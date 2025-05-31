https://ukraina.ru/20250531/za-chto-zhiteli-donbassa-ne-prostyat-zhurnalistov-sbezhavshikh-na-ukrainu-i-kak-rabotat-v-smi--petrenko-1063544945.html
За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко - 31.05.2025 Украина.ру
За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала... Украина.ру, 31.05.2025
2025-05-31T17:48
2025-05-31T17:48
2025-05-31T17:48
видео
донбасс
донецкая народная республика
украина
виктор петренко
александр чаленко
журналисты
журналистика
журналистская этика
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1f/1063544823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d1c5965f825e94835dbddc313b9c4b.jpg
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктором Петренко. Из этого интервью вы узнаете, как в Донецкой Народной Республике относятся к местным журналистам, переметнувшимся на украинскую сторону, и как редакции Донбасса работают под обстрелами. Петренко также прокомментировал введение статуса "Ветеран журналистики особого риска".
донбасс
донецкая народная республика
украина
новороссия
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1f/1063544823_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61baa973e96693b4309eb0496dbfdc65.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донбасс, донецкая народная республика, украина, виктор петренко, александр чаленко, журналисты, журналистика, журналистская этика, сми, российские сми, украинские сми, информационная война, информационная безопасность, новости донбасса, восстановление донбасса, новые регионы, новороссия, днр, сво, новости сво россия, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Виктор Петренко, Александр Чаленко, журналисты, журналистика, журналистская этика, СМИ, Российские СМИ, украинские СМИ, информационная война, информационная безопасность, Новости Донбасса, восстановление Донбасса, Новые регионы, Новороссия, ДНР, СВО, новости СВО Россия