За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко - 31.05.2025 Украина.ру
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За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко - 31.05.2025 Украина.ру
За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала... Украина.ру, 31.05.2025
2025-05-31T17:48
2025-05-31T17:48
видео
донбасс
донецкая народная республика
украина
виктор петренко
александр чаленко
журналисты
журналистика
журналистская этика
сми
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктором Петренко. Из этого интервью вы узнаете, как в Донецкой Народной Республике относятся к местным журналистам, переметнувшимся на украинскую сторону, и как редакции Донбасса работают под обстрелами. Петренко также прокомментировал введение статуса "Ветеран журналистики особого риска".
донбасс
донецкая народная республика
украина
новороссия
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За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко

17:48 31.05.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктором Петренко.
Из этого интервью вы узнаете, как в Донецкой Народной Республике относятся к местным журналистам, переметнувшимся на украинскую сторону, и как редакции Донбасса работают под обстрелами.
Петренко также прокомментировал введение статуса "Ветеран журналистики особого риска".
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