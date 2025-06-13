https://ukraina.ru/20250613/ni-russkim-ni-ukraintsam-vuchich-otritsaet-vozmozhnost-pryamoy-prodazhi-oruzhiya-na-ukrainu-1063879611.html
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину - 13.06.2025 Украина.ру
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину
Сербия не продает оружие Украине прямо и намерено. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 13 июня в Праге, выступая на площадке Глобального форума по безопасности
2025-06-13T15:31
2025-06-13T15:31
2025-06-13T15:31
новости
сербия
украина
россия
александр вучич
служба внешней разведки
украина.ру
торговля оружием
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1c3dc71b96304c5bd77ed0305d17ec59.jpg
Вучич ответил на вопрос модератора может ли Сербия помочь Украине вооружиться. Он сказал, что в соответствии с законом, у Сербии нет права отправлять вооружение как на Украину, так и в Россию."В соответствии с нашими законами, у нас нет права продавать или отправлять любое оружие ни на Украину, ни в Россию. Некоторые говорят, что через третьи страны получали наше оружие. Когда продаете оружие какой-то из стран, существует возможность, что что-то из этого получит Россия или Украина", - процитировал ответ президента сербский телеканал РТС.Вучич также отметил, что у Сербии с Украиной много общих тем для обсуждения и что Белград предложил этой стране помощь в восстановлении двух городов или одного региона.Он добавил, что в прошлом году сербское правительство выделило десятки миллионов евро безвозмездной помощи Украине.Как сообщало Украина.ру, Служба внешней разведки России 28 мая на своем сайте опубликовала заявление в котором говорится, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", продложают поставки боеприпасов Киеву. По данным ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь? Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействуются и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.
сербия
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_63:0:990:695_1920x0_80_0_0_86a3fc45c2c3c73bfede7943e29bb359.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, украина, россия, александр вучич, служба внешней разведки , украина.ру, торговля оружием
Новости, Сербия, Украина, Россия, Александр Вучич, Служба внешней разведки , Украина.ру, торговля оружием
Ни русским, ни украинцам. Вучич отрицает возможность прямой продажи оружия на Украину
Сербия не продает оружие Украине прямо и намерено. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 13 июня в Праге, выступая на площадке Глобального форума по безопасности
Вучич ответил на вопрос модератора может ли Сербия помочь Украине вооружиться. Он сказал, что в соответствии с законом, у Сербии нет права отправлять вооружение как на Украину, так и в Россию.
"В соответствии с нашими законами, у нас нет права продавать или отправлять любое оружие ни на Украину, ни в Россию. Некоторые говорят, что через третьи страны получали наше оружие. Когда продаете оружие какой-то из стран, существует возможность, что что-то из этого получит Россия или Украина", - процитировал ответ президента сербский телеканал РТС.
Вучич также отметил, что у Сербии с Украиной много общих тем для обсуждения и что Белград предложил этой стране помощь в восстановлении двух городов или одного региона.
Он добавил, что в прошлом году сербское правительство выделило десятки миллионов евро безвозмездной помощи Украине.
Как сообщало Украина.ру, Служба внешней разведки России 28 мая на своем сайте опубликовала заявление в котором говорится, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", продложают поставки боеприпасов Киеву. По данным ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".
Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь? Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействуются и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.