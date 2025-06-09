https://ukraina.ru/20250609/radio-novorossiya-segodnya-kto-my-dlya-kogo-rabotaem-i-chem-otlichaemsya-ot-drugikh-prisoedinyaytes-1063797448.html
Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!
Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь! - 09.06.2025 Украина.ру
Радио "Новороссия сегодня": кто мы, для кого работаем и чем отличаемся от других. Присоединяйтесь!
Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи... Украина.ру, 09.06.2025
2025-06-09T17:41
2025-06-09T17:41
2025-06-09T17:41
видео
россия
донбасс
новороссия
украина.ру
днр
лднр
донецкая народная республика
лнр
луганская народная республика
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать. Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше! Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу: ☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00) 🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00 Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – Луганск Вместе с большой Россией! Ну а подробнее о нас, наших целях, значении и отличиях от других СМИ узнаете из этого материала.
россия
донбасс
новороссия
днр
донецкая народная республика
лнр
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/09/1063797326_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bdf19a9d073ee87eb946417c83e7c18.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, донбасс, новороссия, украина.ру, днр, лднр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, русский донбасс, херсонская область, запорожская область, видео
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Радио "Новороссия сегодня" - это главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать.
Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.
Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!
Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу: ☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00) 🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00
Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – Луганск
Вместе с большой Россией!
Ну а подробнее о нас, наших целях, значении и отличиях от других СМИ узнаете из этого материала.