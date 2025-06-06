https://ukraina.ru/20250606/kto-stanet-kontrolirovat-bufernuyu-zonu-s-ukrainoy-i-kak-ona-budet-rabotat--kazakov--1063716105.html

Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков

Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков - 06.06.2025 Украина.ру

Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать... Украина.ру, 06.06.2025

2025-06-06T15:50

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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать буферная зона на границе России и кто её будет контролировать. ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov

https://ukraina.ru/20250602/bufernaya-zona-v-500-km-ischenko-obyasnil-pochemu-rossiya-molchit-o-buduschey-granitse--1063579802.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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