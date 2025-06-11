https://ukraina.ru/20250611/kak-poluchit-spravku-ob-uchastii-v-svo-veteran-andrey-shemenev-dva-goda-ischet-pravdy-1063834272.html

Как получить справку об участии в СВО? Ветеран Андрей Шеменев два года ищет правды

Как получить справку об участии в СВО? Ветеран Андрей Шеменев два года ищет правды - 11.06.2025 Украина.ру

Как получить справку об участии в СВО? Ветеран Андрей Шеменев два года ищет правды

Ветеран СВО Андрей Шеменев потерял ногу на мине в ДНР при выполнении боевой задачи в 2016 году. С 2022 года он принимал участие в СВО, но справку единого образца об этом так и не получил. Об этом он рассказал Украине.ру

2025-06-11T10:01

2025-06-11T10:01

2025-06-11T10:01

эксклюзив

россия

донбасс

донецкая народная республика

владимир путин

минобороны

следственный комитет

сво

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Гвардии младший сержант Андрей Шеменев воевал в Донбассе восемь лет. В 2015 году под Мариуполем при выполнении боевой задачи подорвался на мине, потерял ногу. В России он поставил протез и в 2016 году вернулся к боевым товарищам. Началась специальная военная операция, и он в должности разведчика-санитара снова на передовой линии защиты нашей Родины. В 2023 году переведен в разведывательно-штурмовую роту.Восемь лет быстро пролетели. Он уходил добровольцем на донбасскую войну, когда еще паспорт менять не надо было. Так и дошел до предельного возраста нахождения на воинской службе, снялся с учета. Сейчас ему 52 года, и он вынужден доказывать, что принимал участие в СВО. Причем, говорит, делает это, в основном, не из-за того, что хочет получить какие-то выплаты (даже если и хочет, это его право, заслужил - полагается), а для детей и будущих потомков.Точнее, справка-то об участии в СВО есть, но с неправильными датами и не единого образца, которую ввели в оборот с ноября 2024 года. Такую справку ему выдали в части, где он проходил службу. А вот в получении общероссийского документа - сначала отказ, затем тишина и отписки.Спасибо администрации президента, говорит Шмель, что помогли оформить статус ветерана боевых действий. Наверное, мое письмо действительно прочитал человек, проникся и помог, говорит он. Вот только странно получается: ветеран-то боевых действий есть, а единую справку об участии в СВО не дают.- И почему же так? - спрашиваю у него.А чтобы выяснить, почему же так, Шмель обратился в следственный комитет России и на горячую линию президента РФ Владимира Путина. И тогда выяснилось удивительное: его еще в 2021 году якобы уволили за "невыполнение условий контракта". Курьезно получилось хотя бы потому, что после этого якобы увольнения тот же человек, который его якобы уволил, вручал ему боевые награды, рассказал он. Когда Андрей прочитал это в документе, для него "будто гром громыхнул посреди ясного неба".- За все время службы у меня не было даже устных выговоров. Я не отказывался ни от каких задач, все выполнял. Своей инвалидностью не пользовался, от тыловых должностей отказывался - говорит он. - Если бы это было так, должна быть выписка из приказа об увольнении, с которой я должен был при увольнении ознакомиться, получить копию на руки. Такой выписки из приказа я не видел."… досрочно уволен с военной службы в запас в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта. 20.01.2021 года полагается сдавшим дела и должность, с 20.01.2021 года исключен из списков личного состава части, со всех видов довольствия, с котлового довольствия", - говорится в ответе замкомандира по военно-политической работе на запрос из управления президента РФ по работе с обращениями граждан от апреля 2025 года.Замполит предложил обратиться в военкомат. В военкомате сообщили, что "дело на доработке".Ответ замполита Шеменев считает порочащим его честь и достоинство. По его словам, он был уволен по организационно-штатным мероприятиям в конце декабря 2022 года. У него есть подтверждающие это документы. Затем он был переведен в разведывательно-штурмовую роту, но в штат не был зачислен. Зачисления так и не дождался, и убыл по месту жительства в мае 2023 года."