https://ukraina.ru/20250606/kubok-zaschitnikov-otechestva-odna-bolshaya-semya-ili-kogda-vsya-strana---boevoe-bratstvo-1063716265.html

"Кубок защитников Отечества". Одна большая семья, или Когда вся страна - боевое братство

"Кубок защитников Отечества". Одна большая семья, или Когда вся страна - боевое братство - 06.06.2025 Украина.ру

"Кубок защитников Отечества". Одна большая семья, или Когда вся страна - боевое братство

В Туле завершились спортивные соревнования для ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества". В турнире принимали участие около 300 человек из 18 регионов России. Ветераны соревновались в пулевой стрельбе, волейболе сидя, стрельбе из лука, метании ножа, пауэрлифтинге и настольном теннисе (шоудауне). "Кубок" организовал госфонд "Защитники Отечества"

2025-06-06T16:30

2025-06-06T16:30

2025-06-06T16:30

эксклюзив

россия

сво

спорт

ветераны

калужская область

брянская область

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Здесь нет соперников, нет проигравших. Здесь все - боевые товарищи, одна большая команда, объединенная общей целью - победить врага и преумножить мощь и силу нашей страны. Здесь многие, если и вообще не все, кавалеры орденов и медалей. И многие говорят, что если будет надо, готовы повторить свои подвиги.Сегодня они в спортивной форме и с флагами своих областей, так что о серьезном боевом опыте говорят только глубокие рубцы, прямые взгляды и крепкие, братские объятия. И в последний день соревнований, на торжественной церемонии закрытия турнира на сцену выходили наши герои за новыми, спортивными наградами и денежными призами."Я хочу сказать вам всем, что вы та самая силища, которая не только способна сносить врага на поле брани, но это силища, которая способна укрепить нашу государственность, сделать наше общество еще более единым, сильным и монолитным, воспитать нашу молодежь и двигать нашу страну вперед. Вы - настоящее и будущее нашей большой, огромной, замечательной, многонациональной страны", - сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев."Здорово, богатыри", - приветствовал он зал. Силища из зала здорово так ухнула. Один товарищ капитан, который одним из первых получил благодарность за работу с ветеранами, выправился, отдал честь и громким четким командирским голосом даже без микрофона заглушил музыку: "Служу России!" Силища снова ухнула.Герой России, полковник Александр Даркович поделился своими впечатлениями от соревнований и тульского гостеприимства. Он напомнил, как на концерте в честь открытия турнира выступила девушка в русском народном наряде. Девушка прочитала стихи от лица всего города Тула, из которого следовало, что город этот, одновременно, и гостеприимен, и покладист, и воинственен. "Я - Тула, и мне это нравится", - зачитывала она после перечисления характеристик оружейной столицы."Она с такой гордостью говорила, что "я - Тула", что я подумал, если кто-то вдруг выступит против Тулы, она тут, грубо говоря, его порвет как кое-кто грелку, - сказал Даркович. - Мне даже спорить не захотелось"."Кубок защитников Отечества" - яркое событие в календарном плане всех российских мероприятий. Ветераны СВО продемонстрировали серьезную борьбу, которая по накалу страстей не уступает международным соревнованиям по паралимпийским видам спорта. По сравнению с предыдущим кубком уровень мастерства участников заметно повысился, отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Все призеры снова встретятся на соревнованиях "Кубок защитников Отечества" на призы президента РФ через два года."Мы вместе с Минспортом Российской Федерации, Центром спортивной подготовки Минспорта РФ продолжим практику совместных тренировок с нашими национальными сборными командами, которая показала большую эффективность. Многие, пройдя эти сборы, вошли в состав национальных сборных команд, стали чемпионами и призерами на уровне страны", - сказал он.Сборная команда Брянской области завоевала две золотые медали, Калужской области - одну золотую и две серебряных. Три медали у Владимирской области, шесть - у Тамбовской области. Победителем кубка стала команда из Тульской области - три "золота", одно "серебро" и две "бронзы". Второе место - сборная Москвы. Тройку замкнула Тамбовская область.