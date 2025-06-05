https://ukraina.ru/20250605/pravitelstvo-lnr-rasskazalo-kuda-otpravyatsya-studotryady-1063653575.html

Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды

Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды - 05.06.2025 Украина.ру

Правительство ЛНР рассказало, куда отправятся студотряды

Студенческие отряды Луганской Народной Республики в 2025 году трудоустроят более 500 школьников и студентов. Об этом 5июня сообщил официальный телеграм-канал правительства ЛНР.

2025-06-05T10:52

2025-06-05T10:52

2025-06-05T10:52

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Открытие летнего трудового сезона Луганского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (Луганское РО МООО "РСО") состоялось в Доме молодежи.С мая по август участников студенческих отрядов и Луганской Народной Республики можно встретить во многих трудовых проектах. Юноши и девушки проводят смены в детских оздоровительных лагерях, заботятся о гостях отелей и обеспечивают качественный сервис, трудятся проводниками пассажирских поездов и перерабатывают тонны рыбы, строят и стоят у станков крупных заводов.В 2025 году студотряды отправятся на межрегиональные проекты "Камчатка — 2025" (предприятие "Лойд-Фиш") и "Курильские острова — 2025" на острове Итуруп, Сахалинской области (предприятие ЗАО "Курильский рыбак").Также они примут участие в реализации двух проектов в Крыму – там состоится Всероссийский сервисный проект "Мрия" в отеле "Mriya Resort & SPA" и межрегиональный сервисный проект "Партенит".Молодёжь из ЛНР также отправится на всероссийский трудовой проект ПАО "КАМАЗ", в г. Набережные Челны (Татария), на Всероссийский проект "Алабуга ТОП", на базу Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств РЖД.Кроме того, отряды подростков на летний период станут работниками Зеленстроя в Луганске и в урочище Артезиан в составе археологического отряда "Скиф".

луганская народная республика

крым

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новости, луганская народная республика, крым, луганск, камаз (завод), ржд, студенты, трудоустройство, молодежь, лнр, новые регионы, россия, новости россии