https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-trebuet-vstrechi-s-putinym-no-moskva-vidit-v-etom-sabotazh-peregovorov---ekspert-1063888070.html

Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт

Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт - 15.06.2025 Украина.ру

Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт

Владимир Зеленский рассчитывает на срыв переговоров, поэтому просит организовать встречу с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью Украине.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2025-06-14T20:45

2025-06-14T20:45

2025-06-15T02:31

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Владимир Зеленский с Украины вновь заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российские эксперты считают это попыткой сорвать мирный процесс."Зеленский добивается срыва переговоров. Он прекрасно понимает, что Путин не будет с ним встречаться, но меняет риторику, чтобы создать видимость инициативы", - сказал Васильев. Эксперт напомнил, что украинская делегация не имеет полномочий обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные.

https://ukraina.ru/20250612/politicheskiy-trup-puchkov-o-trebovaniyakh-zelenskogo-vstretitsya-s-putinym-1063867873.html

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