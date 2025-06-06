Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили" - 06.06.2025 Украина.ру
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Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили"
Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили" - 06.06.2025 Украина.ру
Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили"
Ветеран СВО Сергей Симченко из Костромы получил серьезные ранения, лишился ноги. В госпитале он начал заниматься пауэрлифтингом, теперь выступает на соревнованиях. Он желает всем товарищам открыть для себя спорт. От лица ветеранов он просит построить в Костроме спортивный центр, как в Туле, куда он приехал на "Кубок защитников Отечества"
2025-06-06T05:51
2025-06-06T05:52
интервью
ярославль
иваново
серега
сво
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- Сергей, какие успехи в пауэрлифтинге?- Cпорт мне нравится, хотя я ветеран после ранения сейчас... Хотел, конечно, больший вес, но 110 килограмм свои я выжал. Это уже результат хороший. Тренировки не заканчиваются, дальше - больше. Я восстановлюсь и, надеюсь, 173 килограмма вытяну. Я хотел сделать по нарастающей до 100 с лишним, до 145-150 килограмм где-то так, не получилось.- Насколько важны соревнования?- "Кубок защитников Отечества" (организован государственным фондом "Защитники Отечества". - Ред.) - это вообще замечательно для нас, для ветеранов. Мы и знакомимся, и общаемся, и спортом занимаемся одновременно. И призовые места такие хорошие. Это все сделано для нас, чтобы пацаны в себя не уходили, и находили в чем-то себя.Кто-то в "железе" себя не находит, идет ножи метать, ему это нравится и он может место какое-то занять. Разыгрывается не простая какая-то грамота и кубок алюминиевый, тут реально призы за первое место 100 тысяч рублей, за второе 50. В следующие годы вообще президентские призы будут. Можно достойно за что-то там и побороться.В Туле есть новый спортцентр, в котором мы сейчас занимаемся. Вообще прекрасно! Все устраивает, все есть! Хотелось бы, конечно, чтобы такой центр построили нам, ветеранам войн в Костроме, это вообще было бы шикарно. Просто реально в Костроме негде заниматься и некуда ходить.Ну, будем мы ходить в частную [качалку], как ни крути. Любой гражданский увидит там инвалида на коляске, который ходить не может, на ногах аппарат Илизарова, или весь перебитый, или как у меня глубокие раны. Кому-то неприятно это, кому-то наносит какой-то дискомфорт, кто-то не хочет с инвалидами заниматься, и больно как ни крути, время тратить на него не будут. А так… Сделают нам спортцентр - будут специальные тренеры.Конечно, мы можно ездить на тренировки в Ярославль, в Иваново, но это далеко.- И нужно специальное оборудование, инвентарь.- Да. И было бы все это доступно, бесплатно… У кого-то, может, есть деньги. А у кого-то, может, и нет. А тут ходили бы все в единый центр. Хочешь - железо тягай, хочешь - из лука стреляй, пожалуйста. Не идет это у тебя? Вот, волейбол сидячий. В общем, занимайся, только в себя не уходи! Чтобы только не вино, не наркотики. Лично для меня спорт - по кайфу! Даже если я не поднял больший вес, адреналин играет!- И тренеры…- И чтобы не какие-то "с улицы", а которые уже с опытом и служили. Они смогут поделиться своим опытом с ветеранами войн, чтобы куда-то там на соревнования могли они выехать. А не то, что просто пришел, позанимался и ушел домой пиво пить.- Что интересного для себя здесь нашел?- Много пацанов, с кем познакомился, ветераны и инвалиды, как и я. Ну, я как бы... Честно могу сказать, я их не могу называть инвалидами, хотя они и инвалиды. Они еще любому двухногому фору дадут.- Как в поговорке "за одного битого двух небитых дают".- Ага. А они сегодня по 180, по 200 будут жать килограмм. На гражданке силовики, которые годами занимаются, такие веса не могут сразу взять.- А ты вообще профессиональный спортсмен?