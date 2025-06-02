https://ukraina.ru/20250602/mechtat-ne-vredno-a-zhit-1063561796.html

Мечтать не вредно. А жить?

Мечтать не вредно. А жить? - 02.06.2025 Украина.ру

Мечтать не вредно. А жить?

Побывал на серьезной конференции. Рублевка. Московская интеллектуальная элита. На крутом фуршете с пиететом постоял рядом с известной телеведущей, благоухающей, созвучно своей "цветочной" фамилии. Черное строгое платье. Роскошная белоснежная меховая пелерина. Она и открывала на следующий день панель под названием "Русская мечта".

2025-06-02T06:45

2025-06-02T06:45

2025-06-02T06:46

крым

запад

санкт-петербург

пол мартин

сергей лещенко

дмитрий выдрин

мнения

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Весомо заключила: "Это на Западе мечтают об утилитарных благах. О каком-нибудь там "мерседесе" или кухонном комбайне. А мы - русские (дама мило грассировала как в известном фильме), всегда мечтаем о высоком. Например, о мире во всем мире…"Вспомнил сразу давнюю армейскую присказку: "Как тебя кормят, солдат?" "Замполит говорит - хорошо."Думаю, если б у того солдата спросили о чем он мечтает, наверное бы ответил: " О мире во всем мире". И добавил бы, возможно, любимое междометие министра иностранных дел, который был участником конференции.И я совсем не иронизирую над упомянутым уважаемым замполитом. Тот отвечает за идеологический уровень мечты. А есть ведь еще и онтологический…Сразу после фуршета был короткий трогательный моноспектакль. Назывался "Осторожно, Танго! ". Актриса прибыла из Санкт-Петербурга и сюжет был абсолютно питерский - микст бытовухи и просветления.Блеклая, рано постаревшая женщина. Была бы мужиком, обзывали б - "задрот". Живет в двушке с ворчливой мамой, разведенным мужем-неудачником, сыном-баламутом. Работает в ботсаду на подхвате.Все, конечно, беспросветно. Но есть нюансы. Был рано умерший папа - учитель танцев. И теплится в душе не умирающая страсть. Раз в месяц, героиня идет в кафе. Заказывает за сэкономленную на обедах денюжку, бокал аргентинского, просит поставить бармена танго. И запойно мечтает, мечтает, мечтает…Об ослепительном Буэнос-Айресе, о горячих мачо, о жгучих взглядах и страстных ритмах. Милонги, передние и здание па-очо, биение сердец-"корасонес"…Ослепительная жизнь! Сплошное Бельмандо! Сакральное пространство, наконец! ( Если уж обратиться к лексике новейшей теории иеротопии)…Вера - так зовут героиню - идет даже на курсы танцев. Но партнер неуклюж. А все говорят по русски…И вдруг через танго-чат, на нее выходит аргентинский тангерос. Говорит по испански. Сыпет комплиментами. Обещает приехать.И прилетает! Мама готовит роскошный ужин и к соседке. Мужа-алкоголика - на ночную рыбалку. Сына к друзьям в соседний город.Свечи, вино (ценой в мамину пенсию), томная мелодия, безумная ночь. Мачо в порыве страсти вдруг переходит на рязанский акцент. Раскалывается. Стоит закосить под аргентинского тангероса и тебе по ходу обеспечен и ужин, и ночь. За кусочек мечты, женщины рассчитываются всем сердцем. Танго разбитых сердец…Горькое разочарование. Страшно пережить крушение мечты. Но конец хороший. Русский. Неуклюжий отечественный мужичек из местного танц-зала, сыграет свою роль. Вера маленькой не бывает…К чему я это? А так получилось, что довелось пожить в Буэнос-Айресе. Жена Надежда преподает как раз танго. Когда возвращались домой в Крым, прихватили одну местную знаменитость. Ему очень хотелось посмотреть Россию. Поселили рядышком в пансионате. Через месяц с трудом отправили назад.Когда расставались, тот чуть ли не плакал. Мол, Крым стал его мечтой. Здесь кухня разнообраазнее, чем в Аргентине (подтверждаю). Вина - ароматнее (подтверждаю). Люди улыбчивее (подтверждаю). Да и танго танцуют лучше ( это к жене)…Сейчас переписываемся в чате. Мартин пишет, что живет мечтой о возвращении. Ай-Петри, Вертинский - Лещенко, "царский портвейн", русские красавицы.А еще Бессмертный полк - мы вместе ходили на День победы. И он впервые открыто прошел с портретом любимого дяди-антифашиста. Но это отдельная история…Вот и думаю, что у нас и в мечте, причем не только на уровне не существующей идеологии, но и в самой ее экзистенции, произошло импортозамещение. В любой отечественной мечте собственно русского реального компонента стало куда больше, чем забугорных иллюзий. Вот бы о чем поговорить…А еще пришло на ум, вдруг, СВО. Там же на Рублевке позже пил кофе с моложавыми, но влиятельными лицами. Стильные ребята. В татушках, мышцах, спортивных майках. Сидели в приличном ресторане. Ну, где десертик в зарплату шахтера. Обсуждали проблему возвращения и адаптации воинов специальной операции. Их тема.У каждого из матерых начальников по несколько командировок в "зону". Говорили веско, со знанием дела. Мол, за ленточкой воюют одни отбросы - бомжи и алкоголики. Как их потом адаптировать на любимой богоизбранной мирной родине?Вот только у меня с этими рублевскими авторитетами разные модели Родины. Что для них них отвратительно, для меня, почему-то, восхитительно.Конечно, нет их командировочного эсвэошного опыта . Хотя знаю несколько ребят, которые не "адаптировались" на гражданке, а вернулись на фронт после ранений. Один - после шести тяжелых. И, вроде, не "бомжи" совсем. И речь у них, кстати, получше, чем у многих "интеллектуалов". И живут совсем не одним днем, а высокой победной миссией…Поясняют, что Там, если б убрать смерть, боль и кровь, и есть реальная "русская мечта". И компонентов ее всего-то три-четыре:Есть значимая, знаковая, достойная и цель - победа и безопасность своей державы.Есть не унизительная для мужика оплата. А еще и неожиданная забота в тылу всяких инстанций о семьях и родителях.Есть чувство подлинной мужской коллективной дружбы, подзабытой у "мирняка".Еще и вера…Все это легко при нынешних социальных технологиях переносится в мирную жизнь и даже маштабируется. Но у Рублевки своя правда. Поэтому парни пока подобного в обычном бытие-житие не находят. Но мечтают. И возвращаются на передок . Ведь мечтать не вредно.И говорят, что за это и жизнь не пожалеют.Они, конечно, за мир во всем мире. Вот, только жаль распятого Христа…

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крым, запад, санкт-петербург, пол мартин, сергей лещенко, дмитрий выдрин, мнения