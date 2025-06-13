https://ukraina.ru/20250613/variantov-net-aktry-iz-kharkova-o-tom-kak-uekhali-s-ukrainy-i-iz-za-chego-prishlos-plakat-v-rossii-1063877861.html

Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России

Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России - 13.06.2025 Украина.ру

Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России

Актёры театра и кино Сергей Листунов и Дарья Терновская переехали в Россию из Харькова. Что им пришлось пережить, от чего они бежали, что они думают о разделении и оболванивании народа Украины и почему им пришлось плакать, уже живя в России? Ответы на эти и другие вопросы актёры дали в студии Украина.ру

2025-06-13T13:37

2025-06-13T13:37

2025-06-13T13:37

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0:36 – Путь актёров в Россию, легализация и адаптация;21:54 – Реакция бывших друзей, коллег и СМИ на Украине на их поступок;27:19 – Разделение и русофобия: что пошло не так на Украине?33:59 – Реальное влияние России на освобождённые территории;38:11 – Впечатления от России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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