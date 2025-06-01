Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко - 01.06.2025 Украина.ру
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Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко - 01.06.2025 Украина.ру
Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
Почему во времена СССР коренное население союзных республик преимущественно оставалось на своих территориях, живя в одной стране, а сейчас устремилось в Россию, Украина.ру, 01.06.2025
2025-06-01T17:59
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видео
общество
ссср
россия
украина
ростислав ищенко
эксперты
национальные интересы
национальная безопасность
постсоветское пространство
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Почему во времена СССР коренное население союзных республик преимущественно оставалось на своих территориях, живя в одной стране, а сейчас устремилось в Россию, несмотря на то что теперь это разные государства? О смешивании народов в СССР, о роли диаспор и о том, чем та ситуация отличалась от нынешней, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, общество, ссср, россия, украина, ростислав ищенко, эксперты, национальные интересы, национальная безопасность, постсоветское пространство, бывший ссср, мигранты, миграция, эмиграция, диаспора, этносы, видео
Видео, Общество, СССР, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, эксперты, национальные интересы, национальная безопасность, постсоветское пространство, бывший СССР, мигранты, миграция, эмиграция, диаспора, этносы

Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко

17:59 01.06.2025
 
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Почему во времена СССР коренное население союзных республик преимущественно оставалось на своих территориях, живя в одной стране, а сейчас устремилось в Россию, несмотря на то что теперь это разные государства?
О смешивании народов в СССР, о роли диаспор и о том, чем та ситуация отличалась от нынешней, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
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