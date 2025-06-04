https://ukraina.ru/20250604/ot-lokalnykh-proryvov-k-strategicheskomu-uspekhu-polischuk-o-tom-kak-vs-rf-menyayut-situatsiyu-v-donbasse-1063639365.html

От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе

От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру

От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе

Активное продвижение российских войск в центральном Донбассе связано с грамотным выбором направлений удара и превосходством в разведке. Украинские силы вынуждены распылять ресурсы по всему фронту, не успевая парировать точечные удары ВС РФ

2025-06-04T19:30

2025-06-04T19:30

2025-06-04T20:27

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.По словам эксперта, российское командование ведет наступление с октября 2023 года, гибко выбирая слабые места обороны противника. Историк отметил, что современная война исключает возможность создать непробиваемую оборону.Он подчеркнул, что ВС РФ действуют как слаженная система."Мы уже сто раз обсуждали, что армия воюет как система и побеждает как система. Нельзя выиграть войну одними дронами, танками и артиллерией. У вас должно быть взаимодействие родов войск и связь. У нас оно ведется успешно", — пояснил собеседник издания.Особое внимание историк уделил тактике "полуохватов".Полищук также отметил преимущества планомерного наступления. По его словам, "наше ползучее наступление дает невысокие потери, которые не сказываются на боеспособности подразделений”. У ВС РФ, подчеркнул он, нет кризисов личного состава, “который был у того же самого Малиновского".Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/ischenko-osvobozhdennye-territorii-ostanutsya-s-rossiey--obratnogo-puti-net-1063581272.html

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новости, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф