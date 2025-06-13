Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог - 13.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250613/arestovannuyu-v-ssha-rossiyskuyu-uchnuyu-petrovu-osvobodili-pod-zalog-1063874601.html
Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог
Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог - 13.06.2025 Украина.ру
Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог
Российская учёная Ксения Петрова, сотрудница Гарвардского университета, освобождена под залог в США после четырёх месяцев содержания под стражей, сообщает агентство Reuters. Решение принял мировой судья в Бостоне.
2025-06-13T10:37
2025-06-13T10:37
новости
сша
вермонт
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79c5ff749804bf8f96e1164a11bac634.jpg
Петрова была задержана 16 февраля 2025 года в аэропорту Бостона по подозрению в контрабанде биологических материалов — эмбрионов шпорцевой лягушки, не задекларированных при въезде из Франции. Ей предъявлены обвинения, по которым грозит до 20 лет лишения свободы. Окружной суд в Вермонте ранее отменил решение о депортации учёной в Россию, указав на отсутствие оснований для аннулирования её визы.Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием: продолжается процедура депортации, инициированная администрацией США, а также уголовное дело по обвинению в контрабанде. Следующее судебное заседание по делу назначено на конец июня.
сша
вермонт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_756db84a391bdf07d6c82061c5127458.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вермонт, reuters
Новости, США, Вермонт, Reuters

Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог

10:37 13.06.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская учёная Ксения Петрова, сотрудница Гарвардского университета, освобождена под залог в США после четырёх месяцев содержания под стражей, сообщает агентство Reuters. Решение принял мировой судья в Бостоне.
Петрова была задержана 16 февраля 2025 года в аэропорту Бостона по подозрению в контрабанде биологических материалов — эмбрионов шпорцевой лягушки, не задекларированных при въезде из Франции.
Ей предъявлены обвинения, по которым грозит до 20 лет лишения свободы. Окружной суд в Вермонте ранее отменил решение о депортации учёной в Россию, указав на отсутствие оснований для аннулирования её визы.
Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием: продолжается процедура депортации, инициированная администрацией США, а также уголовное дело по обвинению в контрабанде. Следующее судебное заседание по делу назначено на конец июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВермонтReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании
11:09ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО
10:41Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа
10:37Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог
10:10Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине
10:02Захарова - Сибиге: не за то переживаешь
09:48Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"
09:38У Трампа мечтают, как "вернуть Россию в "Лигу порядочных наций". Главное на утро 13 июня 2025 года
09:28Конфликт Трампа и Маска, как прелюдия к "темному" будущему мира
08:00Межкорейские саммиты: дорога, которая не привела к миру
06:45Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве
06:30Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука
06:15Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война
06:00Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину
04:45Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
04:43Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
04:30Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
04:15Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
04:00Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
Лента новостейМолния