https://ukraina.ru/20250614/vydrin-usomnilsya-v-informatsii-o-tretem-raunde-peregovorov-s-vashingtonom-v-moskve-1063888926.html

Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве

Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве - 15.06.2025 Украина.ру

Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве

Российская и американская делегации могут продолжить встречи на нейтральной территории. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин

2025-06-14T21:30

2025-06-14T21:30

2025-06-15T02:32

новости

москва

вашингтон

украина

дмитрий выдрин

александр дарчиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_071c2c3cb714b7c3c5f614c10ae050ef.jpg

Политолог Дмитрий Выдрин прокомментировал заявление посла РФ в США Александра Дарчиева о возможном проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в российской столице."Думаю, что это гипотетическая информация", — сказал эксперт.По его мнению, более вероятны новые встречи в Стамбуле из-за его нейтрального статуса. Москва же станет местом для финальных переговоров, но уже с другой делегацией."В Москве поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже", — заявил Выдрин.

https://ukraina.ru/20250510/ischenko-ssha-nuzhdayutsya-v-ukraine-ne-menshe-chem-kiev-v-vashingtone-1062992743.html

москва

вашингтон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, вашингтон, украина, дмитрий выдрин, александр дарчиев