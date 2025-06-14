https://ukraina.ru/20250614/vydrin-otvetil-pochemu-v-nato-otkazalis-schitat-rossiyu-agressorom-1063889603.html

Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором

Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором - 14.06.2025 Украина.ру

Выдрин ответил, почему в НАТО отказались считать Россию агрессором

Запад любит ролевые игры, и играет в философию. Об этом в интервью Украине.ру заявил политолог Дмитрий Выдрин

2025-06-14T21:45

2025-06-14T21:45

2025-06-14T21:45

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Политолог Дмитрий Выдрин проанализировал проект декларации НАТО, в котором Россия обозначена как "угроза", но не "агрессор", а также отсутствуют упоминания о вступлении Украины в альянс и $40 млрд помощи."Есть три фундаментальных понятия: агрессор, угроза, опасность", — пояснил эксперт. - "В такой последовательности фиксируется логика движения мысли "от конкретного к абстрактному". То есть разговор переводится из военной в политическую, а потом и метафизическую плоскость".Это позволяет альянсу "играть в философию", затягивать решение по Украине и не брать на себя обязательства по финансированию Киева."Типа, еще рано в седьмой класс… Поэтому и оставляют "на второй год", — заключил Выдрин.

https://ukraina.ru/20250604/1063615865.html

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