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"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков

"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков - 07.06.2025 Украина.ру

"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков

В украинском языке слово "офензива" нет. Это прямое заимствование польского слова "ofensywa" – наступление (наоборот: defenzywa – оборонительный; так называлась политическая полиция при Пилсудском). Удивительно, но даже в современном украинском языке, до предела засорённом галицизмами, это слово употребляется только в одном значении

2025-06-07T07:59

2025-06-07T07:59

2025-06-07T07:59

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7 июня 1919 года Украинская Галицкая Армия предприняла последнюю попытку переломить ситуацию в войне с поляками. Началась "Чортковская офензива", закончившаяся окончательной ликвидацией Западно-Украинской народной республики.Провозглашённая 1 ноября 1918 года во Львове ЗУНР с первых часов оказалась в состоянии войны с поляками: сначала с повстанцами, а потом и с регулярной польской армией.Вооружённые силы ЗУНР, сформированные на базе легиона Украинских Сечевых Стрельцов (УСС, украинских подразделений австро-венгерской армии), уже 21 ноября 1918 года вынуждены были оставить Львов. Правительство ЗУНР переезжает сначала в Тернополь, а потом в Станиславов (ныне Ивано-Франковск).С середины ноября 1918 года началось формирование украинско-польского фронта общей длиной около 200 километров: от Волыни на севере и до румынской границы на юге. Это было обусловлено многочисленными восстаниями поляков и украинцев не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах Галичины. К концу ноября 1918-го фронт проходил по линии река Тесная — Хыров — Перемышль — восточные окраины Львова — Ярослав — Любачев — Рава-Русская — Белз — Крылов.3 января 1919 года польские силы вошли на территорию Волыни, которую покидали германские оккупационные войска. К 14 января все ключевые населённые пункты региона контролировались поляками. В ходе похода на Волынь польские войска столкнулись с вооружёнными формированиями Директории УНР, которые оказали полякам сопротивление, но вынуждены были отступить. На это немедленно отреагировал Симон Петлюра, который совместно с частями армии ЗУНР создал на Волыни Холмско-Волынский фронт и Северо-Западный фронт. Перед фронтами стояла задача отбросить польские войска за реки Буг и Сан, заняв Владимир-Волынский и Ковель, но сделать это не удалось.Тем временем на юге польско-украинского фронта украинские войска предприняли попытку присоединить к ЗУНР Закарпатье. Воспользовавшись чехословацко-венгерской войной, несколько батальонов УСС проникли в этот регион. К тому моменту на территории Закарпатья уже были провозглашены сразу три государства: желавшая войти в состав Украины Гуцульская Республика, претендовавшая на соединение с Чехословакией Подкарпатская Русь и автономия в составе Венгрии Русская Краина. Однако поход провалился, военные действия ограничились незначительными боями с чехословацкими волонтёрами и венгерской полицией, и войска ЗУНР после нескольких дней пребывания в Закарпатье покинули этот регион.В январе 1919-го руководитель ЗУНР Евгений Петрушевич отдал распоряжение сформировать из различных военных отрядов Украинскую Галицкую Армию (УГА). Одновременно происходил процесс объединения ЗУНР с УНР, точнее, с Директорией Симона Петлюры.22 января 1919 года был подписан "Акт Злуки", и ЗУНР вошла в состав УНР в качестве Западной области УНР. 28 января Петлюра направил в ЗУНР оружие, боеприпасы и нескольких военных руководителей (при этом присланный из Киева бывший российский генерал Омельянович-Павленко командовал армией ЗУНР ещё с декабря 1918-го). Однако помощь была символической, уже в феврале части УГА чувствовали острую нехватку боеприпасов.