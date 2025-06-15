https://ukraina.ru/20250615/bloger-puchkov-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-obyavlyaet-vseobschuyu-mobilizatsiyu-1063890329.html
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию - 15.06.2025 Украина.ру
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию
Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", объяснил экономические причины текущего подхода к комплектованию армии в интервью Украине.ру
2025-06-15T04:00
2025-06-15T04:00
2025-06-15T04:00
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россия
украина
дмитрий пучков
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Дмитрий Пучков подробно разобрал вопрос мобилизации в России, объяснив ее отсутствие необходимостью сохранить промышленный потенциал страны."Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями?" — задал риторический вопрос эксперт.Он отметил, что нынешняя система комплектования армии, основанная на контрактной службе, является оптимальной в текущих условиях."Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит. За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить", — констатировал Пучков.При этом он выразил уважение к тем, кто добровольно отправляется в зону СВО."Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину", — заявил блогер.
https://ukraina.ru/20250601/mobilizatsiya-ogranichenno-prigodnykh-i-konets-torgovykh-preferentsiy-v-es-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyune--1063518392.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, дмитрий пучков
Блогер Пучков объяснил, почему Россия не объявляет всеобщую мобилизацию
Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", объяснил экономические причины текущего подхода к комплектованию армии в интервью Украине.ру
Дмитрий Пучков подробно разобрал вопрос мобилизации в России, объяснив ее отсутствие необходимостью сохранить промышленный потенциал страны.
"Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями?" — задал риторический вопрос эксперт.
Он отметил, что нынешняя система комплектования армии, основанная на контрактной службе, является оптимальной в текущих условиях.
"Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит. За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить", — констатировал Пучков.
При этом он выразил уважение к тем, кто добровольно отправляется в зону СВО.
"Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину", — заявил блогер.