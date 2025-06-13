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Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог

Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог - 13.06.2025 Украина.ру

Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог

Российская учёная Ксения Петрова, сотрудница Гарвардского университета, освобождена под залог в США после четырёх месяцев содержания под стражей, сообщает агентство Reuters. Решение принял мировой судья в Бостоне.

2025-06-13T10:37

2025-06-13T10:37

2025-06-13T10:37

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Петрова была задержана 16 февраля 2025 года в аэропорту Бостона по подозрению в контрабанде биологических материалов — эмбрионов шпорцевой лягушки, не задекларированных при въезде из Франции. Ей предъявлены обвинения, по которым грозит до 20 лет лишения свободы. Окружной суд в Вермонте ранее отменил решение о депортации учёной в Россию, указав на отсутствие оснований для аннулирования её визы.Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием: продолжается процедура депортации, инициированная администрацией США, а также уголовное дело по обвинению в контрабанде. Следующее судебное заседание по делу назначено на конец июня.

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новости, сша, вермонт, reuters