В феврале-марте 1919 года происходили бои между УГА и польской армией, которые заканчивались с переменным успехом. Украинские войска несколько раз пытались штурмовать Львов, но были отброшены.23 февраля во Львов прибыла "миротворческая миссия" Антанты, главной целью которой было создание демаркационной линии в Галичине между поляками и украинцами и прекращение войны. Миссию возглавлял генерал Бартелеми. Несмотря на свои формально мирные цели, миссия привезла для польской армии 100 пулемётов, 18 самолётов и 10 000 винтовок. После прибытия в Галицию Бартелеми предложил свою линию раздела Галиции, при этом Львов и Дрогобыч переходили Польше (что не устраивало ЗУНР), а от польской армии генерал требовал отойти из Галиции к Западному Бугу (чего поляки делать не собирались).К концу марта 1919 года в тылу галицких войск обострилась борьба между ориентировавшимися на Киев социалистами и политическими лидерами ЗУНР. Это привело к разложению частей УГА, а на 14 апреля пришёлся пик конфликта, когда в Дрогобыче восстали украинская милиция и части УГА. К тому же в тылу украинцев постоянно шла партизанская борьба местных поляков.Это заставило правительство ЗУНР обратиться к Польше с предложением мира. Для ускорения мирного процесса ЗУНР отвела некоторые части на линию Бартелеми, уступив полякам окрестности Львова и некоторые другие регионы Галичины.Большую роль в примирении ЗУНР с требованиями Польши сыграло грядущее прибытие в Галичину хорошо обученной и укомплектованной армии Юзефа Халлера из Франции. "Голубая армия", как она называлась на Западе, подчинялась напрямую Франции и имела на вооружении около сотни танков, которым не могли противостоять пехота и кавалерия.Антанта, формируя армию, перед её передислокацией в Польшу ставила польскому военному руководству одно условие: использовать её исключительно против Красной Армии. Сам Халлер, как и Пилсудский, не собирались выполнять это условие, уверяя Антанту в том, что "все украинцы являются большевиками или чем-то вроде этого".12 мая 1919 года Антанта предприняла ещё одну попытку установить мир, предложив новый проект раздела Галичины между поляками и украинцами. Однако руководство Польши не пошло на уступки, уверенное в том, что с новой армией Халлера легко сломит украинское сопротивление и ликвидирует ЗУНР. Одновременно командование польских войск перешло в общее наступление на всём фронте, формируя ударные группы и перегруппируя войска.24 мая 8-я румынская дивизия переправилась через Днестр и без боя вошла в Коломыю, Снятын и Косов. Позже части УГА вступили в несколько перестрелок с румынами, однако уже 27 мая покинули регион, а часть украинских войск попала в румынский плен.Получив удар в тыл от румынской армии, УГА оказалась полностью деморализована.Так, польская разведка докладывала, что 80% украинской армии разошлись по домам, а оставшиеся бойцы (поляки оценили их численность в 6-10 тысяч человек) бежали с фронта в тыл к Днестру и готовы уйти в УНР. Юзеф Халлер посчитал, что война завершится через 3 или 4 дня, и уехал в Краков, передав командование польскими войсками в Галичине генералу Вацлаву Ивашкевичу.Теперь польское командование ставило перед своей армией задачу разгромить остатки УГА и к 5 июня выйти к Збручу, несмотря на начавшиеся к тому времени бои поляков с Красной Армией, наступление которой отвлекло большую часть армии Польши от боёв с УГА.К началу июня 1919 года остатки УГА попали в "треугольник смерти" — пространство, ограниченное реками Збруч, Днестр и железной дорогой Гусятин-Чортков.Периметр "треугольника" составлял 90 километров. Со всех сторон он был окружён противниками УГА — польскими и румынскими войсками, Красной Армией, отдельными белогвардейскими частями. Однако со временем положение стало улучшаться, так как подразделения польской армии были переброшены на другие фронты.