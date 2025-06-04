От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
19:30 04.06.2025 (обновлено: 20:27 04.06.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Активное продвижение российских войск в центральном Донбассе связано с грамотным выбором направлений удара и превосходством в разведке. Украинские силы вынуждены распылять ресурсы по всему фронту, не успевая парировать точечные удары ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
По словам эксперта, российское командование ведет наступление с октября 2023 года, гибко выбирая слабые места обороны противника. Историк отметил, что современная война исключает возможность создать непробиваемую оборону.
"Сейчас наше командование за счет современных средств разведки понимает, где враг слабее, на узких участках формирует ударные группировки и осуществляет локальные прорывы при помощи дронов и артиллерии. А Украина, как любой обороняющийся противник, вынуждена распылять силы по всему фронту", — пояснил Полищук.
Он подчеркнул, что ВС РФ действуют как слаженная система.
"Мы уже сто раз обсуждали, что армия воюет как система и побеждает как система. Нельзя выиграть войну одними дронами, танками и артиллерией. У вас должно быть взаимодействие родов войск и связь. У нас оно ведется успешно", — пояснил собеседник издания.
Особое внимание историк уделил тактике "полуохватов".
"Убежавшие и не до конца разгромленные всушники являются носителями негативного опыта. Они за три года СВО на своей шкуре почувствовали, что нас нельзя остановить, и эти настроения они передают сослуживцам и людям в тылу", — заявил Полищук.
Полищук также отметил преимущества планомерного наступления. По его словам, "наше ползучее наступление дает невысокие потери, которые не сказываются на боеспособности подразделений”. У ВС РФ, подчеркнул он, нет кризисов личного состава, “который был у того же самого Малиновского".
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