Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные учения ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Пока продолжаются боевые действия, Украина будет терять регион за регионом, а освобожденные территории неизбежно войдут в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт пояснил, что в сложившейся войне есть у Украины только два варианта: либо она принимает предложенные условия, либо будет уничтожена.
"Нельзя уничтожить армию противника, не наступая. Если наступление продолжается, мы занимаем территорию", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, местное население “просто хочет нормально жить. И оно начинает проситься в состав России, хотя бы чтобы этих людей не поймало ТЦК (украинский военкомат) и не отправило на фронт".
Ищенко подчеркнул, что все присоединенные территории останутся частью России навсегда: "А уже что-то приняв, она это назад никогда не отдаст. Для того, чтобы она отдала, ее надо полностью захватить, а это ни у кого не получалось в мировой истории".
Эксперт напомнил, что такая позиция полностью соответствует изначальным целям СВО: "Это освободительный поход, который освобождает русских людей от нацистской диктатуры. Если мы освободили русских людей от нацистов, то почему бы их, тем более, если они сами хотят, не присоединить к России?".
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на