https://ukraina.ru/20250601/kak-kontrolirovali-migrantov-v-sssr-i-chem-eto-otlichaetsya-ot-situatsii-v-rossii--ischenko-1063560668.html

Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко

Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко - 01.06.2025 Украина.ру

Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко

Почему во времена СССР коренное население союзных республик преимущественно оставалось на своих территориях, живя в одной стране, а сейчас устремилось в Россию, Украина.ру, 01.06.2025

2025-06-01T17:59

2025-06-01T17:59

2025-06-01T17:59

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Почему во времена СССР коренное население союзных республик преимущественно оставалось на своих территориях, живя в одной стране, а сейчас устремилось в Россию, несмотря на то что теперь это разные государства? О смешивании народов в СССР, о роли диаспор и о том, чем та ситуация отличалась от нынешней, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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