… досрочно уволить с военной службы в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями, исключить из списков личного состава в связи с расформированием воинской части с 31.12.2022, снять со всех видов обеспечения войсковой части", - говорится в подтверждающей его слова выписке из приказа командира войсковой части от 2022 года.В феврале 2023 года Шеменев обратился в военную прокуратуру по факту незаконного увольнения и невыплаты положенного денежного пособия в связи с увольнением. Разбирательство, по его словам, началось в том же, 2023 году.Минное-взрывная травма, из-за которой ветеран лишился части ноги ниже колена, оказалась "общим заболеванием" - так говорится в документах, подтверждающих инвалидность 3 группы, говорит он. Для того, чтобы доказать, что украинские мины не вызывают насморк или простуду, от которых ноги в Донбассе сами отваливаются, нужно установить так называемую "причинно-следственную связь". В 2024 году многие ветераны-инвалиды вздохнули: в Минобороны предложили законопроект об особенностях определения связи между получением увечий и заболеваниями. На этот документ надежды возлагал и Шмель.Кажется, все просто: вот - список документов, которые надо предоставить туда-то и туда-то. Отправляешь, проходишь комиссию, все вопросы решены. Боец предоставил, а получил опять предложение сдать такой-то пакет документов. Причем все сроки рассмотрения обращения вышли за рамки допустимых - ответ пришел через два месяца.- Смотри, сколько у меня ответов, - говорит он и листает почтовый ящик в смартфоне. Навскидку там более 50 бумаг с электронной подписью из разных органов: военные прокуратуры, военкоматы, госпитали, Следственный Комитет и даже администрация президента России. - И все мимо. Вот что они тут пишут? Я про причинно-следственную связь, а они мне присылают ответ с приложением, датированным 2023 годом. Ну, какой 2023 год? Какое "общее заболевание"?Андрей Анатольевич показывает этот ответ, я перечитываю его раз десять, и никак со всем своим журналистским опытом и филологическим образованием не могу понять, что там написано. Понимаю, что по факту ноги нет, протез есть. Есть все подтверждающие боевое ранение документы - запись в военном билете, выписки из госпиталей.- Еще по ранениям есть нюанс. Во время СВО я получил несколько контузий, за которые, за каждую из них, можно было получить какие-то выплаты. Я ни разу не обращался никуда с этими контузиями, как бы на ногах перенес все. Они такие не особо тяжелые, конечно, были, но последствия остались, - добавил он.Периодически Андрею Анатольевичу нужно ложиться в госпиталь, чтобы подправлять здоровье после контузий, менять изношенные запчасти протеза, а еще как-то помимо этой бюрократической возни жить, зарабатывать и кормить семью.- Понимаешь, я просто хочу добиться справедливости, не больше того. Я не хочу никаких скандалов, сплетен и прочего. Я не кричу на каждом углу, что я ветеран СВО и все такое. Просто дайте мне то, что мне полагается, не более того, - сказал он.Например, он считает несправедливым, что ему присвоили III группу инвалидности, а не II. Вторая, целая нога, также повреждена осколками. Плюс несколько лет выполнения боевых задач означают повышенную нагрузку и на позвоночник, и на вторую ногу, и культю. Ведь ему пришлось бегать по полям да оврагам на протезе в бронежилете и с полным боекомплектом.Итак, вот что просит ветеран:А пока это не сделано, Андрей продолжает вести активный образ жизни. Он живет в Калужской области, воспитывает ребенка, занимается спортом, пулевой стрельбой. И даже показывает неплохие результаты для региональной сборной ветеранов СВО на "Кубках защитника Отечества".

https://ukraina.ru/20250606/kubok-zaschitnikov-otechestva-odna-bolshaya-semya-ili-kogda-vsya-strana---boevoe-bratstvo-1063716265.html

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эксклюзив, россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, минобороны, следственный комитет, сво