лет" обвиняет именно Святополка в организации убийства Бориса и Глеба, которые позже были прославлены как святые мученики, а Святополк получил прозвище Окаянный.Но новгородский князь Ярослав, прозванный Мудрым, не признал прав старшего брата на киевский престол. В 1016 году он выбил Святополка из Киева, и тот бежал в Польшу.Святополк попытался вернуться в Киев в 1017-м с помощью союзных печенегов, но опять был разбит. Этому в немалой степени способствовал союз, который Ярослав Мудрый заключил с Генрихом, к тому времени уже императором. Болеслав попытался наладить связи с новым Великим князем Киевским и попросил руки его любимой сестры Предславы, но получил обидный отказ.Возможность отомстить Ярославу Мудрому появилась у Святополка и Болеслава летом 1018 года: польский князь к тому времени подписал мир с императором Генрихом II, и решил использовать русскую междоусобицу в своих целях – тем более, что император опять пообещал несколько сотен рыцарей для похода на Киев. Князь также получил подкрепление из Венгрии численностью в 500 воинов, и возобновил союз с печенегами. Летом 1018 года Болеслав во второй раз двинулся на Русь.22 июля 1018 года в битве над Бугом он наголову разбил войско князя Ярослава Мудрого, который в сопровождении всего четырёх дружинников бежал в Новгород. 14 августа 1018-го во главе своих войск к стенам столицы Руси подошёл Болеслав.Самые интересные подробности приводит Галл Аноним, написавший, что "Болеслав… войдя в город великий и богатый, обнажённым мечом ударил в Золотые ворота", обозначая свою власть над городом. После удара на мече возникла щербина, и он получил название "меч-щербец". Впоследствии на протяжении веков он использовался в качестве церемониального меча при коронации королей Польши. "Киевский поход" Болеслава I Храброго является одним из краеугольных камней польской истории, являясь символом "цивилизационной миссии" поляков на Востоке.При этом войска Болеслава разграбили Киев, в том числе и Десятинную церковь, первый каменный храм на Руси. Сам же Болеслав публично изнасиловал княжну Предславу. Однако и этот варварский ритуал не помог удержать власть над Киевом. Однако в ПВЛ отмечено, что Болеслав предпринял попытку сам править русской землёй, а дружину разослал по окрестным городам на покорм.Святополк, против ожиданий лишённый реальной власти, велел своим сторонникам "избивать поляков", да и сами киевляне восстали. Болеслав вынужден был оставить Киев. При этом польский князь увёз богатую добычу и множество пленных, в том числе нескольких дочерей Владимира Великого. Среди них была и Предслава, которую Болеслав взял в наложницы. Возвращаясь в Польшу, Болеслав Храбрый захватил "Червенские города". Сделано это было с формального согласия Святополка, ещё перед "Киевским походом" отказавшегося от завоеваний своего отца в пользу Польши.Однако Ярослав Мудрый с этим мириться не собирался. В 1019-м он изгнал Святополка из Киева, а позже разбил его войско в битве на реке Альте – недалеко от того места, где в своё время был убит князь Борис. Правда, "Червенские города" князь Ярослав смог вернуть Руси только в 1031 году, – зато при этом киевский князь на целый год усадил на польский престол отверженного сына Болеслава, Безприма.В последующие годы больших войн с поляками Ярослав не вёл, а в 1042 году даже выдал за короля Польши Казимира I Восстановителя свою сестру Добронегу (в крещении Марию). Добронега считается дочерью Владимира Великого и византийской царевны Анны, отдельные польские историки утверждают, что она была захвачена в Киеве в 1018-м и вместе с другими пленницами находилась в Польше до смерти Болеслава Храброго в 1025 году.

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история, польша, киев, ярослав мудрый, русь, князья, xi век