После недельной реорганизации и отдыха руководство УГА стянуло все силы армии к Чорткову. Евгений Петрушевич заменил командующего УГА: теперь вместо Омельяновича-Павленко им стал бывший царский генерал Александр Греков, который после конфликта с Петлюрой покинул УНР. Греков убедил руководство ЗУНР в том, что успешное наступление на Львов ещё возможно.7 июня подготовка к операции завершилась, и УГА перешла в наступление, которое получило название "Чортковской офензивы".Уже 9 июня 1919 года части УГА прорвали линию фронта, в тот же день были взяты Теребовля и Бучач. Поляки попытались остановить продвижение украинцев вглубь Галичины контрударами отдельных групп, но это не принесло результата. 14 июня войска УГА вышли к Тернополю и на следующий день вошли в город.При этом Петлюра вёл с поляками сепаратные переговоры: 16 июня делегация УНР, возглавляемая генералом Сергеем Дельвигом, без консультации с властями ЗУНР, подписала с представителями польских властей соглашение о демаркационной линии между польской армиией и УГА по фактическому положению фронта (через Заложцы — р. Серет — Тернополь — Остров — Литятин — р. Золотая Липа — р. Днестр — Незвиско).Однако оно осталось только на бумаге, Евгений Петрушевич не признал условий перемирия и не остановил наступление УГА. Армия наступала в направлении Бережан (заняты 17 июня), Золочева и Брод (взяты 22 июня), но главной целью был Львов. Польское командование поняло, что, если вовремя не оказать должного сопротивления, начнётся очередной штурм Львова.Поэтому Юзеф Пилсудский лично прибыл во Львов и взял командование войсками группы "Восток" на себя.При этом 16 июня поляки одержали важную дипломатическую победу: мирная конференция в Париже приняла решение уполномочить польскую армию продолжать военные действия вплоть до реки Збруч "для защиты людей и имущества мирного населения Восточной Галичины от угроз, которым они подвергаются со стороны большевистских групп", и разрешила использование Армии Галлера на Галицком фронте.25 июня 1919 года польская армия перешла в контрнаступление, форсировав реку Свирж, а 28 июня началось наступление на всём фронте — собственно, этот день считается концом "Чортковской офензивы".29 июня Первый и Второй корпуса УГА были отброшены назад, но командующий УГА генерал Греков приказал всё равно начать наступление на Львов Третьим корпусом. Однако в его тыл вышла 4-я польская дивизия, возвращавшаяся из Румынии, Третий корпус УГА был зажат с обеих сторон польской кавалерией. Командование УГА не предусмотрело такого поворота событий, хотя и продолжало сопротивление.4 июля войска УГА после долгого отступления вышли к Збручу, в тот же день генерал Греков был отстранён с поста командующего, а руководство ЗУНР приняло решение эвакуировать армию за Збруч. С 5 по 7 июля шли позиционные бои, пока 8 июля польская армия не продолжила наступление.УГА была вновь загнана в "треугольник смерти", а её части уже готовились к эвакуации с территории ЗУНР. Первая попытка форсировать Збруч окончилась неудачей: на другом берегу реки УГА столкнулась с частями РККА и вынуждена была вернуться на исходные позиции. Вторая попытка состоялась в ночь с 16 на 17 июля, на этот раз все оставшиеся части УГА были эвакуированы из Галичины на территорию УНР.Польско-украинская война завершилась полным поражением УГА и фактическим исчезновением ЗУНР, просуществовавшей на землях Галичины 257 дней.Формально о ликвидации этого государства было объявлено 15 марта 1923 года, после признания Советом послов Антанты фактических границ Польши. Хотя на бумаге это государство обязалось предоставить автономию Восточной Галичине (которую в Варшаве называли "Восточной Малопольшей"), ни один шаг к этому так и не был сделан.Территории ЗУНР воссоединились с Украиной только благодаря Сталину.Кстати, советская дипломатия в изощрённой форме напомнила Западу о решении Парижской конференции, вследствие которого Восточная Галичина стала частью Польши. В ноте правительства СССР от 17 сентября 1939 года было сказано, что Красная армия переходит границу для того, чтобы "взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины…"

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