https://ukraina.ru/20250531/za-chto-zhiteli-donbassa-ne-prostyat-zhurnalistov-sbezhavshikh-na-ukrainu-i-kak-rabotat-v-smi--petrenko-1063544945.html

За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко

За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко - 31.05.2025 Украина.ру

За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала... Украина.ру, 31.05.2025

2025-05-31T17:48

2025-05-31T17:48

2025-05-31T17:48

видео

донбасс

донецкая народная республика

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александр чаленко

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журналистика

журналистская этика

сми

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с председателем Союза журналистов России в ДНР, генеральным директором "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктором Петренко. Из этого интервью вы узнаете, как в Донецкой Народной Республике относятся к местным журналистам, переметнувшимся на украинскую сторону, и как редакции Донбасса работают под обстрелами. Петренко также прокомментировал введение статуса "Ветеран журналистики особого риска".

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донецкая народная республика

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