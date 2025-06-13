Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину - 13.06.2025 Украина.ру
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Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину - 13.06.2025 Украина.ру
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину
Сербия не продает оружие Украине прямо и намерено. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 13 июня в Праге, выступая на площадке Глобального форума по безопасности
2025-06-13T15:31
2025-06-13T15:31
новости
сербия
украина
россия
александр вучич
служба внешней разведки
украина.ру
торговля оружием
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Вучич ответил на вопрос модератора может ли Сербия помочь Украине вооружиться. Он сказал, что в соответствии с законом, у Сербии нет права отправлять вооружение как на Украину, так и в Россию."В соответствии с нашими законами, у нас нет права продавать или отправлять любое оружие ни на Украину, ни в Россию. Некоторые говорят, что через третьи страны получали наше оружие. Когда продаете оружие какой-то из стран, существует возможность, что что-то из этого получит Россия или Украина", - процитировал ответ президента сербский телеканал РТС.Вучич также отметил, что у Сербии с Украиной много общих тем для обсуждения и что Белград предложил этой стране помощь в восстановлении двух городов или одного региона.Он добавил, что в прошлом году сербское правительство выделило десятки миллионов евро безвозмездной помощи Украине.Как сообщало Украина.ру, Служба внешней разведки России 28 мая на своем сайте опубликовала заявление в котором говорится, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", продложают поставки боеприпасов Киеву. По данным ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь? Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействуются и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.
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новости, сербия, украина, россия, александр вучич, служба внешней разведки , украина.ру, торговля оружием
Новости, Сербия, Украина, Россия, Александр Вучич, Служба внешней разведки , Украина.ру, торговля оружием

Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину

15:31 13.06.2025
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Вучич
Зеленский Вучич
© Пресс-служба президента Украины
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Сербия не продает оружие Украине прямо и намерено. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 13 июня в Праге, выступая на площадке Глобального форума по безопасности
Вучич ответил на вопрос модератора может ли Сербия помочь Украине вооружиться. Он сказал, что в соответствии с законом, у Сербии нет права отправлять вооружение как на Украину, так и в Россию.
"В соответствии с нашими законами, у нас нет права продавать или отправлять любое оружие ни на Украину, ни в Россию. Некоторые говорят, что через третьи страны получали наше оружие. Когда продаете оружие какой-то из стран, существует возможность, что что-то из этого получит Россия или Украина", - процитировал ответ президента сербский телеканал РТС.
Вучич также отметил, что у Сербии с Украиной много общих тем для обсуждения и что Белград предложил этой стране помощь в восстановлении двух городов или одного региона.
Он добавил, что в прошлом году сербское правительство выделило десятки миллионов евро безвозмездной помощи Украине.
Как сообщало Украина.ру, Служба внешней разведки России 28 мая на своем сайте опубликовала заявление в котором говорится, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", продложают поставки боеприпасов Киеву. По данным ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь? Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействуются и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.
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НовостиСербияУкраинаРоссияАлександр ВучичСлужба внешней разведкиУкраина.руторговля оружием
 
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