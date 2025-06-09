Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь! - 09.06.2025 Украина.ру
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Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!
Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь! - 09.06.2025 Украина.ру
Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!
Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи... Украина.ру, 09.06.2025
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россия
донбасс
новороссия
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать. Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше! Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу: ☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00) 🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00 Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – Луганск Вместе с большой Россией! Ну а подробнее о нас, наших целях, значении и отличиях от других СМИ узнаете из этого материала.
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видео, россия, донбасс, новороссия, украина.ру, днр, лднр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, русский донбасс, херсонская область, запорожская область, видео
Видео, Россия, Донбасс, Новороссия, Украина.ру, ДНР, ЛДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, Русский Донбасс, Херсонская область, Запорожская область

Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!

17:41 09.06.2025
 
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать.
Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.
Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!
Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу: ☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00) 🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00
Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – Луганск
Вместе с большой Россией!
Ну а подробнее о нас, наших целях, значении и отличиях от других СМИ узнаете из этого материала.
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17:41Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!
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