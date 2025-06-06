Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать буферная зона на границе России и кто её будет контролировать.
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2 июня, 19:30Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе Создание буферной зоны между Россией и Украиной возможно только в рамках переговоров с Западом, но в условиях войны такой формат нежизнеспособен — для безопасности РФ потребуется территория глубиной до 500 км. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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