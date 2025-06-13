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Медведев о ядерном конфликте: "Получите!"
Медведев о ядерном конфликте: "Получите!" - 13.06.2025 Украина.ру
Медведев о ядерном конфликте: "Получите!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале сделал резкое заявление о риске ядерного конфликта, комментируя удары Израиля по Ирану.
2025-06-13T15:27
2025-06-13T15:27
2025-06-13T15:28
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иран
тегеран
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"Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!" — подчеркнул Медведев.Напомним, 13 июня 2025 года Израиль начал операцию "Нация львов", нанеся серию ударов по ядерным и военным объектам Ирана, включая комплекс в Натанзе и базы в Тегеране. По данным израильских источников, атака стала превентивной мерой против ядерной программы Ирана, способной, по их оценкам, создать ядерное оружие в течение месяцев.Иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленных военных, включая главу КСИР Хоссейна Салами, и нескольких ядерных учёных. Тегеран пообещал "жёсткий ответ", запустив более 100 дронов в сторону Израиля, что усилило опасения эскалации конфликта в регионе.
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новости, израиль, иран, тегеран , дмитрий медведев
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Дмитрий Медведев
Медведев о ядерном конфликте: "Получите!"
15:27 13.06.2025 (обновлено: 15:28 13.06.2025)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале сделал резкое заявление о риске ядерного конфликта, комментируя удары Израиля по Ирану.
"Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!" — подчеркнул Медведев.
Напомним, 13 июня 2025 года Израиль начал операцию "Нация львов", нанеся серию ударов по ядерным и военным объектам Ирана, включая комплекс в Натанзе и базы в Тегеране. По данным израильских источников, атака стала превентивной мерой против ядерной программы Ирана, способной, по их оценкам, создать ядерное оружие в течение месяцев.
Иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленных военных, включая главу КСИР Хоссейна Салами, и нескольких ядерных учёных. Тегеран пообещал "жёсткий ответ", запустив более 100 дронов в сторону Израиля, что усилило опасения эскалации конфликта в регионе.