https://ukraina.ru/20250604/ischenko-osvobozhdennye-territorii-ostanutsya-s-rossiey--obratnogo-puti-net-1063581272.html

Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет

Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет - 04.06.2025 Украина.ру

Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет

Пока продолжаются боевые действия, Украина будет терять регион за регионом, а освобожденные территории неизбежно войдут в состав России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-04T04:30

2025-06-04T04:30

2025-06-04T04:30

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Эксперт пояснил, что в сложившейся войне есть у Украины только два варианта: либо она принимает предложенные условия, либо будет уничтожена."Нельзя уничтожить армию противника, не наступая. Если наступление продолжается, мы занимаем территорию", — подчеркнул Ищенко.По его словам, местное население “просто хочет нормально жить. И оно начинает проситься в состав России, хотя бы чтобы этих людей не поймало ТЦК (украинский военкомат) и не отправило на фронт".Эксперт напомнил, что такая позиция полностью соответствует изначальным целям СВО: "Это освободительный поход, который освобождает русских людей от нацистской диктатуры. Если мы освободили русских людей от нацистов, то почему бы их, тем более, если они сами хотят, не присоединить к России?".Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250601/voevat-nado-vezde-sadulaev-o-tom-gde-prokhodit-front----1063525442.html

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