https://ukraina.ru/20250609/radio-novorossiya-segodnya-kto-my-dlya-kogo-rabotaem-i-chem-otlichaemsya-ot-drugikh-prisoedinyaytes-1063797448.html

Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!

Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь! - 09.06.2025 Украина.ру

Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!

Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи... Украина.ру, 09.06.2025

2025-06-09T17:41

2025-06-09T17:41

2025-06-09T17:41

видео

россия

донбасс

новороссия

украина.ру

днр

лднр

донецкая народная республика

лнр

луганская народная республика

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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать. Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше! Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу: ☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00) 🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00 Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – Луганск Вместе с большой Россией! Ну а подробнее о нас, наших целях, значении и отличиях от других СМИ узнаете из этого материала.

россия

донбасс

новороссия

днр

донецкая народная республика

лнр

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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