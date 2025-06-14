Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт - 15.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-trebuet-vstrechi-s-putinym-no-moskva-vidit-v-etom-sabotazh-peregovorov---ekspert-1063888070.html
Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт
Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт - 15.06.2025 Украина.ру
Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт
Владимир Зеленский рассчитывает на срыв переговоров, поэтому просит организовать встречу с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью Украине.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-14T20:45
2025-06-15T02:31
новости
украина
москва
россия
владимир зеленский
владимир путин
владимир васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063301529_73:32:962:532_1920x0_80_0_0_67151ca72382995fd9b91d64f356a71e.jpg
Владимир Зеленский с Украины вновь заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российские эксперты считают это попыткой сорвать мирный процесс."Зеленский добивается срыва переговоров. Он прекрасно понимает, что Путин не будет с ним встречаться, но меняет риторику, чтобы создать видимость инициативы", - сказал Васильев. Эксперт напомнил, что украинская делегация не имеет полномочий обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные.
https://ukraina.ru/20250612/politicheskiy-trup-puchkov-o-trebovaniyakh-zelenskogo-vstretitsya-s-putinym-1063867873.html
украина
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063301529_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_666fa9bc2318a1be146435c5f9512b9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, москва, россия, владимир зеленский, владимир путин, владимир васильев
Новости, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Васильев

Зеленский требует встречи с Путиным, но Москва видит в этом саботаж переговоров - эксперт

20:45 14.06.2025 (обновлено: 02:31 15.06.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский рассчитывает на срыв переговоров, поэтому просит организовать встречу с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью Украине.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Владимир Зеленский с Украины вновь заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российские эксперты считают это попыткой сорвать мирный процесс.
"Зеленский добивается срыва переговоров. Он прекрасно понимает, что Путин не будет с ним встречаться, но меняет риторику, чтобы создать видимость инициативы", - сказал Васильев.
Эксперт напомнил, что украинская делегация не имеет полномочий обсуждать ключевые вопросы, включая территориальные.
12 июня, 20:30
"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с ПутинымВладимир Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры, поскольку его политическое выживание напрямую зависит от продолжения боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир Васильев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лента новостейМолния