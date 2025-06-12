День России и распад СССР – что празднуем?
02:21 12.06.2025 (обновлено: 02:35 12.06.2025)
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Б.Н.Ельцин и Президент СССР М.С.Горбачев
В общем случае днём независимости в постсоветских государствах назначался день провозглашения независимости в 1991 году. Есть, конечно, исключения – в Грузии празднуют день создания Грузинской демократической республики в 1918 году, в Белоруссии – день освобождения от фашистских захватчиков… А в России – день принятия Декларации о суверенитете
Логика в этом есть – Россия из состава СССР формально не выходила. Впрочем, она в этом не одинока – ни одна из постсоветских республик не воспользовалась предусмотренной законодательством процедурой (соответствующий закон был принят 3 апреля 1990 года). Так что республики не выходили из состава СССР. Они отделялись от России.
При всей алогичности происходивших тогда событий определённая рациональность всё же присутствовала – все отдавали себе отчёт в том, что СССР – никакой не "союз республик", а историческая форма российского государства.
Впрочем, мы забежали вперёд и нам надо вернуться назад – к тому моменту, когда фантазии относительно "союза республик" ещё были. Эти события получили в СМИ название "парада суверенитетов" и имели двойное значение.
Первой республикой, провозгласившей свой суверенитет (юридическим смыслом декларации было провозглашение приоритета республиканского законодательства по отношению к союзному), стала 16 ноября 1988 года Эстония. Затем такие же декларации приняли Литва, Латвия, Азербайджан, Грузия…
Для всех этих республик декларация о суверенитете была первым шагом на пути к приобретению полной независимости – на первом этапе признаём своё законодательство выше союзного, а потом в соответствии с этим законодательством выходим из состава СССР. Юридический смысл был в том, что тогда процедуры выхода из СССР ещё не было – только декларация в союзной Конституции (после принятия соответствующего закона суверенитет провозгласила только Грузия – скорее просто по инерции).
16 июля 2024, 07:58ИсторияОт суверенитета без независимости к независимости без суверенитетаНынешняя попытка украинцев создать своё государство началась с Декларации о суверенитете. Дату её принятия в 1991 году даже отпраздновали в качестве дня независимости. Хотя Декларация упоминается в Конституции, Украина от этого наследия УССР уже отказалась. Вместе с суверенитетом
А вот остальные республики (последней стала Киргизия – аж 15 декабря 1990 года) из СССР выходить не собирались, однако местные элиты планировали переучреждение Союза с учётом своих интересов. Декларации о суверенитете создавали основу для переговоров с союзным центром, закладывая таким образом формат нового союза.
И вот тут в первых рядах была Россия, которая приняла Декларацию о суверенитете вслед за теми республиками, которые намерений выйти из состава СССР не скрывали. Она оказалась шестой в списке провозгласивших суверенитет республик, в то время как Украина оказалась только десятой.
Поразительным образом принятие одного и того же по сути документа в случае с Эстонией означало шаг к развалу СССР, а в случае с РСФСР – декларацию о намерении сохранить СССР. Впоследствии эта декларация была подтверждена в ходе Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, но реализована она не была.
Объективно говоря, провозглашение суверенитета Россией прочность СССР очень сильно подорвало. Прежде всего потому, что дало сигнал остальным республикам – так можно. А во вторую очередь именно потому, что Россия была основой СССР – без неё Союза не было.
В основном же этот акт был элементом личной вендетты – Борис Ельцин, избранный 29 мая председателем Верховного Совета РСФСР, воевал с Михаилом Горбачёвым, который изгнал его из руководства СССР и даже попытался не пустить в состав Верховного Совета СССР (кстати, не пустил, Ельцин попал туда благодаря тому, что ему уступил место Алексей Казанник).
Однако именно это и доказывает отсутствие "злого умысла" – Ельцина интересовало смещение Горбачёва, а не развал Союза как такового. Разумеется, пользовался он имеющимися рычагами безответственно, но, с другой стороны, у него и рычагов было не так много...
11 марта, 07:59ИсторияМихаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССРМихаил Сергеевич Горбачёв действительно считал себя наполовину украинцем. Его мать – урождённая Мария Гопкало, а жена – урождённая Раиса Титаренко (её отец был с Черниговщины). Родился Горбачёв 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Специфическое южное произношение (фрикативное "г" и т.п.) очень напоминало украинский акцент
Декларация о суверенитете России, конечно, наносила ущерб целостности СССР, но ситуация была по меньшей мере амбивалентной – вред от этого решения компенсировался пользой.
Самое же главное – несмотря на всю формальность декларации она поднимала вопрос об интересах России, которые в рамках Союза растворялись в общесоюзных…
Сам по себе "парад суверенитетов" страну не разрушал, но тут сыграл свою роль целый комплекс политических факторов.
Россия была ядром Союза, но система власти опиралась на партийную вертикаль КПСС. Советская система в той форме, в которой она была задумала Лениным, совершенно нефункциональна. Советская система в сталинском исполнении более напоминала обычную парламентскую демократию, но на примере современной Великобритании мы знаем, что её функциональность тоже, мягко говоря, ограничена – политика страны всё равно определяется элитами, а не т.н. "избирателями".
Вот именно по основе советско-партийной системы и были нанесены два последовательных удара.
