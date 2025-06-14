https://ukraina.ru/20250614/puchkov-obyasnil-pochemu-moskva-prodolzhaet-dialog-s-kievom-nesmotrya-na-otsenku-rezhima-zelenskogo-1063890205.html

Пучков объяснил, почему Москва продолжает диалог с Киевом, несмотря на оценку режима Зеленского

Пучков объяснил, почему Москва продолжает диалог с Киевом, несмотря на оценку режима Зеленского - 15.06.2025 Украина.ру

Пучков объяснил, почему Москва продолжает диалог с Киевом, несмотря на оценку режима Зеленского

Блогер Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", прокомментировал кажущееся противоречие между заявлением Владимира Путина о террористической природе киевского режима и продолжением переговоров с Украиной. Об этом он заявил в интервью Украине.ру

2025-06-14T22:00

2025-06-14T22:00

2025-06-15T02:33

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"Переговоры нам нужны. Худой мир лучше доброй ссоры. Там, как ни крути, всё равно гибнут наши люди. Нам это не надо категорически, поэтому давайте вести мирные переговоры", — заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что Россия четко осознает, с кем имеет дело, и настаивает на ведении переговорного процесса исключительно на своих условиях."Киев говорит: 'Мы отказываемся обсуждать границы, новые территории'. А мы не отказываемся – это наши территории, они у нас в Конституции записаны. От чего ещё вы (Украина. - Ред.) там отказываетесь? Вы даже тела своих солдат забирать не хотели!"Пучков напомнил о случаях, когда украинская сторона отказывалась забирать тела погибших военных, что, по его мнению, лишь подтверждает террористическую сущность режима."Всё правильно мы делаем! Абсолютно правильно. А то, что делает Украина – так да, это террористическое государство", — резюмировал аналитик.

https://ukraina.ru/20250611/sderzhannoe-vozmezdie-pochemu-u-zelenskogo-isterika-i-chto-gotovit-rossiya-esche-v-otvet-na-terrakty-1063844790.html

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новости, украина, киев, дмитрий пучков, владимир зеленский, владимир путин, москва