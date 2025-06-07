Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины - 07.06.2025 Украина.ру
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Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины
Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины - 07.06.2025 Украина.ру
Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины
Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на... Украина.ру, 07.06.2025
2025-06-07T18:35
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видео
украина
херсонское направление
вооруженные силы украины
вс рф
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Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на Херсонском направлении, о мотивации новобранцев в ВСУ и о привлечении бойцов в свой отряд. Также командир проанализировал, как сегодня проходит боевая работа и как она изменилась с начала СВО и прокомментировал мирные переговоры с позиций военного.
https://ukraina.ru/20250607/krovavaya-bukhgalteriya-vsu-v-rossii-raskryli-pochemu-kiev-sorval-obmen-pogibshimi-soldatami--1063742420.html
украина
херсонское направление
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видео, украина, херсонское направление, вооруженные силы украины, вс рф, сво
Видео, Украина, Херсонское направление, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО

Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины

18:35 07.06.2025
 
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Командир добровольческого формирования "БАРС-33" имени Маргелова Вадим (позывной "Сват") Савенко в интервью Украина.ру рассказал об особенностях борьбы на Херсонском направлении, о мотивации новобранцев в ВСУ и о привлечении бойцов в свой отряд.
Также командир проанализировал, как сегодня проходит боевая работа и как она изменилась с начала СВО и прокомментировал мирные переговоры с позиций военного.
18:05
Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами Отказ Киева забирать тела своих погибших является нарушением международных гуманитарных норм. Украине не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Вероятно, "киевская хунта была уверена, что сорвала все мирные контакты своими безрассудными атаками"
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Заголовок открываемого материала
18:35Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины
18:05Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
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