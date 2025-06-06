Пушкин - авангардист
© Фото : коллаж Украина.РуПушкин и кулинария
© Фото : коллаж Украина.Ру
6 июня в России - день русского языка, который совершенно не случайно празднуется в день рождения А.С. Пушкина. "Отцами-основателями" литературного языка были Михаил Ломоносов, Василий Тредиаковский, Гавриил Державин, Екатерина Дашкова (президент академии наук, в которой создавался первый словарь), но именно Пушкин подарил нам язык живой
Сейчас Пушкин воспринимается как классик, находящийся в учебниках с 1820 года. Но для своего-то времени он был авангардист!
Действительно, Пушкин во многом шёл против обычных для своего времени литературных моделей, став создателем современной литературы, предельно приближенной к жизни.
Возьмём для примера "Евгения Онегина" и попытаемся оценить его именно с этой точки зрения.
Неожиданности романа в стихах
"Евгений Онегин" для своего времени был произведением очень необычным, если не сказать скандальным. Мы этого оценить не можем, поскольку слабо знакомы с романтической литературной традицией (собственно, мы её знаем из элегий и "южных поэм" самого Пушкина). Пушкин же писал реалистический роман, играя с романтическими штампами.
Во-первых, это имена.
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Фамилии "Онегин" и "Ленский" очень похожи на настоящие, но в реальности начала XIX века их быть не могло. Дело в том, что реки и озёра за редким исключением не входили в чьи-то владения, и соответственно гидроним не мог быть основой дворянской фамилии. Пушкин использовал этот прием сознательно, чтобы избежать случайных совпадений.
"Евгений" — для того времени штамп имени романтического злодея. Читатели ожидали от него гадостей и недоумевали, почему Пушкин описывает его с сочувствием и никаких особых злодейств герой не совершает (убийство на дуэли по тем временам — отнюдь не злодейство, а, напротив, демонстрация всяческих доблестей). В общем, чижика съел.
Кстати, особенность образа Онегина в том, что он, так же, как сам Пушкин, не служил в армии. Это необычно для дворянской молодёжи того времени. В армии служить было не обязательно, но соответствовало "нормальной" дворянской биографии.
Татьяна — это вообще скандал. Недворянское имя. Использовать его не возбранялось, но детям давать считалось зазорным. Читатели, вероятно, видели в этом признак того, что Татьяна — внебрачный ребёнок, но автор совершенно определённо утверждал обратное.
Более того, Пушкин сравнивает Татьяну со Светланой! Тут вообще трудно подобрать аналогии. Имя "Светлана" по тем временам было только-только придумано Александром Востоковым и популяризовано Василием Жуковским (да-да, имя Светлана — искусственное). Что хотел сказать Пушкин?
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Во-вторых, эпизод с письмом Татьяны и последующим объяснением.
Нам это не очень понятно, но читатель того времени видел в письме вовсе не объект для восхищения. Это просто неплохо изложенный в русских стихах набор французских романтических штампов.
Россыпи этих штампов встречаются всюду по роману, и читатель ждёт, кем же окажется Онегин: Грандисоном — романтическим героем, который, в конце концов поведёт Татьяну под венец (ну или как-то так); или Ловеласом — коварным соблазнителем, который девушку обесчестит и бросит.
Обесчестить, кстати, очень просто — достаточно было кому-то рассказать, что Татьяна сама первая написала Онегину письмо… Независимо от его содержания это делало из неё девушку с удручающе низкой социальной ответственностью. При этом уже не важно — было у них там что-то с Онегиным или нет.
Однако, Онегин ведет себя просто как приличный и культурный человек — никому ничего не говорит, вежливо разговаривает с героиней, объясняя, что, дескать, ценит чувства, но жениться не собирается. Все довольны, но… как это всё не романтично! Читатели должны были быть в шоке от того поворота сюжета.
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Кстати, при повторной встрече Татьяна вполне могла упасть Онегину в объятия в самом полном смысле слова и это бы особым позором не считалось. Строгость относилась только к добрачному периоду и была, во многом, формальной (достаточно вспомнить многочисленных пассий Пушкина, женившегося довольно поздно). Замужним же дамам даже полагалось иметь мужчину на стороне. Вспомним императора Петра III, который был более или менее уверен в своём отцовстве только в случае с царевичем Павлом Петровичем…
Так что счастливое разрешение любви Онегина и Татьяны было бы в соответствии с канонами романтизма и не нарушало правил пристойности. Но Пушкин и тут обманывает ожидания читателя.
Хронология
События "Евгения Онегина" происходят отнюдь не в каком-то оторванном от реальности мире. Они ограничены чёткими временными рамками, которые были понятны современникам по разбросанным в тексте намекам и указаниям. Например, столкнувшись с упоминанием ресторана "Талон" петербуржец того времени должен был примерно определить, что описание светской жизни Онегина относятся к периоду, как минимум, до весны 1825 года, когда ресторан этот был закрыт.
Начало описанных в романе событий относится к 1819 году, конец — к 1825.
