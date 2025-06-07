"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков
© Public domainЕвгений Петрушевич
© Public domain
В украинском языке слово "офензива" нет. Это прямое заимствование польского слова "ofensywa" – наступление (наоборот: defenzywa – оборонительный; так называлась политическая полиция при Пилсудском). Удивительно, но даже в современном украинском языке, до предела засорённом галицизмами, это слово употребляется только в одном значении
7 июня 1919 года Украинская Галицкая Армия предприняла последнюю попытку переломить ситуацию в войне с поляками. Началась "Чортковская офензива", закончившаяся окончательной ликвидацией Западно-Украинской народной республики.
Провозглашённая 1 ноября 1918 года во Львове ЗУНР с первых часов оказалась в состоянии войны с поляками: сначала с повстанцами, а потом и с регулярной польской армией.
Вооружённые силы ЗУНР, сформированные на базе легиона Украинских Сечевых Стрельцов (УСС, украинских подразделений австро-венгерской армии), уже 21 ноября 1918 года вынуждены были оставить Львов. Правительство ЗУНР переезжает сначала в Тернополь, а потом в Станиславов (ныне Ивано-Франковск).
С середины ноября 1918 года началось формирование украинско-польского фронта общей длиной около 200 километров: от Волыни на севере и до румынской границы на юге. Это было обусловлено многочисленными восстаниями поляков и украинцев не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах Галичины. К концу ноября 1918-го фронт проходил по линии река Тесная — Хыров — Перемышль — восточные окраины Львова — Ярослав — Любачев — Рава-Русская — Белз — Крылов.
3 января 1919 года польские силы вошли на территорию Волыни, которую покидали германские оккупационные войска. К 14 января все ключевые населённые пункты региона контролировались поляками. В ходе похода на Волынь польские войска столкнулись с вооружёнными формированиями Директории УНР, которые оказали полякам сопротивление, но вынуждены были отступить. На это немедленно отреагировал Симон Петлюра, который совместно с частями армии ЗУНР создал на Волыни Холмско-Волынский фронт и Северо-Западный фронт. Перед фронтами стояла задача отбросить польские войска за реки Буг и Сан, заняв Владимир-Волынский и Ковель, но сделать это не удалось.
Тем временем на юге польско-украинского фронта украинские войска предприняли попытку присоединить к ЗУНР Закарпатье. Воспользовавшись чехословацко-венгерской войной, несколько батальонов УСС проникли в этот регион. К тому моменту на территории Закарпатья уже были провозглашены сразу три государства: желавшая войти в состав Украины Гуцульская Республика, претендовавшая на соединение с Чехословакией Подкарпатская Русь и автономия в составе Венгрии Русская Краина. Однако поход провалился, военные действия ограничились незначительными боями с чехословацкими волонтёрами и венгерской полицией, и войска ЗУНР после нескольких дней пребывания в Закарпатье покинули этот регион.
В январе 1919-го руководитель ЗУНР Евгений Петрушевич отдал распоряжение сформировать из различных военных отрядов Украинскую Галицкую Армию (УГА). Одновременно происходил процесс объединения ЗУНР с УНР, точнее, с Директорией Симона Петлюры.
22 января 1919 года был подписан "Акт Злуки", и ЗУНР вошла в состав УНР в качестве Западной области УНР. 28 января Петлюра направил в ЗУНР оружие, боеприпасы и нескольких военных руководителей (при этом присланный из Киева бывший российский генерал Омельянович-Павленко командовал армией ЗУНР ещё с декабря 1918-го). Однако помощь была символической, уже в феврале части УГА чувствовали острую нехватку боеприпасов.
В феврале-марте 1919 года происходили бои между УГА и польской армией, которые заканчивались с переменным успехом. Украинские войска несколько раз пытались штурмовать Львов, но были отброшены.
