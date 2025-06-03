Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ - 03.06.2025 Украина.ру
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Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ
Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ - 03.06.2025 Украина.ру
Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ
Военный историк, эксперт общественной палаты Югры, научный сотрудник Мегионского городского музея, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире... Украина.ру, 03.06.2025
2025-06-03T09:15
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Военный историк, эксперт общественной палаты Югры, научный сотрудник Мегионского городского музея, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, что самое главное на войне, а также рассказал о том, почему армия России стремительно продвигается в Донбассе и какие военные технологии уже устарели. 00:36 – Движение России на Покровском направлении и параллели с Великой Отечественной войной;06:15 – Стремительное продвижение российской армии в Донбассе и системность военных действий;16:01 – Городской бой и его особенности;18:31 – Как сделать российские удары в зоне СВО более точными и какие военные технологии уже устарели? 28:09 – Перспективы летней кампании;#Полищук #ВСУ #Россия #СВО #Покровск #ДНР #Донбасс #История #СССР ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannelНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, новости, россия, донбасс, донецкая народная республика, николай полищук, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте
Видео, Новости, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Николай Полищук, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Вконтакте

Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ

09:15 03.06.2025 (обновлено: 09:16 03.06.2025)
 
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Военный историк, эксперт общественной палаты Югры, научный сотрудник Мегионского городского музея, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, что самое главное на войне, а также рассказал о том, почему армия России стремительно продвигается в Донбассе и какие военные технологии уже устарели.

00:36 – Движение России на Покровском направлении и параллели с Великой Отечественной войной;
06:15 – Стремительное продвижение российской армии в Донбассе и системность военных действий;
16:01 – Городской бой и его особенности;
18:31 – Как сделать российские удары в зоне СВО более точными и какие военные технологии уже устарели?
28:09 – Перспективы летней кампании;

#Полищук #ВСУ #Россия #СВО #Покровск #ДНР #Донбасс #История #СССР
ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel

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