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Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих - 09.06.2025 Украина.ру
Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-06-09T15:13
2025-06-09T15:13
2025-06-09T15:13
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Подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение минувших суток нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сказано в официальном сообщении.В сводке Минобороны России за 9 июня отмечены успехи российских группировок и на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 9 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
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новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, потери всу, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, днр, новые регионы, донбасс
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Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение минувших суток нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сказано в официальном сообщении.
В сводке Минобороны России за 9 июня отмечены успехи российских группировок и на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
.