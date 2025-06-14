Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт
20:45 14.06.2025 (обновлено: 02:31 15.06.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский рассчитывает на срыв переговоров, поэтому просит организовать встречу с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью Украине.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Владимир Зеленский с Украины вновь заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российские эксперты считают это попыткой сорвать мирный процесс.
"Зеленский добивается срыва переговоров. Он прекрасно понимает, что Путин не будет с ним встречаться, но меняет риторику, чтобы создать видимость инициативы", - сказал Васильев.
Эксперт напомнил, что украинская делегация не имеет полномочий обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные.
12 июня, 20:30"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с ПутинымВладимир Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры, поскольку его политическое выживание напрямую зависит от продолжения боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
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