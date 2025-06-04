От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/ot-lokalnykh-proryvov-k-strategicheskomu-uspekhu-polischuk-o-tom-kak-vs-rf-menyayut-situatsiyu-v-donbasse-1063639365.html
От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру
От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
Активное продвижение российских войск в центральном Донбассе связано с грамотным выбором направлений удара и превосходством в разведке. Украинские силы вынуждены распылять ресурсы по всему фронту, не успевая парировать точечные удары ВС РФ
2025-06-04T19:30
2025-06-04T20:27
новости
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_5bd4393b16a02b152ee73b319fcf5242.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.По словам эксперта, российское командование ведет наступление с октября 2023 года, гибко выбирая слабые места обороны противника. Историк отметил, что современная война исключает возможность создать непробиваемую оборону.Он подчеркнул, что ВС РФ действуют как слаженная система."Мы уже сто раз обсуждали, что армия воюет как система и побеждает как система. Нельзя выиграть войну одними дронами, танками и артиллерией. У вас должно быть взаимодействие родов войск и связь. У нас оно ведется успешно", — пояснил собеседник издания.Особое внимание историк уделил тактике "полуохватов".Полищук также отметил преимущества планомерного наступления. По его словам, "наше ползучее наступление дает невысокие потери, которые не сказываются на боеспособности подразделений”. У ВС РФ, подчеркнул он, нет кризисов личного состава, “который был у того же самого Малиновского".Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250604/ischenko-osvobozhdennye-territorii-ostanutsya-s-rossiey--obratnogo-puti-net-1063581272.html
россия
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_5a9841438bf3aaa6883a8d379973a1fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ

От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе

19:30 04.06.2025 (обновлено: 20:27 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Активное продвижение российских войск в центральном Донбассе связано с грамотным выбором направлений удара и превосходством в разведке. Украинские силы вынуждены распылять ресурсы по всему фронту, не успевая парировать точечные удары ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
По словам эксперта, российское командование ведет наступление с октября 2023 года, гибко выбирая слабые места обороны противника. Историк отметил, что современная война исключает возможность создать непробиваемую оборону.
"Сейчас наше командование за счет современных средств разведки понимает, где враг слабее, на узких участках формирует ударные группировки и осуществляет локальные прорывы при помощи дронов и артиллерии. А Украина, как любой обороняющийся противник, вынуждена распылять силы по всему фронту", — пояснил Полищук.
Он подчеркнул, что ВС РФ действуют как слаженная система.
"Мы уже сто раз обсуждали, что армия воюет как система и побеждает как система. Нельзя выиграть войну одними дронами, танками и артиллерией. У вас должно быть взаимодействие родов войск и связь. У нас оно ведется успешно", — пояснил собеседник издания.
Особое внимание историк уделил тактике "полуохватов".
"Убежавшие и не до конца разгромленные всушники являются носителями негативного опыта. Они за три года СВО на своей шкуре почувствовали, что нас нельзя остановить, и эти настроения они передают сослуживцам и людям в тылу", — заявил Полищук.
Полищук также отметил преимущества планомерного наступления. По его словам, "наше ползучее наступление дает невысокие потери, которые не сказываются на боеспособности подразделений”. У ВС РФ, подчеркнул он, нет кризисов личного состава, “который был у того же самого Малиновского".
Военные учения ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
04:30
Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нетПока продолжаются боевые действия, Украина будет терять регион за регионом, а освобожденные территории неизбежно войдут в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
19:15Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России
19:13"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"
19:02Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
19:00Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны
18:30Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня
18:11Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
17:51Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
17:45Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
17:36Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко
16:55"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать
16:28ВС РФ заняли всю северную часть Волчанска Харьковской области - СМИ
16:16Зеленский считает "бессодержательным" продолжение переговоров в Стамбуле
16:16Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели
Лента новостейМолния