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Захарова осудила нацистские высказывания экс-посла Молдавии в России Цэрану

Захарова осудила нацистские высказывания экс-посла Молдавии в России Цэрану - 13.06.2025 Украина.ру

Захарова осудила нацистские высказывания экс-посла Молдавии в России Цэрану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала бывшего посла Молдавии в России Анатола Цэрану, назвав его "нацистом" за высказывания о русскоязычных молдаванах. Об этом она написала в своём Telegram-канале 13 июня 2025 года.

2025-06-13T15:51

2025-06-13T15:51

2025-06-13T15:51

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"Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице", — написала Захарова.Дипломат отметила, что Цэрану в эфире молдавской телепередачи заявил о "некачественной этнической части" русскоязычных молдаван, якобы реже демонстрирующих критическое мышление. Захарова сравнила подобные высказывания с нацистской брошюрой 1942 года Der Untermensch, в которой русские прямо назывались "недолюдьми".Выступление Цэрану вызвало резонанс в Молдавии, где, по словам Захаровой, власти не реагируют на подобные заявления, несмотря на наличие статьи о разжигании национальной вражды в Уголовном кодексе. Дипломат считает, что это свидетельствует о поддержке русофобии со стороны официального Кишинёва, где в последние годы усиливается давление на русскоязычное население и оппозицию, выступающую за диалог с Россией.

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