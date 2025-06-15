Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию - 15.06.2025 Украина.ру
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Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию - 15.06.2025 Украина.ру
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию
Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", объяснил экономические причины текущего подхода к комплектованию армии в интервью Украине.ру
2025-06-15T04:00
2025-06-15T04:00
новости
россия
украина
дмитрий пучков
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Дмитрий Пучков подробно разобрал вопрос мобилизации в России, объяснив ее отсутствие необходимостью сохранить промышленный потенциал страны."Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями?" — задал риторический вопрос эксперт.Он отметил, что нынешняя система комплектования армии, основанная на контрактной службе, является оптимальной в текущих условиях."Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит. За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить", — констатировал Пучков.При этом он выразил уважение к тем, кто добровольно отправляется в зону СВО."Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину", — заявил блогер.
https://ukraina.ru/20250601/mobilizatsiya-ogranichenno-prigodnykh-i-konets-torgovykh-preferentsiy-v-es-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyune--1063518392.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, дмитрий пучков
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Пучков

Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию

04:00 15.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", объяснил экономические причины текущего подхода к комплектованию армии в интервью Украине.ру
Дмитрий Пучков подробно разобрал вопрос мобилизации в России, объяснив ее отсутствие необходимостью сохранить промышленный потенциал страны.
"Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями?" — задал риторический вопрос эксперт.
Он отметил, что нынешняя система комплектования армии, основанная на контрактной службе, является оптимальной в текущих условиях.
"Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит. За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить", — констатировал Пучков.
При этом он выразил уважение к тем, кто добровольно отправляется в зону СВО.
"Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину", — заявил блогер.
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
1 июня, 08:10
Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне В июне 2025 года украинские власти попытаются еще больше "крепостных" забрить в ВСУ из-за роста потерь и ускорившегося наступления российской армии.
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