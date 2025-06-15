"Антей", не проигравший "Геркулесу": 60 лет самолёту Ан-22
Ан-22
Работы в КБ Олега Антонова по созданию военно-транспортного самолёта "100", для перевозки военной техники массой до 50 тонн, были начаты в 1960 году. Руководителем проекта был назначен Алексей Белолипецкий. 50 тонн - масса тяжёлого танка Т-10. Позже, когда появился основной боевой танк Т-62 массой 37 тонн, этот задел оказался избыточным
"- Здравствуйте сеньор Франкони!
- Здравствуйте-здравствуйте, чем вы сегодня меня попотчуете?
- На салоне довольно много интересного…
- Я знаю, что приехали русские и этот их Гагарин, да…
- Ещё они привезли самый большой в мире самолёт.
- Самый большой самолёт? Русские? Ха-ха! У них есть спутник, днепрогэс, но самолёт должен летать! Ценю ваше чувство юмора, но… МАТЕРЬ БОЖИЯ! ЧТО ЭТО?!
- Антонов Ан-22. Они называют его "Антей". А Георгий – один из создателей этого самолёта, с удовольствием ответит на ваши вопросы".
Георгий, точнее Юрий Всеволодович, фамилию уж не упомнишь, рассказывал эту историю с Парижского авиасалона 1965 года как анекдот – сто пятидесятый раз. При этом честно признавался, что к созданию Ан-22 отношения не имел, работал тогда в серийном КБ и занимался шаблонами, а в Париж поехал в качестве чуть не единственного на Киевском авиазаводе инженера, владеющего итальянским языком и имеющего, при этом, идеальную биографию (папа – полковник КГБ).
7 февраля 2019, 01:00День в истории. 7 февраля: в Подмосковье родился знаменитый киевский авиаконструкторВ этот день в 1906 году появился на свет авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Говоря об украинском самолетостроении, чаще всего вспоминают именно марку «Ан», хотя сам Антонов, в отличие от пионеров воздухоплавания и конструирования Степана Гризодубова и Игоря Сикорского, не являлся местным уроженцем. Он переехал в Киев только в 1952 году.
Так или иначе, анекдот был близок к истине – даже на фоне того, что СССР впервые участвовал в выставке и привёз не только богатую экспозицию самолётов и вертолётов, но и, действительно, Гагарина, "Антей", представленный публике 15 июня, произвёл потрясающее впечатление. На тот момент это был действительно крупнейший в мире транспортный самолёт.
В 1964 году самолёт был передан на испытания и получил имя, а 27 февраля 1965 года совершил первый полёт с аэродрома в Святошине. В декабре 1965 года "Антей" поднял 88 тонн на высоту 6,6 км, установив в одном полёте 12 мировых рекордов. Позже к ним прибавилось ещё 29, в частности – подъём более 100 тонн на высоту 7,8 км. Впрочем, реально было разрешено поднимать не более 60-ти.
Самолёт действительно получился монструозным: длина – 57 метров, размах крыла – 64 метра, нормальный взлётный вес – 205 тонн. Четыре двигателя НК-12 суммарной мощностью 60 тысяч лошадиных сил (больше чем мощность двигателей бывшего флагмана ВМСУ "Сагайдачного") позволяли летать на дальность до 8,5 тыс. км. со скоростью до 650 км/ч.
По размерности (кроме размаха крыла) "Антей" превосходил абсолютного лидера – американский стратегический бомбардировщик B-36 Peacemaker. И он до сих пор остаётся самым большим турбовинтовым самолётом в мире ("Руслан" и "Мрия" турбореактивные) и самый широким транспортным самолётом.
Ан-22
Ан-22
После испытаний и представления в Ле-Бурже Ан-22 пошёл в серию на Ташкентском авиазаводе (заказчик традиционно жаловался на качество его продукции, качество традиционно не улучшалось). Всего с 1965 по 1976 год было построено 69 машин, которые первоначально эксплуатировались в военно-транспортной авиации, а затем и в коммерческих компаниях.
Самолёты пережили несколько модернизаций. На базе "Антея" собирались построить самолёт-амфибию, самолёт противолодочной обороны с ядерной энергетической установкой, самолёт-носитель ядерных баллистических ракет. Самой, пожалуй, экстравагантной модификацией должен был стать пассажирский самолёт на 724 пассажира (А380 – до 853, только это самолёт 2005 года).
За время эксплуатации из 69 построенных Ан-22 разбилось десять бортов. Самое неприятное, что катастрофы эти были совершенно непредсказуемы и происходили из-за отказа простого и примитивного оборудования модели "одна гайка – два болта". С одной стороны, лётчики его любили за грузоподъёмность и лёгкость в полёте, но побаивались из-за внезапных отказов оборудования.
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В 1976 году самолёт был снят с производства, уступив место не уступающему в грузоподъёмности (60 тонн) но гораздо более динамичному Ил-76.
А вот соревнование своему американскому оппоненту С-130 Ан-22 не проиграл. Собственно, соревнования между ними не было – взлетевший в 1954 году американец относился к другому классу, поднимая всего 19 тонн груза (он конкурент скорее Ан-70). Кстати, производится он по сей день – как удобный и универсальный самолёт.
Но дело не в этом, а в названии – в греческой мифологии богатырь Геракл (Геркулес) победил великана Антея, сына Геи, черпавшего силы в земле. Почему антоновцы дали такое название своему гиганту – до сих пор непонятно. Но поединка между этими самолётами не было
Сейчас в составе ВКС России есть три Ан-22, по крайней мере один из которых совершает полёты. Ещё один, принадлежавший компании "Авиалинии Антонова" находится в Гостомеле – во время боёв прошлого года он получил повреждения от снарядов.
© Василий СтоякинАн-22 в Монино
© Василий Стоякин
Ан-22 в Монино
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