https://ukraina.ru/20250612/front-metodichno-dvigaetsya-k-sumam-vsu-pytayutsya-zatsepitsya-za-kurskoe-prigraniche-1063864290.html

Геннадий Алёхин: Фронт методично двигается к Сумам. ВСУ пытаются зацепиться за курское приграничье

Геннадий Алёхин: Фронт методично двигается к Сумам. ВСУ пытаются зацепиться за курское приграничье - 12.06.2025 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Фронт методично двигается к Сумам. ВСУ пытаются зацепиться за курское приграничье

На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" ведут бои в приграничных лесных массивах и активно продвигаются на нескольких оперативно-тактических участках фронта.

2025-06-12T12:22

2025-06-12T12:22

2025-06-12T12:34

сумы

юнаковка

россия

вооруженные силы украины

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эксклюзив

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вс рф

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Мотострелки скрытно выдвинулись к южной окраине населенного пункта Новониколаевка, основательно зачистив окрестности села Водолага. Подразделения ВДВ продвигаются с боями к Яблоновке и Юнаковке. 177-й полк морской пехоты совершил маневренные действия, используя складки местности, внезапно ударил на направлении Андреевка-Алексеевка. Морпехи одновременно берут трассу Писаревка - Юнаковка под огневой контроль наших FPV.В результате нашего методичного и планомерного наступления фронт продолжает медленно, но неумолимо двигаться на юг, в направлении Сум. Противнику все тяжелей удерживать Юнаковку, один из основных логистических узлов обороны в этом районе. Поэтому, на мой взгляд, попытается организовать устойчивую оборону на участке Хотень-Марьино, используя в том числе небольшие водные преграды и лесной массив, прикрывающий Сумы с севера. К слову, за минувшие сутки противник предпринял шесть безуспешных контратак: три в районе Кондратовки, две около Андреевки и одну в Юнаковке.Методичное и относительно "спокойное" продвижение армии России связано со сбережением живой силы. Об этом рассказал командир одного из подразделений нацбата ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, РФ системно охотится за "птахами Мадьяра". После их нейтрализации в дело вступают русские штурмовые группы. Из-за страха стопроцентно "задвухсотиться", украинские дроноводы вынуждены отходить, образуя "буферные зоны", которые быстро захватываются "северянами"."В результате пехота ВСУ остается без прикрытия и вынуждена тоже отступать, теряя позиции", — скулит Бунятов, тем самым подтверждая, что его подчиненные боятся вступать в контактный бой с российскими штурмовиками. "Тяжелая техника русскими используется ограниченно, акцент сделан на мобильные пехотные группы и ударные беспилотники, особенно против логистики и командных точек ВСУ", — дополняет Бунятов.Контроль над ближним небом становится решающим фактором — именно через подавление дроновой инфраструктуры ВСУ происходит планомерное наступление российской армии на этом направлении. По поступающей информации, помимо ударных дронов на оптоволокне, наши армейцы стали активно использовать новые типы беспилотников, которые уже прошли обкатку и проверку в зоне боевых действий. Применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" — дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фотографиями местности. Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь.На Курском приграничье противник отчаянно цепляется и пытается удерживать небольшие плацдармы. Небольшими манёвренными группами прорывается в сторону Тёткино и Глушковского района. Штурмовики 225 отдельного штурмового полка ВСУ выдвинулись в направлении госграницы из Искрисковщины. А 24 штурмовой батальон "Айдар"* пытался прорваться из Рыжевки в приграничные лесные массивы. Понесли большие потери, а группа украинских бойцов (10 человек) сдалась в плен.Стоит отметить, что массовая сдача в плен начинается тогда, когда управление войсками дезорганизовано, чаще всего, по причине взлома противником фронта, разрушающими "вертикаль" управления и снабжения войск. В этих условиях нарастающий хаос и неопределённость ситуации "ломают" даже боеспособные части, порождая растерянность, переходящую в панику, которая быстро превращает дисциплинированные подразделения в дезорганизованные группы вооружённых людей, мечтающих спастись. Такую картину мы увидели на завершающем этапе операции "Поток" -освобождения Суджи и ликвидации украинского плацдарма на нашей территории. Подобная тенденция вырисовывается на Сумском направлении.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

сумы

юнаковка

россия

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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сумы, юнаковка, россия, вооруженные силы украины, вдв, айдар, эксклюзив, сво, спецоперация, вс рф