22 января 2024, 08:20История"Акт злуки": незаконченное объединение Украины"Злука" (соединение) УНР и ЗУНР – одна из самых удачных PR-акций в истории Украины, торжественное провозглашение которой состоялось 22 января 1919 года перед храмом Св. Софии в Киеве. Уже к концу 1919 года "злучвенная" Украина перестала существовать. Историки и политики до сих пор спорят о том, кто же виноват в фактической денонсации "Акта Злуки"
23 февраля во Львов прибыла "миротворческая миссия" Антанты, главной целью которой было создание демаркационной линии в Галичине между поляками и украинцами и прекращение войны. Миссию возглавлял генерал Бартелеми. Несмотря на свои формально мирные цели, миссия привезла для польской армии 100 пулемётов, 18 самолётов и 10 000 винтовок. После прибытия в Галицию Бартелеми предложил свою линию раздела Галиции, при этом Львов и Дрогобыч переходили Польше (что не устраивало ЗУНР), а от польской армии генерал требовал отойти из Галиции к Западному Бугу (чего поляки делать не собирались).
К концу марта 1919 года в тылу галицких войск обострилась борьба между ориентировавшимися на Киев социалистами и политическими лидерами ЗУНР. Это привело к разложению частей УГА, а на 14 апреля пришёлся пик конфликта, когда в Дрогобыче восстали украинская милиция и части УГА. К тому же в тылу украинцев постоянно шла партизанская борьба местных поляков.
Это заставило правительство ЗУНР обратиться к Польше с предложением мира. Для ускорения мирного процесса ЗУНР отвела некоторые части на линию Бартелеми, уступив полякам окрестности Львова и некоторые другие регионы Галичины.
Большую роль в примирении ЗУНР с требованиями Польши сыграло грядущее прибытие в Галичину хорошо обученной и укомплектованной армии Юзефа Халлера из Франции. "Голубая армия", как она называлась на Западе, подчинялась напрямую Франции и имела на вооружении около сотни танков, которым не могли противостоять пехота и кавалерия.
Антанта, формируя армию, перед её передислокацией в Польшу ставила польскому военному руководству одно условие: использовать её исключительно против Красной Армии. Сам Халлер, как и Пилсудский, не собирались выполнять это условие, уверяя Антанту в том, что "все украинцы являются большевиками или чем-то вроде этого".
12 мая 1919 года Антанта предприняла ещё одну попытку установить мир, предложив новый проект раздела Галичины между поляками и украинцами. Однако руководство Польши не пошло на уступки, уверенное в том, что с новой армией Халлера легко сломит украинское сопротивление и ликвидирует ЗУНР. Одновременно командование польских войск перешло в общее наступление на всём фронте, формируя ударные группы и перегруппируя войска.
29 мая 2024, 16:04ИсторияУкраинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа IУлица Омельяновича-Павленко появилась на Печерске в 2016 году – это было новое название улицы Суворова. Формально решение принималось в рамках глорификации украинских "героев", но киевляне шутили, что в рамках превращения Киева в хутор – ведь место генералиссимуса занял полковник той же Русской императорской армии
24 мая 8-я румынская дивизия переправилась через Днестр и без боя вошла в Коломыю, Снятын и Косов. Позже части УГА вступили в несколько перестрелок с румынами, однако уже 27 мая покинули регион, а часть украинских войск попала в румынский плен.
Получив удар в тыл от румынской армии, УГА оказалась полностью деморализована.
Так, польская разведка докладывала, что 80% украинской армии разошлись по домам, а оставшиеся бойцы (поляки оценили их численность в 6-10 тысяч человек) бежали с фронта в тыл к Днестру и готовы уйти в УНР. Юзеф Халлер посчитал, что война завершится через 3 или 4 дня, и уехал в Краков, передав командование польскими войсками в Галичине генералу Вацлаву Ивашкевичу.
Теперь польское командование ставило перед своей армией задачу разгромить остатки УГА и к 5 июня выйти к Збручу, несмотря на начавшиеся к тому времени бои поляков с Красной Армией, наступление которой отвлекло большую часть армии Польши от боёв с УГА.
К началу июня 1919 года остатки УГА попали в "треугольник смерти" — пространство, ограниченное реками Збруч, Днестр и железной дорогой Гусятин-Чортков.
Периметр "треугольника" составлял 90 километров. Со всех сторон он был окружён противниками УГА — польскими и румынскими войсками, Красной Армией, отдельными белогвардейскими частями. Однако со временем положение стало улучшаться, так как подразделения польской армии были переброшены на другие фронты.
После недельной реорганизации и отдыха руководство УГА стянуло все силы армии к Чорткову. Евгений Петрушевич заменил командующего УГА: теперь вместо Омельяновича-Павленко им стал бывший царский генерал Александр Греков, который после конфликта с Петлюрой покинул УНР. Греков убедил руководство ЗУНР в том, что успешное наступление на Львов ещё возможно.
