https://ukraina.ru/20250613/variantov-net-aktry-iz-kharkova-o-tom-kak-uekhali-s-ukrainy-i-iz-za-chego-prishlos-plakat-v-rossii-1063877861.html
Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России
Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России - 13.06.2025 Украина.ру
Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России
Актёры театра и кино Сергей Листунов и Дарья Терновская переехали в Россию из Харькова. Что им пришлось пережить, от чего они бежали, что они думают о разделении и оболванивании народа Украины и почему им пришлось плакать, уже живя в России? Ответы на эти и другие вопросы актёры дали в студии Украина.ру
2025-06-13T13:37
2025-06-13T13:37
2025-06-13T13:37
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0:36 – Путь актёров в Россию, легализация и адаптация;21:54 – Реакция бывших друзей, коллег и СМИ на Украине на их поступок;27:19 – Разделение и русофобия: что пошло не так на Украине?33:59 – Реальное влияние России на освобождённые территории;38:11 – Впечатления от России.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, харьков, украина.ру, русофобия, видео
Видео, Россия, Украина, Харьков, Украина.ру, Русофобия
Вариантов нет! Актёры из Харькова о том, как уехали с Украины и из-за чего пришлось плакать в России
Актёры театра и кино Сергей Листунов и Дарья Терновская переехали в Россию из Харькова. Что им пришлось пережить, от чего они бежали, что они думают о разделении и оболванивании народа Украины и почему им пришлось плакать, уже живя в России? Ответы на эти и другие вопросы актёры дали в студии Украина.ру
0:36 – Путь актёров в Россию, легализация и адаптация;
21:54 – Реакция бывших друзей, коллег и СМИ на Украине на их поступок;
27:19 – Разделение и русофобия: что пошло не так на Украине?
33:59 – Реальное влияние России на освобождённые территории;
38:11 – Впечатления от России.