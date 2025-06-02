Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе - 02.06.2025 Украина.ру
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Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе
Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе - 02.06.2025 Украина.ру
Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе
Создание буферной зоны между Россией и Украиной возможно только в рамках переговоров с Западом, но в условиях войны такой формат нежизнеспособен — для безопасности РФ потребуется территория глубиной до 500 км. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-02T19:30
2025-06-02T19:30
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Эксперт отметил, что современные средства поражения вынуждают отодвигать границу угрозы далеко на запад. По его словам, если отмерять 500 км от новых российских регионов, рубеж безопасности пройдет по линии Винница–Черкассы–Чернигов — фактически по Днепру.Обозреватель добавил, что такая зона может стать инструментом давления в переговорах, но не долгосрочным решением. Он также обратил внимание на неопределённость будущих границ, отметив, что пока неизвестно, будет ли граница российско-украинской или, например, российско-польской.Собеседник издания связал эту неясность с эскалацией конфликта: "Сейчас идут боевые действия, которые даже официально стали называть войной. Термин СВО уже не отражает реальности, поэтому мы действуем по логике войны, а не мирных процессов".Российская сторона неоднократно подчеркивала важность организации буферных зон в приграничных с Украиной районах. Впервые о намерении создать "санитарную зону" на пограничье президент Владимир Путин заявил в июне 2023 года.В мае 2024-го Путин вновь заявил о намерении создать "санитарную зону" в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте 2025 года президент Владимир Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание "зоны безопасности" вдоль российской границы.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250601/voevat-nado-vezde-sadulaev-o-tom-gde-prokhodit-front----1063525442.html
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новости, россия, украина, запад, вс рф, владимир путин, ростислав ищенко
Новости, Россия, Украина, Запад, ВС РФ, Владимир Путин, Ростислав Ищенко

Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе

19:30 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Создание буферной зоны между Россией и Украиной возможно только в рамках переговоров с Западом, но в условиях войны такой формат нежизнеспособен — для безопасности РФ потребуется территория глубиной до 500 км. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что современные средства поражения вынуждают отодвигать границу угрозы далеко на запад. По его словам, если отмерять 500 км от новых российских регионов, рубеж безопасности пройдет по линии Винница–Черкассы–Чернигов — фактически по Днепру.
"Если делать буферную зону от границы с Белоруссией, то от Украины ничего не останется, кроме маленького кусочка Закарпатья", — подчеркнул Ищенко.
Обозреватель добавил, что такая зона может стать инструментом давления в переговорах, но не долгосрочным решением. Он также обратил внимание на неопределённость будущих границ, отметив, что пока неизвестно, будет ли граница российско-украинской или, например, российско-польской.
"Российское руководство ничего не говорит ни о глубине, ни о протяженности буферной зоны, ни о времени ее существования — потому что это все неизвестно", — пояснил Ищенко.
Собеседник издания связал эту неясность с эскалацией конфликта: "Сейчас идут боевые действия, которые даже официально стали называть войной. Термин СВО уже не отражает реальности, поэтому мы действуем по логике войны, а не мирных процессов".
Российская сторона неоднократно подчеркивала важность организации буферных зон в приграничных с Украиной районах. Впервые о намерении создать "санитарную зону" на пограничье президент Владимир Путин заявил в июне 2023 года.
В мае 2024-го Путин вновь заявил о намерении создать "санитарную зону" в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте 2025 года президент Владимир Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание "зоны безопасности" вдоль российской границы.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вчера, 05:30
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.
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