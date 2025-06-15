https://ukraina.ru/20250615/serbskiy-ministr-nenad-popovich-luchshiy-dogovor-dlya-nas---eto-gazovyy-kontrakt-s-rossiey-1063896595.html

Сербский министр Ненад Попович: Лучший договор для нас - это газовый контракт с Россией

Сербский министр Ненад Попович: Лучший договор для нас - это газовый контракт с Россией - 15.06.2025 Украина.ру

Сербский министр Ненад Попович: Лучший договор для нас - это газовый контракт с Россией

В работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционно принимают участие гости из Сербии

2025-06-15T06:30

2025-06-15T06:30

2025-06-15T06:30

интервью

петербургский международный экономический форум (фонд)

сербия

россия

александр вучич

владимир путин

санкт-петербург

министр

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Накануне 28-ого форума, который открывается 18 июня, министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович рассказал о важности этого мероприятия для развития экономических отношений двух стран, о значимости газового сотрудничества с Россией, которое Сербия не прерывает, вопреки непростым геополитическим обстоятельствам.- Господин министр, Вы неоднократно принимали участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как Вы оцениваете значимость этой площадки для развития экономического сотрудничества между Сербией и Россией?- Петербургский международный экономический форум, в котором я имел честь неоднократно принимать участие, является одной из ведущих глобальных платформ для открытого и конструктивного экономического диалога в современном мире, который все больше из преобразуется из однополярного в многополярный. Форум, который в этом году проходит в 28-й раз, подтверждает свою роль ключевого места встречи политических и бизнес лидеров, предпринимателей и экспертов со всего мира.Россия - чрезвычайно важный партнер для Сербии, как в политическом, так и в экономическом смысле. Усиление и углубление сотрудничества с Российской Федерацией является одним из стратегических приоритетов нашей страны. За последние несколько лет Сербия стала узнаваемым экономическим лидером в регионе Юго-Восточной Европы, привлекая значимые иностранные инвестиции и показывая стабильный и устойчивый экономический рост. Этот успех основывается на мудрой и сбалансированной внешней политике, которую ведет президент Александр Вучич, и которая подразумевает сотрудничество со всеми партнерами, с которыми мы разделяем общие интересы.- Видите ли Вы возможности для расширения сотрудничества между сербским и российским бизнесом на платформе ПМЭФ? Считаете ли Вы, что эта площадка достаточно востребована нашими предпринимателями?- ПМЭФ является ценной возможностью для дополнительного углубления экономического сотрудничества между Сербией и Российской Федерацией. Существует большой потенциал для налаживания связей между сербскими и российскими предпринимателями в таких областях, как энергетика, промышленность, передовые технологии, инновации, инфраструктура, сельскохозяйственный и продуктовый сектор, цифровизация и робототехника. В этих областях существует как обоюдный интерес, так и возможности для долгосрочного сотрудничества.Особый акцент делаем на развитии технологического суверенитета как предварительного условия для достижения экономической стабильности и глобальной конкурентоспособности. Я уверен, что сербские хозяйственные компании могут более активно пользоваться возможностями, которые этот форум предлагает, и это могло бы способствовать усилению экономических отношений и расширению товарооборота.- Белград и Москва недавно продлили до конца сентября текущего года действие контракта на поставки российского газа на выгодных условиях для Сербии. Как Вы оцениваете значимость газового сотрудничества с Россией для Вашей страны?В этом контексте я хотел бы особо подчеркнуть, что президент Вучич в прямых переговорах с президентом Путиным договорился для Сербии о лучшей цене на газ, которую европейское государство может получить от России. Эта цена газа является важным условием для нашего дальнейшего экономического роста, привлечения иностранных инвестиций и обеспечения надежного газоснабжения для наших граждан. Газовый контракт с Россией — это лучший договор для Сербии. То, что это действительно так, могут подтвердить многие европейские компании, работающие в Сербии и пользующиеся преимуществами низкой стоимости газа в нашей стране. Это есть причина по которой они решились инвестировать в Сербию. Сегодня более чем очевидно, что 21 век будет веком Евразии — пространства, на котором Сербия видит значительные возможности и ответственность.- Как Вы видите будущее сербско-российских отношений в контексте нынешних весьма непростых геополитических условий?- Вопреки сложным геополитическим обстоятельствам и постоянному давлению со стороны Запада, Сербия последовательно защищает свою самостоятельную внешнюю политику. Она привержена укреплению сотрудничества со всеми партнерами и руководствуется исключительно собственными национальными и экономическими интересами. Сегодня Сербия - единственное государство Европы, которое не ввело санкции против Российской Федерации. Как страна, которая дорожит своей независимостью и экономической стабильностью, мы продолжим строить мосты на благо двух братских народов — сербского и русского.

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Татьяна Стоянович

интервью, петербургский международный экономический форум (фонд), сербия, россия, александр вучич, владимир путин, санкт-петербург, министр