https://ukraina.ru/20250605/polischuk-raskryl-kak-vs-rf-sozdali-voennuyu-nauku-bez-voennykh-geniev-1063639583.html

Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев

Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев - 05.06.2025 Украина.ру

Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев

Боевой опыт ВС РФ систематизирован настолько, что смена командующих не влияет на эффективность наступления — армия действует по отработанным схемам военной науки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-06-05T04:15

2025-06-05T04:15

2025-06-05T04:15

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Эксперт отметил, что современная российская армия отличается от Красной армии времен Великой Отечественной войны, где успех зависел от личных качеств полководцев.Проводя исторические параллели, Полищук напомнил, что "Рокоссовский прорывал фланги, Жуков находил нестандартные решения”, а сейчас, отметил он, операции проводятся в рамках единой военной системы. Американцы называют это “страховкой от дурака", заявил историк.Он указал на ключевые факторы успеха. "Оборонная промышленность работает без срывов, добровольцы идут, армия преобразовалась. То же было в Великую Отечественную — армия 1945 года разительно отличалась от сталинградской", — пояснил эксперт.Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250603/nastuplenie-vs-rf-menyaet-rasklad-sil-ischenko-o-tom-kak-vsu-teryayut-initsiativu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1063581098.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, тактики, константиновка, покровск/красноармейск, днр, донецкая народная республика