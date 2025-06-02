Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки - 02.06.2025 Украина.ру
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Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки
Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки - 02.06.2025 Украина.ру
Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-06-02T19:02
2025-06-02T19:06
сво
константиновка
россия
мариуполь
александр полищук
вооруженные силы украины
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Российское командование понимает, как брать крупные города. У нас уже накоплен опыт Мариуполя, Бахмута, Авдеевки, Торецка и Часов Яра. Мы понимаем, как надо воевать в городской застройке. Это не репетиция. Это грамотные действия.Обеспечиваются фланги. Делается полуколечко. Все, кто находится в этом полуколечке, рано или поздно умирают. И у ВСУ нет противоядия против этого. При этом нельзя сказать, что мы воюем по шаблону. Мы воюем эффективными способами, которые позволяют уничтожать противника с минимальными потерями.Охват Покровска и Константиновки – это не тренировка. Каждый город индивидуален. К какому-то городу примыкает лесной массив, какой-то город стоит на реке. Эти нюансы всегда будут. И для каждого города будет разработан отдельный план.Конечно, у нас до сих пор в памяти события в Харькове со 2-й бригадой спецназа, но в нынешней ситуации этого точно не будет. Наши командующие поняли, что из себя представляет противник, и почувствовали вкус победы. Мы и дальше продолжим боевую работу, стараясь совершать меньше ошибок и делая так, чтобы ВСУ чаще ошибались.
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, константиновка, россия, мариуполь, александр полищук, вооруженные силы украины
СВО, Константиновка, Россия, Мариуполь, Александр Полищук, Вооруженные силы Украины

Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки

19:02 02.06.2025 (обновлено: 19:06 02.06.2025)
 
© Украина.руАлександр Полищук (СВО)
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Украина.ру
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Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Российское командование понимает, как брать крупные города. У нас уже накоплен опыт Мариуполя, Бахмута, Авдеевки, Торецка и Часов Яра. Мы понимаем, как надо воевать в городской застройке. Это не репетиция. Это грамотные действия.
Обеспечиваются фланги. Делается полуколечко. Все, кто находится в этом полуколечке, рано или поздно умирают. И у ВСУ нет противоядия против этого. При этом нельзя сказать, что мы воюем по шаблону. Мы воюем эффективными способами, которые позволяют уничтожать противника с минимальными потерями.
Охват Покровска и Константиновки – это не тренировка. Каждый город индивидуален. К какому-то городу примыкает лесной массив, какой-то город стоит на реке. Эти нюансы всегда будут. И для каждого города будет разработан отдельный план.
Конечно, у нас до сих пор в памяти события в Харькове со 2-й бригадой спецназа, но в нынешней ситуации этого точно не будет. Наши командующие поняли, что из себя представляет противник, и почувствовали вкус победы. Мы и дальше продолжим боевую работу, стараясь совершать меньше ошибок и делая так, чтобы ВСУ чаще ошибались.
СВО
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Курск
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
29 мая, 18:55
Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севераЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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19:30Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе
19:02Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для Константиновки
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