Москвичи завоевали награды за настольный теннис, волейбол сидя и пауэрлифтинг. Две медали (волейбол и теннис) команде принес кавалер ордена Мужества Михаил Попов. Михаил занимается практически всеми видами спорта - и скалолазанием, и плаванием, и велоспортом, и греблей на ялах. Кроме этого, Михаил - участник отбора программы "Время героев", адъюнктур заочной формы обучения университета Александра Невского- Ну, разве что в футбол не играю, - сказал он.- Вы очень активный человек, еще и учитесь. Вам 33 года, а вы попробовали столько всего!- Ага, и войну прошел, - улыбается он.Ветераны СВО не сидят дома с тяжелыми ранениями и не чувствуют себя какими-то ограниченными, в том числе, благодаря подобным соревнованиям, сказал кавалер ордена Мужества Аракел Саносян. Аракел установил рекорд на "Кубке защитников Отечества" и поднял 185 килограмм в пауэрлифтинге. Но по коэффициентам занял второе место."Для нас то, что проводят эти мероприятия, огромное значение имеет. Мы здесь как одна большая семья. Когда мы видимся на каждом "Кубке", обнимаемся, общаемся, вот это - самое важное. То есть мы не сидим дома с тяжелыми ранениями на диване и не чувствуем, что мы какие-то ограниченные, нет, наоборот. Вот это нас сплачивает, вот такие мероприятия, поэтому огромное спасибо. Не надо сидеть дома, надо заниматься спортом. Мы дальше живем и развиваемся. Это мотивация для нас большая", - сказал он.Туляк Денис Ишбулатов занимается несколькими видами спорта - пулевой стрельбой и настольным теннисом. На "Кубке" он завоевал "золото" за теннис. Он тоже считает, что спортивные мероприятия вдохновляют ветеранов. Денис уже известный спортсмен, и среди его достижений - бронзовая медаль Кубка России по пулевой стрельбе спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, премия "Спортсмен 2024 года" в номинации "Преодоление-лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями", лауреат премии "Герои нашего времени"."Теперь я спортсмен", - сказал разведчик Андрей Шеменев, выступавший в сборной Калужской области. Андрей воевал восемь лет. Сначала за независимость Донецкой Народной Республики, а потом уже и за всю Россию в зоне СВО. Он пошел на фронт добровольцем в 2014-м году, потерял ногу на мине, поставил протез и вернулся обратно. Принимал участие в боях за Мариуполь."Я всю свою жизнь спортом занимался. Боксом, рукопашным боем, каратэ. На фронт я уже довольно подготовленным пошел", - сказал он. - "А вернулся - доделать свое дело, выполнить свой долг. Я же приехал побеждать. На самом деле, это спортивное воспитание, спорт формирует характер мужской".Пулевую стрельбу он выбрал потому, что этот вид спорта ему ближе. На первом "Кубке защитников Отечества" показал неплохой результат, и, как он выразился, "пошло-поехало".Многие ветераны СВО, выступавшие в пулевой стрельбе из винтовки, в шутку поговаривали: "эх, автомат бы, я бы "десяток" набил". Конечно, понятно - винтовка, пистолет или какое-либо другое оружие вроде лука - инвентарь и инструмент. И это дело очень тонкое в настройке под себя. Один выстрел из десяти может "завалить" общую картину, сколько бы "десяток или "девяток" ни было бы набито на мишени. Стрельба - это и концентрация, и своего рода медитация. И здесь речь идет о микронах.На первом "Кубке защитников Отечества" в Калуге Андрей завоевал "золото" в классе SH1. В 2024 году на совместном учебно-тренировочном сборе ветеранов СВО и паралимпийской сборной России в Новосибирске - "бронзу".В Туле два последних выстрела испортили Шеменеву общий результат. Ветеран огорчился, но сразу задумался о том, как бы усилить тренировки, и где бы раздобыть спортинвентарь. А нужно не так уж много: винтовка, стрелковый стол, специальная куртка и подставка."Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед", - сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Однако соревнования на самом деле закончились не медалями. Спортсмены, они же ветераны, они же богатыри и силища, да и просто мужики тепло друг с другом прощались, приглашали друг друга в гости. "Рад знакомству" и "спишемся, встретимся" - вот последние слова. Так что вот еще одно определение тому, что называется боевое братство. А как иначе? У нас вся страна сейчас - боевые братья и сестры.

https://ukraina.ru/20250604/sport-geroev-kubok-zaschitnikov-otechestva-sredi-veteranov-svo-startoval-v-tule-1063611150.html

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эксклюзив, россия, сво, спорт, ветераны, калужская область, брянская область