Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать - в эфире радио "Новороссия сегодня".
Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.
Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!
Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу:
☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)
🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00
Наши частоты:
93,4 FM – Донецк
96,9 FM – Луганск
Вместе с большой Россией!
#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.
Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!
Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу:
☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)
🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00
Наши частоты:
93,4 FM – Донецк
96,9 FM – Луганск
Вместе с большой Россией!
#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
2 июня, 18:53Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
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