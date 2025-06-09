Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих - 09.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250609/poteri-vsu-na-odnom-iz-uchastkov-svo-za-sutki-prevysili-525-voennosluzhaschikh-1063789708.html
Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих - 09.06.2025 Украина.ру
Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-06-09T15:13
2025-06-09T15:13
новости
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
нацгвардия
всу
потери всу
сво
сводка сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/09/1063777988_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_7c7a3de3c3cbd077f8a8558fec92489e.jpg
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение минувших суток нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сказано в официальном сообщении.В сводке Минобороны России за 9 июня отмечены успехи российских группировок и на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 9 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
россия
днепропетровская область
украина
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/09/1063777988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_832c782153f770f530cb956daa450dd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, потери всу, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, днр, новые регионы, донбасс
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, ДНР, Новые регионы, Донбасс

Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих

15:13 09.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение минувших суток нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сказано в официальном сообщении.
В сводке Минобороны России за 9 июня отмечены успехи российских группировок и на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Также 9 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныНацгвардияВСУпотери ВСУСВОсводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасДНРНовые регионыДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Запорожская область полностью обесточена – губернатор
15:13Потери ВСУ на одном из участков СВО за сутки превысили 525 военнослужащих
15:08Ракеты на Фудзи. Япония требует ядерное оружие
15:03Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
14:51ВС РФ нанесли удары логистике и складам врага в Днепропетровской области
14:47Лавров рассказал, как Блинкен провоцировал войну на Украине в 2021 году
14:45Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
14:36Финансовые гайки Банковой, или как сорвать резьбу там, где ее давно нет: Лизан об украинской экономике
14:28El Pais: на Украине боевые дроны собирают в частных домах
14:26Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии
14:24Российская группировка "Центр" расширяет зону работы в Днепропетровской области
14:11Британия 100% помогает Украине в террористических атаках против России, заявил Лавров
14:09Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси
14:01Корреспондент "Вестей недели" спустился в подземелье штурмового отряда под Волчанском - видео
13:54Несколько участков рядом с днепропетровской границей: Deep State обновил карту продвижения ВС РФ
13:49Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политиках
13:38Макрон посетит Гренландию с целью защитить её от "захвата" США
13:30В ход пошла брусчатка, не хватает пианино: обстановка в Лос-Анджелесе приобретает черты Евромайдана
13:24Песков о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области и не только
13:14Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Лента новостейМолния