https://ukraina.ru/20250612/nasledniki-landmessera-myatezh-vnutri-nemetskoy-pravyaschey-koalitsii-1063870770.html

Наследники Ландмессера. Мятеж внутри немецкой правящей коалиции

Наследники Ландмессера. Мятеж внутри немецкой правящей коалиции - 12.06.2025 Украина.ру

Наследники Ландмессера. Мятеж внутри немецкой правящей коалиции

Группа депутатов немецкого бундестага, представляющих Социал-демократическую партию Германии, которая входит в состав новой правящей коалиции, внезапно устроила политический демарш – потребовав от Берлина вступить в диалог с Россией.

2025-06-12T17:33

2025-06-12T17:33

2025-06-12T17:33

германия

россия

европа

владимир путин

фридрих мерц

борис писториус

нато

эксклюзив

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Мятежные депутаты изложили свое мнение в открытом манифесте, опубликованном под заголовком "Обеспечение мира, обороноспособности, взаимопонимания и контроля над вооружением" – добиваясь коренного пересмотра внешнеполитической линии немецкого правительства.Авторы этого знакового документа выступают против милитаризации экономики и истерической пропаганды войны.Они осуждают агрессивные действия Запада в Югославии и на Ближнем Востоке – когда немцы послушно участвовали в преступных военных кампаниях, следуя в фарватере экспансионистской политики Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса. А также считают необходимым отказаться от размещения американских ракет средней дальности. Потому что их присутствие на территории Европы потенциально угрожает Германии ядерным уничтожением в случае глобальной войны – и увеличивает вероятность ее начала.Подписавшие манифест социал-демократы убеждены – эскалацию напряженности в отношениях с Россией следует немедленно прекратить. Украинский конфликт должен быть урегулирован путем дипломатии, на основании новых договоренностей о коллективной безопасности и взаимном контроле над вооружениями. Причем, в ходе их подготовки важно учитывать интересы Москвы."Риторика военной тревоги и масштабные программы перевооружения не создают больше безопасности для Германии и Европы, а ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией. Необходим постепенный возврат к разрядке международных отношений и сотрудничеству с Россией", – говорится в тексте резонансного заявления.Такая позиция резко диссонирует с официальным курсом Социал-демократической партии Германии и правительственной коалиции во главе с христианским демократом Фридрихом Мерцем. Ведь в бундестаге уже одобрили рекордные суммы военных расходов и обещают по-максимуму вооружать Украину – не считаясь с возможными последствиями этих откровенно провокационных действий.Однако самоубийственная демагогия немецких ястребов вызывает беспокойство даже среди достаточно влиятельных функционеров правящих партий. Причем, эти внутренние оппозиционеры больше не боятся высказывать свое несогласие вслух – очевидно, осознавая, что захваченная милитаристами страна находится в шаге от пропасти."Подписанты документа – Рольф Мютцених, Ральф Стегнер, Норберт Вальтер-Борьянс, Гернот Эрлер и другие – люди уважаемые, но не занимающие сейчас значимых постов. Поэтому отчасти это документ из рязряда "не могу поступиться принципами", отчасти – частное партийное мнение, отчасти – важный политический манифест", – отметила в своем телеграм-канале научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская.Авторы нашумевшей декларации опираются на поддержку внутри партийных низов. Потому что значительная часть немецкого общества не разделяет воинственный настрой политической элиты – помня о том, что для простых немцев не зарезервированы места в укрепленных подземных бункерах.Действия мятежной фракции социал-демократов вызвали понимание и поддержку у многих избирателей СДПГ. Подписавших манифест депутатов сравнили с Августом Ландмессером – немецким рабочим, который отказался поднять руку в нацистском приветствии во время массового митинга в Гамбурге, протестуя таким образом против безумной политики Третьего рейха.Требующих разрядки с Россией бунтовщиков сразу поддержали немецкие левые."Это крайне необходимая инициатива. Хорошо, что еще есть политики из Социал-демократической партии, которые не забыли наследие Вилли Брандта", – отметила Сара Вагенкнехт – напоминая о временах немецкого канцлера из СДПГ, который активно содействовал нормализации отношений между Федеративной республикой Германия и Советским Союзом.Однако немецкий политический истеблишмент обрушился на отступников с уничтожающей критикой, требуя от руководства социал-демократов примерным образом наказать своих излишне миролюбивых товарищей."Что это такое? Российская пропаганда, которая проникала к нам в течение двадцати-тридцати лет, и СДПГ теперь не может от нее избавиться? Или эта какая-то абстрактная мирная логика, которая проистекает из всевозможных ложных уроков Второй мировой войны?", – написал пронатовский журналист Пауль Ронцхаймер."То, что сфабриковали "мирные круги СДПГ", читается как стратегический документ из самого Кремля.Социал-демократы не хотят новых денег для бундесвера. Любой, кто выступает против сильной немецкой армии и способного оборонительного альянса, открывает двери для экспансионистских амбиций Путина… В СДПГ не хотят размещать в Германии новые американские ракеты средней дальности. Таким образом, подписавшие манифест разоблачают сами себя. То, что они требуют, ослабляет Германию и Европу и пробуждает у Путина аппетит к большему", – вторит ему еще один печально известный пропагандист Юлиан Рёпке.Реакция официальных лиц из федерального правительства Германии была выдержана в том же духе."Этот документ – отрицание реальности. Он оскорбляет желание людей в нашей стране положить конец ужасной войне. Такой мир (заключенный с учетом интересов России) оставил бы Украину беззащитной перед российским произволом", – заявил министр обороны и однопартиец авторов манифеста Борис Писториус.После чего он сразу полетел в Киев с незапланированным визитом, желая продемонстрировать продолжение поддержки режима Зеленского.Однако первый шаг уже сделан. Публикация особой позиции группы немецких социал-демократов указывает на то, что в политических кругах ФРГ все еще остаются здравомыслящие люди, не желающие сгореть в атомном пламени вместе со всей остальной Европой.А смелость этих наследников Ландмессера, не побоявшихся грозящей им политической травли, заслуживает безусловного одобрения.

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германия, россия, европа, владимир путин, фридрих мерц, борис писториус, нато, эксклюзив