Первый удар состоял в том, что 14 марта 1990 года в Конституцию СССР были внесены изменения, отменявшие 6-ю статью: "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы (…) является Коммунистическая партия Советского Союза…"
Что характерно, инициаторы этой операции ничего плохого в виду не имели.
Андрей Дмитриевич Сахаров, от имени которого велась борьба с 6-й статьёй, полагал, что эта норма мешает развитию многопартийности и был, в общем-то, прав. Сама же по себе необходимость многопартийности особых дискуссий вроде бы не вызывает – даже после Октябрьской революции многопартийность сохранялась – вплоть до левоэсеровского мятежа в июле 1918 года.
Михаил Сергеевич Горбачёв, поддержавший эту инициативу на пленуме ЦК КПСС, понимая, что таким образом подрывается система управления страной, предложил компенсировать отмену 6-й статьи введением поста президента СССР, что и было сделано.
Другое дело, что помимо введения поста президента надо было построить вертикаль власти, на которую он бы опирался. А тут у Горбачёва шансов не было – ведь президентская вертикаль должна была встраиваться в обновлённый союз, которого ещё не было, а то, что было заложено декларациями о суверенитете союзных республик существование вертикали союзного президента исключало.
Кстати, и Сахаров, и Горбачёв отлично помнили, что до 1977 года СССР как-то обходился без закреплённой в Конституции руководящей и направляющей роли КПСС, потому риски для существования Союза не учитывали…
Второй удар – 19 июня 1990 года была учреждена Коммунистическая партия РСФСР.
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До того действовало решение XIV съезда, на котором Российская коммунистическая партия (большевиков) стала Всесоюзной коммунистической партией (большевиков), в которой российской партийной организации не было. Возобладала точка зрения И.В. Сталина, который считал её сохранение "величайшей опасностью, ибо могло бы привести к федералистскому раздроблению партии. (…) Фактически означало бы существование двух центральных руководящих органов, потому что удельный вес российской части в партии союзного значения сам собою ясен".
Вес, кстати, действительно был понятен – по принятой практике в "туземных" партийных комитетах обязательно был секретарь, представляющий славянские народы (русский, украинец или белорус). Забавно, что в этом отношении КПСС копировала имперскую логику, в которой существует русская нация, состоящая из великороссов, малороссов и белорусов…
Результатом такой политики стало то, что РСФСР фактически лишилась централизованного лоббирования в системе власти. Отдельные города и регионы были представлены, но вес их был по определению ниже, чем у ЦК национальных компартий. Результат – огромные субсидии в пользу национальных республик при заброшенности собственно российских областей.
Логика в этом была – союзный центр забрасывал деньгам национальные окраины с тем, чтобы исключить появление сепаратизма, русским же всё равно деваться некуда. Однако, если быть до конца честным, то это отнюдь не особенность советской системы – точно так же действовали цари, точно так же действуют постсоветские элиты…
Но история с созданием КП РСФСР вообще была не про стратегию, а про тактику. Инициатива создания российской компартии родилась в кругах, оппозиционных к руководству КПСС. Горбачёв же, исходя из общебюрократической логики "не можешь предотвратить – возглавь", решил перехватить инициативу. В результате в 1989 году было создано Российское бюро ЦК, а в 1990 – партия.
Применение новой партии тут же нашлось, причём вовсе не то, которое напрашивалось. Горбачёв сделал из неё пугало для тогдашних "демократов" – ведь во главе партии стал один из лидеров партийных консерваторов Иван Полозков. Именно на него обрушилось негодование Демплатформы в КПСС и беспартийных демократов, которым пришлось даже отчасти апеллировать к авторитету Горбачёва, который, так же как они, был сторонником перемен…
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То, что в результате создания КП РСФСР из-под генсека была выбита организационная база, Горбачёва не очень-то беспокоило – с 15 мая он в основном ощущал себя президентом СССР…
Итак, события 1990 года целостность СССР, безусловно, подорвали. Цель такая не ставилась – просто ряд политических решений, которые сами по себе были сбалансированными, сложились в конструкцию, которая в СССР не нуждалась. В августе 1991 года оказалось, что президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС – сферическая сущность в вакууме, которая ни на что не опирается и ни на что не влияет. Вопрос о подписании нового Союзного договора отпал сам по себе, поскольку главным субъектом этого договора Горбачёв видел себя любимого, но более его никто субъектом не видел, что наглядно показала авантюра ГКЧП.
Однако в этой грустной в общем-то истории была и позитивная составляющая – впервые за долгое время Россия проявила свою собственную субъектность и заставила говорить о своих собственных интересах. Не об интересах "села", "Нечерноземья" или, например, Омской области, а именно России. Это был безусловный момент восстановления исторической справедливости после того, как Россию рассматривали как ресурс. А тут появилась возможность привлечь внимание к ней самой.
Так что основания для празднования 12 июня есть – как дня восстановления исторической справедливости.
P.S.: И отдельно выскажу мысль, с которой многие не согласятся – если Союз не смог вынести восстановления справедливости по отношению к России, так может и Бог с ним? Нет, конечно хотелось бы и Союз сохранить, и Россию уважить, но вообще-то первичной из этих двух сущностей является именно Россия.
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