- Нет, я участник СВО, а занимался, пока с ранением лежал в госпитале. Чувствовал себя как-то на позитиве! Надо теперь восстановиться, плотно в течение года заниматься, тренировки организовать.Многие хотят сразу тяжелые веса поднимать, но так не бывает! Надо тренироваться, тренироваться, тренироваться, тренироваться. И всех подтягивать ветеранов, чтобы не уходили в себя, не пили. И спортцентр в Костроме нужен! Конечно, это не от нас зависит, а от высших властей, но хотелось бы… Очень надо!- Только ветеранам это надо?- Нет! Я надеюсь, чтобы молодежь туда ходила, занималась. Не только для себя же что-то строить? Главное, чтобы молодежь не болталась. А мы, ветераны СВО, могли бы их чему-то обучать, они брали бы с нас пример.- У тебя серьезные ранения. Тебе не тяжело этим заниматься?- Перетерплю. Больно, да. Но железки - это мое. Гири, штанги… Так-то я всю жизнь работал, всего в жизни добивался сам и ни от кого не зависел. А жизнь, скажу, "не айс" была. Ну, у всех у пацанов у нас, вот таких отмороженных, ну, она не была такая хорошая. Каждый через что-то проходил, каждый к чему-то стремился.Главное - это ставить перед собой цель, не расслабляться. Цель поставил, достиг ее, добился. У меня были какие-то цели в мечтах, в задумках. Я их все давно уже воплотил.И как бы не жалею даже о том, что ранение получил. Я сам туда пошел, меня никто не заставлял!- Ты доброволец?- Да, я доброволец. Как бы не жалею вообще ни о чем. Ну, ничего, что ноги нет. Я дальше живу так же, как с двумя ногами. И жить продолжаю, жизнь на этом не заканчивается. Семья, две дочки. И вообще не унываю. А спорт - он никогда вред не приносил.- Извини, пожалуйста, это, наверное, некорректный вопрос. А ты как ранение получил?- На меня произошел сброс с "птички". Миномет на обстрел был, я просто упал, и она мне прямо под ноги сброс сделала. И все. Я как бы оторвал сам себе… Оказал первую помощь, и жгутанулся, ввел обезбол, и пополз. А там пацаны меня уже подобрали.Некоторые теряют сознание, потом просыпаются, начинаются панические атаки. Это просто люди, которые не обучались медицине - раз, не знали в ней толк - два. А штука серьезная: либо ты выживаешь, либо потеряешься с этой истерикой, и вот уже "двухсотый". Короче, только два варианта.Я не кипишевал, не орал, не истерил. Я прекрасно понимал, что если я протяну время, вся кровь просто вытечет. Полз по грязи, по стеклам. Думаю, буду землю зубами грызть, но все равно выползу.- В общем, обычный русский десантник Серега показывает достойный пример.- Ну, да, правильно. Пусть они там хренью не страдают, по подворотням не бегают, и в себя не уходят! А то говорят: "это я не буду, да зачем оно мне надо?" Надо! Вот как для нас все делают - и помогают, и в люди, как говорится, выводят. На соревнованиях можно же с кем-то познакомиться, с какими-то известными людьми, спортсменами. И ты хоть что-то уже будешь видеть, а не сидеть у себя в комнатушке.И спортцентр в Костроме - очень нужен ветеранам!Как бы вот так.- Спасибо!
https://ukraina.ru/20250604/sport-geroev-kubok-zaschitnikov-otechestva-sredi-veteranov-svo-startoval-v-tule-1063611150.html
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Алексей Туманов
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интервью, ярославль, иваново, серега, сво
Интервью, Ярославль, Иваново, Серега, СВО

Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили"

05:51 06.06.2025 (обновлено: 05:52 06.06.2025)
 
© Алексей ТумановСергей Симченко, ветеран СВО
Сергей Симченко, ветеран СВО
© Алексей Туманов
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Ветеран СВО Сергей Симченко из Костромы получил серьезные ранения, лишился ноги. В госпитале он начал заниматься пауэрлифтингом, теперь выступает на соревнованиях. Он желает всем товарищам открыть для себя спорт. От лица ветеранов он просит построить в Костроме спортивный центр, как в Туле, куда он приехал на "Кубок защитников Отечества"
- Сергей, какие успехи в пауэрлифтинге?
