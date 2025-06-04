Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет - 04.06.2025 Украина.ру
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Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет - 04.06.2025 Украина.ру
Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
Пока продолжаются боевые действия, Украина будет терять регион за регионом, а освобожденные территории неизбежно войдут в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-04T04:30
2025-06-04T04:30
новости
россия
украина
территория
территориальные уступки
донбасс
крым
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Эксперт пояснил, что в сложившейся войне есть у Украины только два варианта: либо она принимает предложенные условия, либо будет уничтожена."Нельзя уничтожить армию противника, не наступая. Если наступление продолжается, мы занимаем территорию", — подчеркнул Ищенко.По его словам, местное население “просто хочет нормально жить. И оно начинает проситься в состав России, хотя бы чтобы этих людей не поймало ТЦК (украинский военкомат) и не отправило на фронт".Эксперт напомнил, что такая позиция полностью соответствует изначальным целям СВО: "Это освободительный поход, который освобождает русских людей от нацистской диктатуры. Если мы освободили русских людей от нацистов, то почему бы их, тем более, если они сами хотят, не присоединить к России?".Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250601/voevat-nado-vezde-sadulaev-o-tom-gde-prokhodit-front----1063525442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, территория, территориальные уступки, донбасс, крым
Новости, Россия, Украина, территория, территориальные уступки, Донбасс, Крым

Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет

04:30 04.06.2025
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Пока продолжаются боевые действия, Украина будет терять регион за регионом, а освобожденные территории неизбежно войдут в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт пояснил, что в сложившейся войне есть у Украины только два варианта: либо она принимает предложенные условия, либо будет уничтожена.
"Нельзя уничтожить армию противника, не наступая. Если наступление продолжается, мы занимаем территорию", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, местное население “просто хочет нормально жить. И оно начинает проситься в состав России, хотя бы чтобы этих людей не поймало ТЦК (украинский военкомат) и не отправило на фронт".
Ищенко подчеркнул, что все присоединенные территории останутся частью России навсегда: "А уже что-то приняв, она это назад никогда не отдаст. Для того, чтобы она отдала, ее надо полностью захватить, а это ни у кого не получалось в мировой истории".
Эксперт напомнил, что такая позиция полностью соответствует изначальным целям СВО: "Это освободительный поход, который освобождает русских людей от нацистской диктатуры. Если мы освободили русских людей от нацистов, то почему бы их, тем более, если они сами хотят, не присоединить к России?".
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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