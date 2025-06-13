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Медведев о ядерном конфликте: "Получите!"

Медведев о ядерном конфликте: "Получите!" - 13.06.2025 Украина.ру

Медведев о ядерном конфликте: "Получите!"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале сделал резкое заявление о риске ядерного конфликта, комментируя удары Израиля по Ирану.

2025-06-13T15:27

2025-06-13T15:27

2025-06-13T15:28

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дмитрий медведев

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"Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!" — подчеркнул Медведев.Напомним, 13 июня 2025 года Израиль начал операцию "Нация львов", нанеся серию ударов по ядерным и военным объектам Ирана, включая комплекс в Натанзе и базы в Тегеране. По данным израильских источников, атака стала превентивной мерой против ядерной программы Ирана, способной, по их оценкам, создать ядерное оружие в течение месяцев.Иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленных военных, включая главу КСИР Хоссейна Салами, и нескольких ядерных учёных. Тегеран пообещал "жёсткий ответ", запустив более 100 дронов в сторону Израиля, что усилило опасения эскалации конфликта в регионе.

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новости, израиль, иран, тегеран , дмитрий медведев