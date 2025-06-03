Русский паровой каток превратится в атомную бомбу? Полищук о летней кампании ВС России и планах ВСУ
09:15 03.06.2025 (обновлено: 09:16 03.06.2025)
Военный историк, эксперт общественной палаты Югры, научный сотрудник Мегионского городского музея, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, что самое главное на войне, а также рассказал о том, почему армия России стремительно продвигается в Донбассе и какие военные технологии уже устарели.
00:36 – Движение России на Покровском направлении и параллели с Великой Отечественной войной;
06:15 – Стремительное продвижение российской армии в Донбассе и системность военных действий;
16:01 – Городской бой и его особенности;
18:31 – Как сделать российские удары в зоне СВО более точными и какие военные технологии уже устарели?
28:09 – Перспективы летней кампании;
#Полищук #ВСУ #Россия #СВО #Покровск #ДНР #Донбасс #История #СССР
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00:36 – Движение России на Покровском направлении и параллели с Великой Отечественной войной;
06:15 – Стремительное продвижение российской армии в Донбассе и системность военных действий;
16:01 – Городской бой и его особенности;
18:31 – Как сделать российские удары в зоне СВО более точными и какие военные технологии уже устарели?
28:09 – Перспективы летней кампании;
#Полищук #ВСУ #Россия #СВО #Покровск #ДНР #Донбасс #История #СССР
ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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