Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве - 15.06.2025 Украина.ру
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Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве
Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве - 15.06.2025 Украина.ру
Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве
Российская и американская делегации могут продолжить встречи на нейтральной территории. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин
2025-06-14T21:30
2025-06-15T02:32
новости
москва
вашингтон
украина
дмитрий выдрин
александр дарчиев
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Политолог Дмитрий Выдрин прокомментировал заявление посла РФ в США Александра Дарчиева о возможном проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в российской столице."Думаю, что это гипотетическая информация", — сказал эксперт.По его мнению, более вероятны новые встречи в Стамбуле из-за его нейтрального статуса. Москва же станет местом для финальных переговоров, но уже с другой делегацией."В Москве поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже", — заявил Выдрин.
https://ukraina.ru/20250510/ischenko-ssha-nuzhdayutsya-v-ukraine-ne-menshe-chem-kiev-v-vashingtone-1062992743.html
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новости, москва, вашингтон, украина, дмитрий выдрин, александр дарчиев
Новости, Москва, Вашингтон, Украина, Дмитрий Выдрин, Александр Дарчиев

Выдрин усомнился в информации о третьем раунде переговоров с Вашингтоном в Москве

21:30 14.06.2025 (обновлено: 02:32 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российская и американская делегации могут продолжить встречи на нейтральной территории. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин
Политолог Дмитрий Выдрин прокомментировал заявление посла РФ в США Александра Дарчиева о возможном проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в российской столице.
"Думаю, что это гипотетическая информация", — сказал эксперт.
По его мнению, более вероятны новые встречи в Стамбуле из-за его нейтрального статуса. Москва же станет местом для финальных переговоров, но уже с другой делегацией.
"В Москве поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже", — заявил Выдрин.
10 мая, 05:45
Ищенко: США нуждаются в Украине не меньше, чем Киев в ВашингтонеАмерика нужна Украине в качестве спонсора. Однако и сами американцы нуждаются в Киеве. У них же нет другой дубинки против России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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