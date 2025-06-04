Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь! - 04.06.2025 Украина.ру
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Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь! - 04.06.2025 Украина.ру
Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России... Украина.ру, 04.06.2025
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россия
донбасс
новороссия
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать - в эфире радио "Новороссия сегодня".Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит. Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу:☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00 Наши частоты: 93,4 FM – Донецк96,9 FM – ЛуганскВместе с большой Россией! #Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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452
60
видео, россия, донбасс, новороссия, украина.ру, вконтакте
Видео, Россия, Донбасс, Новороссия, Украина.ру, Вконтакте

Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!

17:45 04.06.2025
 
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Совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik успешно стартовал! Главные новости, аналитика и репортажи о жизни новых регионов России. Всё, что нужно знать и понимать - в эфире радио "Новороссия сегодня".

Наши ведущие вместе с экспертами разберутся в ключевых событиях. А корреспонденты в Донбассе и Новороссии своими глазами увидят, а потом расскажут, что происходит.

Слушайте нас на FM-волнах в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И дальше!

Слушайте нас в Донбассе и Новороссии с понедельника по пятницу:
☀️ Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)
🌆 Вечер: с 17:00 до 18:00

Наши частоты:

93,4 FM – Донецк
96,9 FM – Луганск

Вместе с большой Россией!

#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
2 июня, 18:53
Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
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