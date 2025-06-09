https://ukraina.ru/20250609/kavaler-ordena-muzhestva-veteran-svo-arakel-sanosyan-o-tom-pochemu-divan-predpochel-sportu-1063725319.html

Кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО Аракел Саносян о том, почему спорт предпочел дивану

Кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО Аракел Саносян о том, почему спорт предпочел дивану - 09.06.2025 Украина.ру

Кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО Аракел Саносян о том, почему спорт предпочел дивану

Ветеран СВО Аракел Саносян получил тяжелое ранение и нашел себя в спорте. Был командиром штурмовиков, теперь занимается пауэрлифтингом. На "Кубке защитников Отечества" в Туле он поднял 185 килограмм и установил личный рекорд. В интервью Украине.ру Аракел объяснил, почему для ветеранов СВО важны спортивные соревнования

2025-06-09T03:54

2025-06-09T03:54

2025-06-09T03:55

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- Аракел, вы - участник соревнований "Кубок защитников Отечества". Что вас здесь более всего поразило? - Впечатления самые-самые лучшие! Мы в шоке от организации, как нас встретили, как приняли, как все вот это прошло. Эмоции зашкаливают. Мы все довольны, у всех ветеранов на лицах улыбки. С каждым разом организация все лучше и лучше. Большое спасибо всем, кто принимал участие, спасибо за теплый прием.- Вы говорили, вы подняли 185 килограммов, установили на "Кубке защитников Отечества" рекорд.- Да, 185 килограмм поднял. К сожалению, по коэффициентам я уступил, стал вторым. Но, опять же, работаем дальше. Скоро у нас следующий этап Кубка, планирую добиться уже первых мест. Буду над собой работать, чтобы стать еще лучше.А так, это для меня личный рекорд, хороший результат. Пускай все стремятся на высокие места, все ветераны. Поэтому не расстраиваюсь. Второе место – это тоже почетное место.- Спорт и инвалидность, все же это мало совместимые понятия. Тяжелое ранение, которое вы получили в ходе спецоперации, вы ведь уже все всем доказали там, на войне. Зачем вам все это теперь ? - На самом деле для нас то, что проводят эти мероприятия, огромное значение имеет. Я говорю, мы здесь как одна большая семья. На каждом Кубке, когда мы с ветеранами, получившими такие же увечья на фронте, видимся, обнимаемся, общаемся, вот это самое важное. То есть мы не сидим дома с тяжелыми ранениями на диване и не чувствуем, что мы какие-то ограниченные. Наоборот. Вот это нас сплачивает, такие мероприятия.Скажу так, не надо сидеть дома, надо заниматься спортом. Мы дальше живем и развиваемся. Высокие места, награды и так далее - это мотивация для нас большая.- У вас серьезные ранения, а вы многим даете фору.- Да. У большинства здесь тяжелые ранения.Опять же, вот эти мероприятия должны быть в условиях, чтобы у каждого спортсмена, ветерана был шанс, чтобы он какие-то места занимал призовые. Чтобы был стимул расти. Есть недочеты в некоторых видах спорта, но с каждым разом все лучше и лучше. Ожидание самое хорошее, что дальше еще будет лучше, потому что, к сожалению, прибавляются наши ряды [ветеранов, ставших на СВО инвалидами] по некоторым обстоятельствам.Вот поэтому нельзя стоять на месте. Нужно, чтобы ветеран чувствовал, что он живет дальше, добивается целей, ставит личные рекорды.- Вы больше профессиональный спортсмен или профессиональный военный?- Я больше профессиональный спортсмен. Я доброволец, не кадровый военный, но, скажем так, это мне тоже не чуждо.В любой момент, даже с такими ранениями, если я еще раз понадоблюсь, без раздумий, я все равно буду там, с нашими пацанами. А так, сейчас я уже посвятил себя спорту. Я служил в штурмовых отрядах, был в Луганской Народной Республике, выполнял задачи на разных направлениях. Был командиром отделения, потом командиром взвода - это по должностям, у меня звания нет. У меня есть медаль За отвагу, орден Мужества.- За что получили орден Мужества?- Орден Мужества получил, скажем так, на одном направлении. Когда надо было в населенный пункт зайти и закрепиться, мы без единой потери зашли. Закрепились, заняли позиции, дали бой, потому что контрнаступ пошел. В общем, за то, что сделали задачу без единой потери и добились цели.

https://ukraina.ru/20250606/kubok-zaschitnikov-otechestva-odna-bolshaya-semya-ili-kogda-vsya-strana---boevoe-bratstvo-1063716265.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

интервью, украина, россия, сво, спорт