- Cпорт мне нравится, хотя я ветеран после ранения сейчас... Хотел, конечно, больший вес, но 110 килограмм свои я выжал. Это уже результат хороший. Тренировки не заканчиваются, дальше - больше. Я восстановлюсь и, надеюсь, 173 килограмма вытяну. Я хотел сделать по нарастающей до 100 с лишним, до 145-150 килограмм где-то так, не получилось.
© Алексей ТумановСергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
© Алексей Туманов
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
- Насколько важны соревнования?
- "Кубок защитников Отечества" (организован государственным фондом "Защитники Отечества". - Ред.) - это вообще замечательно для нас, для ветеранов. Мы и знакомимся, и общаемся, и спортом занимаемся одновременно. И призовые места такие хорошие. Это все сделано для нас, чтобы пацаны в себя не уходили, и находили в чем-то себя.
Кто-то в "железе" себя не находит, идет ножи метать, ему это нравится и он может место какое-то занять. Разыгрывается не простая какая-то грамота и кубок алюминиевый, тут реально призы за первое место 100 тысяч рублей, за второе 50. В следующие годы вообще президентские призы будут. Можно достойно за что-то там и побороться.
В Туле есть новый спортцентр, в котором мы сейчас занимаемся. Вообще прекрасно! Все устраивает, все есть! Хотелось бы, конечно, чтобы такой центр построили нам, ветеранам войн в Костроме, это вообще было бы шикарно. Просто реально в Костроме негде заниматься и некуда ходить.
Ну, будем мы ходить в частную [качалку], как ни крути. Любой гражданский увидит там инвалида на коляске, который ходить не может, на ногах аппарат Илизарова, или весь перебитый, или как у меня глубокие раны. Кому-то неприятно это, кому-то наносит какой-то дискомфорт, кто-то не хочет с инвалидами заниматься, и больно как ни крути, время тратить на него не будут. А так… Сделают нам спортцентр - будут специальные тренеры.
Конечно, мы можно ездить на тренировки в Ярославль, в Иваново, но это далеко.
- И нужно специальное оборудование, инвентарь.
- Да. И было бы все это доступно, бесплатно… У кого-то, может, есть деньги. А у кого-то, может, и нет. А тут ходили бы все в единый центр. Хочешь - железо тягай, хочешь - из лука стреляй, пожалуйста. Не идет это у тебя? Вот, волейбол сидячий. В общем, занимайся, только в себя не уходи! Чтобы только не вино, не наркотики. Лично для меня спорт - по кайфу! Даже если я не поднял больший вес, адреналин играет!
- И тренеры…
- И чтобы не какие-то "с улицы", а которые уже с опытом и служили. Они смогут поделиться своим опытом с ветеранами войн, чтобы куда-то там на соревнования могли они выехать. А не то, что просто пришел, позанимался и ушел домой пиво пить.
- Что интересного для себя здесь нашел?
- Много пацанов, с кем познакомился, ветераны и инвалиды, как и я. Ну, я как бы... Честно могу сказать, я их не могу называть инвалидами, хотя они и инвалиды. Они еще любому двухногому фору дадут.
- Как в поговорке "за одного битого двух небитых дают".
- Ага. А они сегодня по 180, по 200 будут жать килограмм. На гражданке силовики, которые годами занимаются, такие веса не могут сразу взять.
- А ты вообще профессиональный спортсмен?
- Нет, я участник СВО, а занимался, пока с ранением лежал в госпитале. Чувствовал себя как-то на позитиве! Надо теперь восстановиться, плотно в течение года заниматься, тренировки организовать.
