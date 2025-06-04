https://ukraina.ru/20250604/sport-geroev-kubok-zaschitnikov-otechestva-sredi-veteranov-svo-startoval-v-tule-1063611150.html

Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в Туле

Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в Туле - 04.06.2025 Украина.ру

Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в Туле

Спортивные соревнования для ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества" проходят в Туле со 2 по 6 июня. В турнире принимают участие около 300 человек из 18 регионов России. Дисциплины: пулевая стрельба, волейбол сидя, стрельба из лука, метание ножа, пауэрлифтинг и настольный теннис (шоудаун)

2025-06-04T04:28

2025-06-04T04:28

2025-06-04T04:30

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Впервые в истории России такое внимание уделяют участникам боевых действий, которые вернулись "на гражданку" с подорванным здоровьем. После Великой Отечественной войны, так же как потом после вывода ограниченного контингента, как и после двух антитеррористических кампаний в Чечне такого точно не было. Но сейчас другая ситуация: специальная военная операция на Украине еще не закончилась, а российское государство уже заботится о тех военнослужащих, кто выбыл из строя по серьезным ранениям.Самое трудное - сделать первый шаг, сказал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин на Паралимпийском уроке перед стартом турнира. Задача, все-таки, серьезная: спорт - это "ниточка, волосок для возвращения к жизни", и к этому нужно подтянуть боевых товарищей, временно потерявших веру в себя.Сайфуллин посещает госпитали, общается с ранеными. В палатах он слышит: "товарищ полковник, все! У меня жизнь остановилась!". Такое отношение к себе и к жизни полковника не устраивает и он показывает видеозаписи-примеры таких же бойцов, которые не опустили руки, реализовали себя в спорте. Плечо поддержки - государственный фонд "Защитники Отечества" и Паралимпийский комитет РФ.Причем на самом деле в этой системе заложены механизмы развития. Около 500 ветеранов СВО в настоящее время выступают в составах региональных сборных, 20 - в национальных командах."Поэтому только вперед. Но особо я хочу подчеркнуть то, что за каждым сильным мужчиной стоит гораздо {более} сильная женщина. Поэтому низкий поклон нашим матерям, нашим женам, нашим сестрам, дочерям. Без них никуда, без нашего надежного тыла", - сказал Сайфуллин.Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт из Московской области потерял ногу. Он начал заниматься пауэрлифтингом только в прошлом году, вышел на профессиональный результат, но карьеру спортсмена строить не планирует. Он нашел себя в Спортивном резерве России и руководит структурным подразделением - управлением развития студенческого и адаптивного спорта.Для людей с ограниченными возможностями и с инвалидностью соревнования вроде "Кубка защитников Отечества" спорт - в первую очередь, реабилитация и интеграция в общество. Однако все это зависит от самого человека, считает он."Если у него желание есть, то его можно вовлечь. Если желания нет, то его не заставишь", - сказал он.Я киваю, соглашаясь. Один друг, например, потерял ногу на мине еще в начале восьмилетней украинской агрессии против жителей Донбасса, поставил протез и после реабилитации сразу вернулся обратно. Во время СВО, уже с протезом, служил разведчиком, принимал участие в боях за Мариуполь, да и много где еще. Другой товарищ, наоборот, получил такое ранение, которое, казалось бы, с жизнью несовместимо. Выжил. Можно сказать, что случилось чудо, но реабилитация не помогла. Он сдался лежачему образу жизни с телефоном в руках. Я не называю имена потому, что первый очень скромный и вежливый человек, будет стесняться. Другой - вдруг, обидится не дай бог.Развивать адаптивный спорт - вот задача, которую поставил перед руководителями регионов президент России Владимир Путин. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев считает, что спорт - это характер, возможность объединяться, а соревнования помогут ветеранам СВО, которые еще не определились, посмотреть и сделать выбор."Задача регионов заключается в том, чтобы создавать все условия для развития адаптивных видов спорта как для ребят, возвращающихся из зоны СВО, так и, собственно говоря, вообще для людей с инвалидностью", - сказал он.В Тульской области работает аналог федеральной программы "Время героев" - "Герой 71". 71 - это и номер региона, и количество мер поддержки. Проект позволяет участникам трудоустроиться, получить образование, открыть собственное дело, заняться творчеством и так далее. Кроме этого, в оружейной столице России, как называют Тулу журналисты, не ждут дополнительных федеральных мер, и в этом году приступают к строительству специального бассейна для ветеранов.Принимать защитников Отечества на соревнованиях в Туле - большая честь, сказал Миляев."У нас тут ребята, конечно, приехали со всех субъектов центрального федерального округа. Понятно, что мы будем болеть за туляков. Для того, чтобы повысить наши шансы, у нас две команды выставлены на этом турнире. Поэтому очень рассчитываем на то, что наши ребята сумеют отметиться в спорте", - улыбнулся он.Участников спецоперации Миляев назвал героями, повторяющими подвиг героев Великой Отечественной войны. Они продолжают их путь ценой здоровья, жизни. Каждый гражданин нашей страны, наша власть должна делать все, для того, чтобы они могли вернуться к мирной жизни."И сегодня на этом мероприятии я хочу сказать каждому из вас, всем вашим боевым товарищам… Низкий вам поклон за тот подвиг, который вы совершаете во имя страны", - обратился он к ветеранам уже со сцены.И низко поклонился.Украина.ру подготовила фоторепортаж с церемонии торжественного открытия "Кубка защитников Отечества":

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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