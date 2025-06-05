https://ukraina.ru/20250605/pravitelstvo-lnr-rasskazalo-kuda-otpravyatsya-studotryady-1063653575.html
Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды
Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды - 05.06.2025 Украина.ру
Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды
Студенческие отряды Луганской Народной Республики в 2025 году трудоустроят более 500 школьников и студентов. Об этом 5июня сообщил официальный телеграм-канал правительства ЛНР.
2025-06-05T10:52
2025-06-05T10:52
2025-06-05T10:52
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Открытие летнего трудового сезона Луганского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (Луганское РО МООО "РСО") состоялось в Доме молодежи.С мая по август участников студенческих отрядов и Луганской Народной Республики можно встретить во многих трудовых проектах. Юноши и девушки проводят смены в детских оздоровительных лагерях, заботятся о гостях отелей и обеспечивают качественный сервис, трудятся проводниками пассажирских поездов и перерабатывают тонны рыбы, строят и стоят у станков крупных заводов.В 2025 году студотряды отправятся на межрегиональные проекты "Камчатка — 2025" (предприятие "Лойд-Фиш") и "Курильские острова — 2025" на острове Итуруп, Сахалинской области (предприятие ЗАО "Курильский рыбак").Также они примут участие в реализации двух проектов в Крыму – там состоится Всероссийский сервисный проект "Мрия" в отеле "Mriya Resort & SPA" и межрегиональный сервисный проект "Партенит".Молодёжь из ЛНР также отправится на всероссийский трудовой проект ПАО "КАМАЗ", в г. Набережные Челны (Татария), на Всероссийский проект "Алабуга ТОП", на базу Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств РЖД.Кроме того, отряды подростков на летний период станут работниками Зеленстроя в Луганске и в урочище Артезиан в составе археологического отряда "Скиф".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, крым, луганск, камаз (завод), ржд, студенты, трудоустройство, молодежь, лнр, новые регионы, россия, новости россии
Новости, Луганская Народная Республика, Крым, Луганск, КамАЗ (завод), РЖД, студенты, трудоустройство, молодежь, ЛНР, Новые регионы, Россия, новости России
Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды
Студенческие отряды Луганской Народной Республики в 2025 году трудоустроят более 500 школьников и студентов. Об этом 5июня сообщил официальный телеграм-канал правительства ЛНР.