Воспоминания о завершении учебы Онегина и выходе его в свет касаются 1811-12 годов. В 1817-20 годах Ленский учится в Геттингене. Дуэль Онегина и Ленского происходит 14 января 1821 года. В 1822 году Татьяна выходит замуж. Новая встреча Татьяны и Онегина — осень 1824 года. Заканчиваются события весной 1825.
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Онегин родился в 1795 году. Таким образом, он ровесник Грибоедова и Рылеева и на 4 года старше самого Пушкина. Муж Татьяны не так, чтобы решительно старше Онегина. Они с Онегиным на ты, в 1822 году Онегину — 27. Теоретически генералом в таком возрасте стать можно, но практически N наверное на несколько лет старше и взлёт его карьеры относится к 1812-14 годам, как у Скалозуба.
Ленский и Татьяна родились в 1803 году. По поводу Татьяны, правда, есть вопрос — из текста романа ее возраст не то, чтобы совсем не следует, но есть несколько указаний, что ей было 13 лет. А это создает массу проблем.
Во-первых, это психологическая недостоверность письма Онегину — его писала девушка молодая, но не то, чтобы уж совсем юная (вспомните Наташу Ростову в начале "Войны и мира").
Во-вторых, это анахронизм, хотя и не бросающийся в глаза — в начале XIX века дворянок в таком возрасте замуж уже не отдавали (в отличие от совсем недавних екатерининских времен).
В-третьих, Ольга — младшая сестра Татьяны, а замуж вышла раньше.
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По счастью, есть письмо Пушкина Вяземскому, в котором он указывает, что Татьяне на момент написания письма было 17 лет. Это снимает проблемы.
Некоторые анахронизмы, касающиеся более поздней эпохи, есть и в описании бала в Петербурге. В 1824 году там не могло быть испанского посла (Испания в это время была оккупирована Францией, которая по решению Священного союза подавляла республиканское восстание против короля Фердинанда VII) и ничем не объяснимы намёки на некое обострение в Польше. Это сигналы из времени, когда глава писалась — 1830 года.
Сами понимаете, что такая детализация полностью противоречила романтической традиции и производила немалое впечатление на читателей.
Отдельные факты
"Евгений Онегин" — действительно "энциклопедия русской жизни". В поэме можно раскопать почти любые подробности быта российского дворянства описываемой эпохи. Навскидку.
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Слово "денди" даже в английском языке появилось при жизни Пушкина — в 1815 году. Для времён написания "Евгения Онегина" это был редкий и не очень даже понятный неологизм. Впрочем, отличия лондонского денди XIX века от парижского петиметра XVIII для нас будут настоящим откровением…
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Точно известно, что не сохранилось ни одного изображения Симона Боливара в шляпе своего имени. Скорее всего, он их просто не носил. Появление же названия иллюстрируют "Отверженными" Виктора Гюго, который пишет, что во время борьбы Боливара с Морильо шляпы с узкими полями ("морильо") носили роялисты, а либералы — шляпы с широкими полями ("боливары"). Гюго, впрочем, верить не обязательно — он совершенно безобразно относится к фактажу.
— "Он фармазон; он пьёт одно стаканом красное вино".
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Уездное дворянство дорогими импортными винами не злоупотребляло. Пили наливки и фруктово-ягодные "воды" (слегка забродивший сок с добавлением водки), а по большим праздникам — вино российского производства (упоминается цимлянское).
— Сёла, в которых происходят события, находятся не в "степи", а в Новгородской губернии (так же как Болдино и Михайловское). Это видно из маршрута въезда Лариных в Москву (мимо Петровского замка по Тверской) и из посещения Онегиным Новгорода.
— Путешествие Онегина до конца не описано. Есть указания на Новгород, Москву, Астрахань, Кавказ, Крым и Одессу. Потом он, вероятно, выехал за рубеж, но этого текста не найдено.
Дуэль Онегина и Ленского
По правилам российской дуэли, её организатор Зарецкий обязан был предотвратить смертоубийство, но он не предложил мира Онегину в первый приезд, не сделал этого и перед дуэлью. Зарецкий должен был объявить Онегина неявившимся (т.е. — признавшим свою вину) из-за опоздания. Чего он не сделал.
Отсутствие у Онегина секунданта и предложение в качестве такового неравного Зарецкому человека — явное неуважение и нарушение правил (секунданты должны были встретиться накануне дуэли). Тоже вполне благородное основание для отказа от дуэли.
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Онегин не хотел убивать. Он для этого допустил критическую массу нарушений дуэльного кодекса (в России он был неписаный, только это и позволило состояться дуэли) и стрелял на ходу издалека (сознательные выстрел в сторону — оскорбление, само по себе являющееся поводом для дуэли).
Читателям все эти обстоятельства должны были буквально резать глаз и служили достаточно определённым свидетельством сочувствия автора своему герою. Онегин и Зарецкий должны были пойти под суд, но Ленского, по-видимому, посчитали самоубийцей. В тексте есть чёткие указания на то, что похоронен он был за церковной оградой.
Резюме: Ленский сам себя убил, выбрав негодного секунданта. А секунданту, судя по всему, было просто скучно.
P.S.: Как видите, с пушкинским романом в стихах всё сложно. Недаром к этому произведению обращаются по сей день.
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