https://ukraina.ru/20250614/vydrin-otvetil-pochemu-v-nato-otkazalis-schitat-rossiyu-agressorom-1063889603.html
Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором
Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором - 14.06.2025 Украина.ру
Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором
Запад любит ролевые игры, и играет в философию. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин
2025-06-14T21:45
2025-06-14T21:45
2025-06-14T21:45
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запад
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Политолог Дмитрий Выдрин проанализировал проект декларации НАТО, в котором Россия обозначена как "угроза", но не "агрессор", а также отсутствуют упоминания о вступлении Украины в альянс и $40 млрд помощи."Есть три фундаментальных понятия: агрессор, угроза, опасность", — пояснил эксперт. - "В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость".Это позволяет альянсу "играть в философию", затягивать решение по Украине и не брать на себя обязательства по финансированию Киева."Типа, еще рано в седьмой класс… Поэтому и оставляют "на второй год", — заключил Выдрин.
https://ukraina.ru/20250604/1063615865.html
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Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, дмитрий выдрин, нато
Новости, Украина, Россия, Запад, Дмитрий Выдрин, НАТО
Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором
Запад любит ролевые игры, и играет в философию. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин
Политолог Дмитрий Выдрин проанализировал проект декларации НАТО, в котором Россия обозначена как "угроза", но не "агрессор", а также отсутствуют упоминания о вступлении Украины в альянс и $40 млрд помощи.
"Есть три фундаментальных понятия: агрессор, угроза, опасность", — пояснил эксперт. - "В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость".
Это позволяет альянсу "играть в философию", затягивать решение по Украине и не брать на себя обязательства по финансированию Киева.
"Типа, еще рано в седьмой класс… Поэтому и оставляют "на второй год", — заключил Выдрин.