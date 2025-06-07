Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины
Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на Херсонском направлении, о мотивации новобранцев в ВСУ и о привлечении бойцов в свой отряд.
Также командир проанализировал, как сегодня проходит боевая работа и как она изменилась с начала СВО и прокомментировал мирные переговоры с позиций военного.
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