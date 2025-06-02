https://ukraina.ru/20250602/bufernaya-zona-v-500-km-ischenko-obyasnil-pochemu-rossiya-molchit-o-buduschey-granitse--1063579802.html

Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе

Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе - 02.06.2025 Украина.ру

Буферная зона в 500 км: Ищенко объяснил, почему Россия молчит о будущей границе

Создание буферной зоны между Россией и Украиной возможно только в рамках переговоров с Западом, но в условиях войны такой формат нежизнеспособен — для безопасности РФ потребуется территория глубиной до 500 км. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-02T19:30

2025-06-02T19:30

2025-06-02T19:30

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Эксперт отметил, что современные средства поражения вынуждают отодвигать границу угрозы далеко на запад. По его словам, если отмерять 500 км от новых российских регионов, рубеж безопасности пройдет по линии Винница–Черкассы–Чернигов — фактически по Днепру.Обозреватель добавил, что такая зона может стать инструментом давления в переговорах, но не долгосрочным решением. Он также обратил внимание на неопределённость будущих границ, отметив, что пока неизвестно, будет ли граница российско-украинской или, например, российско-польской.Собеседник издания связал эту неясность с эскалацией конфликта: "Сейчас идут боевые действия, которые даже официально стали называть войной. Термин СВО уже не отражает реальности, поэтому мы действуем по логике войны, а не мирных процессов".Российская сторона неоднократно подчеркивала важность организации буферных зон в приграничных с Украиной районах. Впервые о намерении создать "санитарную зону" на пограничье президент Владимир Путин заявил в июне 2023 года.В мае 2024-го Путин вновь заявил о намерении создать "санитарную зону" в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте 2025 года президент Владимир Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание "зоны безопасности" вдоль российской границы.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250601/voevat-nado-vezde-sadulaev-o-tom-gde-prokhodit-front----1063525442.html

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