7 июня подготовка к операции завершилась, и УГА перешла в наступление, которое получило название "Чортковской офензивы".
Уже 9 июня 1919 года части УГА прорвали линию фронта, в тот же день были взяты Теребовля и Бучач. Поляки попытались остановить продвижение украинцев вглубь Галичины контрударами отдельных групп, но это не принесло результата. 14 июня войска УГА вышли к Тернополю и на следующий день вошли в город.
4 декабря 2023, 17:50ИсторияАлександр Греков: русский генерал во главе петлюровской армииАлександр Греков – командующий полевыми армиями УНР, а затем командующий Галицкой армии. Этот черниговский дворянин и русский гвардейский офицер в процессе революционных событий сформировал довольно оригинальную систему политических взглядов и оставил описание воровского уклада
При этом Петлюра вёл с поляками сепаратные переговоры: 16 июня делегация УНР, возглавляемая генералом Сергеем Дельвигом, без консультации с властями ЗУНР, подписала с представителями польских властей соглашение о демаркационной линии между польской армиией и УГА по фактическому положению фронта (через Заложцы — р. Серет — Тернополь — Остров — Литятин — р. Золотая Липа — р. Днестр — Незвиско).
Однако оно осталось только на бумаге, Евгений Петрушевич не признал условий перемирия и не остановил наступление УГА. Армия наступала в направлении Бережан (заняты 17 июня), Золочева и Брод (взяты 22 июня), но главной целью был Львов. Польское командование поняло, что, если вовремя не оказать должного сопротивления, начнётся очередной штурм Львова.
Чорткивская офензива
Чорткивская офензива
Поэтому Юзеф Пилсудский лично прибыл во Львов и взял командование войсками группы "Восток" на себя.
При этом 16 июня поляки одержали важную дипломатическую победу: мирная конференция в Париже приняла решение уполномочить польскую армию продолжать военные действия вплоть до реки Збруч "для защиты людей и имущества мирного населения Восточной Галичины от угроз, которым они подвергаются со стороны большевистских групп", и разрешила использование Армии Галлера на Галицком фронте.
25 июня 1919 года польская армия перешла в контрнаступление, форсировав реку Свирж, а 28 июня началось наступление на всём фронте — собственно, этот день считается концом "Чортковской офензивы".
29 июня Первый и Второй корпуса УГА были отброшены назад, но командующий УГА генерал Греков приказал всё равно начать наступление на Львов Третьим корпусом. Однако в его тыл вышла 4-я польская дивизия, возвращавшаяся из Румынии, Третий корпус УГА был зажат с обеих сторон польской кавалерией. Командование УГА не предусмотрело такого поворота событий, хотя и продолжало сопротивление.
4 июля войска УГА после долгого отступления вышли к Збручу, в тот же день генерал Греков был отстранён с поста командующего, а руководство ЗУНР приняло решение эвакуировать армию за Збруч. С 5 по 7 июля шли позиционные бои, пока 8 июля польская армия не продолжила наступление.
УГА была вновь загнана в "треугольник смерти", а её части уже готовились к эвакуации с территории ЗУНР. Первая попытка форсировать Збруч окончилась неудачей: на другом берегу реки УГА столкнулась с частями РККА и вынуждена была вернуться на исходные позиции. Вторая попытка состоялась в ночь с 16 на 17 июля, на этот раз все оставшиеся части УГА были эвакуированы из Галичины на территорию УНР.
Польско-украинская война завершилась полным поражением УГА и фактическим исчезновением ЗУНР, просуществовавшей на землях Галичины 257 дней.
Формально о ликвидации этого государства было объявлено 15 марта 1923 года, после признания Советом послов Антанты фактических границ Польши. Хотя на бумаге это государство обязалось предоставить автономию Восточной Галичине (которую в Варшаве называли "Восточной Малопольшей"), ни один шаг к этому так и не был сделан.
Территории ЗУНР воссоединились с Украиной только благодаря Сталину.
Кстати, советская дипломатия в изощрённой форме напомнила Западу о решении Парижской конференции, вследствие которого Восточная Галичина стала частью Польши. В ноте правительства СССР от 17 сентября 1939 года было сказано, что Красная армия переходит границу для того, чтобы "взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины…"
Подписывайся на