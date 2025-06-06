Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков - 06.06.2025 Украина.ру
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Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков
Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков - 06.06.2025 Украина.ру
Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать... Украина.ру, 06.06.2025
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать буферная зона на границе России и кто её будет контролировать. ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
https://ukraina.ru/20250602/bufernaya-zona-v-500-km-ischenko-obyasnil-pochemu-rossiya-molchit-o-buduschey-granitse--1063579802.html
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Видео, Украина, Россия, ВС РФ

Кто станет контролировать буферную зону с Украиной и как она будет работать — Казаков

15:50 06.06.2025
 
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил, как будет функционировать буферная зона на границе России и кто её будет контролировать.
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе Создание буферной зоны между Россией и Украиной возможно только в рамках переговоров с Западом, но в условиях войны такой формат нежизнеспособен — для безопасности РФ потребуется территория глубиной до 500 км. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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