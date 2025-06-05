Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Боевой опыт ВС РФ систематизирован настолько, что смена командующих не влияет на эффективность наступления — армия действует по отработанным схемам военной науки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Эксперт отметил, что современная российская армия отличается от Красной армии времен Великой Отечественной войны, где успех зависел от личных качеств полководцев.
"[Генерал-полковник Андрей] Мордвичев стал командовать сухопутными войсками, [генерал-полковник Валерий] Солодчук пришел на его место, а картина не поменялась: как наступали, так и наступаем. Дело не в сакральных знаниях, а в работающей системе", — подчеркнул собеседник издания.
Проводя исторические параллели, Полищук напомнил, что "Рокоссовский прорывал фланги, Жуков находил нестандартные решения”, а сейчас, отметил он, операции проводятся в рамках единой военной системы. Американцы называют это “страховкой от дурака", заявил историк.
Он указал на ключевые факторы успеха. "Оборонная промышленность работает без срывов, добровольцы идут, армия преобразовалась. То же было в Великую Отечественную — армия 1945 года разительно отличалась от сталинградской", — пояснил эксперт.
3 июня, 04:30Наступление ВС РФ меняет расклад сил: Ищенко о том, как ВСУ теряют инициативу на всех участках фронтаАктивные наступательные действия российской армии по всему фронту кардинально меняют условия для возможных переговоров с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
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