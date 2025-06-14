Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве
21:30 14.06.2025 (обновлено: 02:32 15.06.2025)
Российская и американская делегации могут продолжить встречи на нейтральной территории. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин
Политолог Дмитрий Выдрин прокомментировал заявление посла РФ в США Александра Дарчиева о возможном проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в российской столице.
"Думаю, что это гипотетическая информация", — сказал эксперт.
По его мнению, более вероятны новые встречи в Стамбуле из-за его нейтрального статуса. Москва же станет местом для финальных переговоров, но уже с другой делегацией.
"В Москве поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже", — заявил Выдрин.
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