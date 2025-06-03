https://ukraina.ru/20250603/vorota-v-ad-sudba-ukrainy-otrazhennaya-v-istorii-odnogo-naselennogo-punkta-1063595167.html

"Ворота в ад". Судьба Украины, отраженная в истории одного населенного пункта

"Ворота в ад". Судьба Украины, отраженная в истории одного населенного пункта - 03.06.2025 Украина.ру

"Ворота в ад". Судьба Украины, отраженная в истории одного населенного пункта

Линия фронта меняется, и в новостных сводках все чаще упоминают название поселка Степногорск, расположенного на территории Запорожской области – всего в тридцати километрах к югу от ее центра.

2025-06-03T14:41

2025-06-03T14:41

2025-06-03T15:11

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игорь коломойский

металлургия

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Об этом населенном пункте пока что мало знают и говорят. А, между тем, его судьба является по-своему знаковой, наглядно отражая собой трагическую историю стагнации и распада постсоветской Украины.Степногорск – поселок-призрак, который большей частью лежит в руинах. Это несколько кварталов полуразрушенных многоэтажных зданий, где пустует большая часть квартир. Однако, его специфика состоит в том, что такая ситуация сложилась очень давно – то есть, не в результате эвакуации и боевых действий.Населенный пункт в Запорожской области находится в таком состоянии ровно тридцать лет, еще с прошлого века. С тех пор, как в 1995 году закрыли расположенный здесь Таврический горно-обогатительный комбинат, который был заложен в начале восьмидесятых – чтобы в перспективе обеспечивать марганцевой рудой большую часть советской промышленности."Горе в степи" – так расшифровывали название своего поселка оставшиеся в нем после этого жители, которым оказалось некуда уезжать. Но обиднее всего было то, что Степногорск располагался прямо над огромными богатствами, которые лежали у людей под ногами.Полуобразованные эксперты из телеграма снисходительно посмеиваются над так называемой ресурсной сделкой, когда Зеленский уступил американцам контроль над не принадлежащими ему недрами Украины. Некоторые безапелляционно утверждают, что запасы природных ресурсов, на которые претендуют западные корпорации, на самом деле не столь значительны, а то и вовсе малы. Однако пример Степногорска заставляет посмотреть на это с совсем другой стороны.Строительство Таврического горно-обогатительного комбината должно было положить начало разработке Великотокмакского месторождения марганцевых руд – составной части самого большого в мире Никопольского марганцеворудного бассейна. Согласно проекту, утвержденному еще во времена Леонида Брежнева, здесь собирались открыть девять современных горнорудных предприятий по добыче марганцевого сырья для ферросплавных и металлургических заводов. А также специальную обогатительную фабрику, рассчитанную на ежегодную переработку 9 миллионов тонн руды.Стратегическая ценность этого района была исключительно велика. Достаточно вспомнить, что во время Великой Отечественной войны германские нацисты прилагали максимум усилий, чтобы удержать контроль над месторождениями марганцевых руд нижнего Поднепровья. Потому что от этого зависело производство легированной стали для танков вермахта и самолетов люфтваффе.В послевоенный период значение Никопольского марганцеворудного бассейна дополнительно возросло – потому что стремительное развитие авиационно-космических технологий требовало постоянного улучшения качества стали, повышая спрос на марганцевые агломераты и концентраты.Степногорск должен был выступить ядром нового высокотехнологического кластера на левом берегу Днепра в пределах Запорожской области. Расположенная рядом Запорожская атомная электростанция обеспечивала его неограниченными объемами дешевой электроэнергии, а близость к существовавшему тогда Каховскому водохранилищу позволяла без труда транспортировать марганцевую руду на специализированных балкерах-рудовозах – к металлургическим предприятиям вдоль Днепра.Казалось бы – поселок, построенный в непосредственном доступе к значительным ресурсам ценного сырья, в который вложили значительные бюджетные средства, был обречен на долгое процветание.Таврический горно-обогатительный комбинат строили ударными темпами – вместе с современной инфраструктурой, предназначенной для удовлетворения потребностей его жителей.К моменту распада Советского Союза была запущена первая шахта ГОКа, с несколькими стволами и разветвленными подземными коммуникациями, которая сразу начала выдавать на-гора руду. Для работы на этом предприятии в Степногорск приезжали молодые специалисты. Они практически сразу получали бесплатное жилье, построенное среди бескрайнего Дикого поля. А рядом с современными домами возвели детские сады, школы, больницу и дом культуры.Но затем пришли девяностые, когда Украина вступила в период рыночной независимости. Первая половина этого трагического десятилетия ознаменовалась невероятным по своим масштабам расхищением государственной собственности.Олигархи-нувориши – включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского* и Виктора Пинчука – за бесценок скупали активы металлургических гигантов с целью своего личного обогащения. Недавно заложенный Таврический ГОК не представлял для них серьезного интереса. В его развитие надо было вкладывать значительный капитал, тратиться на расширение и поддержку только что созданной социальной сферы. А скороспелые миллиардеры, привыкшие наживаться на всем готовом, используя то, что построили своими руками несколько поколений советских людей, не собирались выделять на подобное ни копейки.Единственную шахту Таврического горно-обогатительного комбината варварски затопили, превратив ее в огромное подземное озеро, которое постепенно начало подтапливать жилые кварталы. А сам поселок, покинутый большей частью его населения, годами разбирали на стройматериалы и металлический лом, разбивая кувалдами бетонные стены, чтобы извлечь их них арматуру.Полуразрушенный Степногорск представлял собой готовые декорации для съемки постапокалиптических сериалов. Туристы специально приезжали туда, чтобы посмотреть на "ворота в ад" – устрашающую черную дыру, которая вела к затопленной шахте, откуда гулко завывал ветер.Накануне Евромайдана поселок попытались спасти, привлекая к этому китайских инвесторов, заинтересованных в разработке огромного месторождения марганца.Украинский научно-исследовательский институт промышленной технологии подготовил проект совместного предприятия, которое могло бы ежегодно добывать два миллиона тонн марганцевой руды – с перспективой дальнейшего расширения производства. Причем, китайцы были готовы восстановить жилые и социальные объекты Степногорска, потратив на это свыше 518 миллионов гривен по тогдашнему курсу.Однако после переворота 2014 года, когда к власти пришло марионеточное правительство, полностью ориентированное на интересы США и Евросоюза, сотрудничество с Китаем оперативно свернули в рамках всеобщей декоммунизации. Обрекая поселок на окончательную стагнацию.И не все еще понимали, что "ворота в ад" раскрылись тогда для всей Украины.* Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20241231/1060023948.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, украина, запорожская область, леонид брежнев, ринат ахметов, игорь коломойский, металлургия