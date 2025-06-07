https://ukraina.ru/20250607/kak-izmenilis-boeviki-vsu-za-vremya-svo-komandir-savenko-o-motivirovannosti-voennykh-s-ukrainy--1063747054.html

Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины

Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины - 07.06.2025 Украина.ру

Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины

Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на... Украина.ру, 07.06.2025

2025-06-07T18:35

2025-06-07T18:35

2025-06-07T18:35

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украина

херсонское направление

вооруженные силы украины

вс рф

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Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на Херсонском направлении, о мотивации новобранцев в ВСУ и о привлечении бойцов в свой отряд. Также командир проанализировал, как сегодня проходит боевая работа и как она изменилась с начала СВО и прокомментировал мирные переговоры с позиций военного.

https://ukraina.ru/20250607/krovavaya-bukhgalteriya-vsu-v-rossii-raskryli-pochemu-kiev-sorval-obmen-pogibshimi-soldatami--1063742420.html

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видео, украина, херсонское направление, вооруженные силы украины, вс рф, сво