Многие хотят сразу тяжелые веса поднимать, но так не бывает! Надо тренироваться, тренироваться, тренироваться, тренироваться. И всех подтягивать ветеранов, чтобы не уходили в себя, не пили. И спортцентр в Костроме нужен! Конечно, это не от нас зависит, а от высших властей, но хотелось бы… Очень надо!
© Алексей ТумановСергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
© Алексей Туманов
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
- Только ветеранам это надо?
- Нет! Я надеюсь, чтобы молодежь туда ходила, занималась. Не только для себя же что-то строить? Главное, чтобы молодежь не болталась. А мы, ветераны СВО, могли бы их чему-то обучать, они брали бы с нас пример.
- У тебя серьезные ранения. Тебе не тяжело этим заниматься?
- Перетерплю. Больно, да. Но железки - это мое. Гири, штанги… Так-то я всю жизнь работал, всего в жизни добивался сам и ни от кого не зависел. А жизнь, скажу, "не айс" была. Ну, у всех у пацанов у нас, вот таких отмороженных, ну, она не была такая хорошая. Каждый через что-то проходил, каждый к чему-то стремился.
Главное - это ставить перед собой цель, не расслабляться. Цель поставил, достиг ее, добился. У меня были какие-то цели в мечтах, в задумках. Я их все давно уже воплотил.
И как бы не жалею даже о том, что ранение получил. Я сам туда пошел, меня никто не заставлял!
- Ты доброволец?
- Да, я доброволец. Как бы не жалею вообще ни о чем. Ну, ничего, что ноги нет. Я дальше живу так же, как с двумя ногами. И жить продолжаю, жизнь на этом не заканчивается. Семья, две дочки. И вообще не унываю. А спорт - он никогда вред не приносил.
- Извини, пожалуйста, это, наверное, некорректный вопрос. А ты как ранение получил?
- На меня произошел сброс с "птички". Миномет на обстрел был, я просто упал, и она мне прямо под ноги сброс сделала. И все. Я как бы оторвал сам себе… Оказал первую помощь, и жгутанулся, ввел обезбол, и пополз. А там пацаны меня уже подобрали.
Некоторые теряют сознание, потом просыпаются, начинаются панические атаки. Это просто люди, которые не обучались медицине - раз, не знали в ней толк - два. А штука серьезная: либо ты выживаешь, либо потеряешься с этой истерикой, и вот уже "двухсотый". Короче, только два варианта.
Я не кипишевал, не орал, не истерил. Я прекрасно понимал, что если я протяну время, вся кровь просто вытечет. Полз по грязи, по стеклам. Думаю, буду землю зубами грызть, но все равно выползу.
© Алексей ТумановСергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
© Алексей Туманов
Сергей Симченко, ветеран СВО. Пауэрлифтинг
- В общем, обычный русский десантник Серега показывает достойный пример.
- Ну, да, правильно. Пусть они там хренью не страдают, по подворотням не бегают, и в себя не уходят! А то говорят: "это я не буду, да зачем оно мне надо?" Надо! Вот как для нас все делают - и помогают, и в люди, как говорится, выводят. На соревнованиях можно же с кем-то познакомиться, с какими-то известными людьми, спортсменами. И ты хоть что-то уже будешь видеть, а не сидеть у себя в комнатушке.
И спортцентр в Костроме - очень нужен ветеранам!
Как бы вот так.
- Спасибо!
Кубок защитников Отечества в Туле 2-6 июня 2025 года
4 июня, 04:28
Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в ТулеСпортивные соревнования для ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества" проходят в Туле со 2 по 6 июня. В турнире принимают участие около 300 человек из 18 регионов России. Дисциплины: пулевая стрельба, волейбол сидя, стрельба из лука, метание ножа, пауэрлифтинг и настольный теннис (шоудаун)
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Заголовок открываемого материала
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