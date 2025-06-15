https://ukraina.ru/20250615/bloger-puchkov-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-obyavlyaet-vseobschuyu-mobilizatsiyu-1063890329.html

Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию

Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию - 15.06.2025 Украина.ру

Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию

Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", объяснил экономические причины текущего подхода к комплектованию армии в интервью Украине.ру

2025-06-15T04:00

2025-06-15T04:00

2025-06-15T04:00

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дмитрий пучков

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Дмитрий Пучков подробно разобрал вопрос мобилизации в России, объяснив ее отсутствие необходимостью сохранить промышленный потенциал страны."Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями?" — задал риторический вопрос эксперт.Он отметил, что нынешняя система комплектования армии, основанная на контрактной службе, является оптимальной в текущих условиях."Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит. За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить", — констатировал Пучков.При этом он выразил уважение к тем, кто добровольно отправляется в зону СВО."Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину", — заявил блогер.

https://ukraina.ru/20250601/mobilizatsiya-ogranichenno-prigodnykh-i-konets-torgovykh-preferentsiy-v-es-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyune--1063518392.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дмитрий пучков