https://ukraina.ru/20250531/kak-rossii-vernut-odessu-bez-boevykh-deystviy-s-ukrainoy-shkolnikov-predlozhil-khoroshiy-plan-1063542641.html
Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план
Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план - 31.05.2025 Украина.ру
Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников рассказал, благодаря чему от Украины будут отваливаться разные регионы, включая Одессу и... Украина.ру, 31.05.2025
2025-05-31T16:27
2025-05-31T16:27
2025-05-31T16:27
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одесса
украина
россия
сво
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запорожская область
донецкая область
новые регионы
русский мир
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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников рассказал, благодаря чему от Украины будут отваливаться разные регионы, включая Одессу и Полтаву. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
одесса
украина
россия
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Украина.ру
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видео, одесса, украина, россия, сво, регионы, запорожская область, донецкая область, новые регионы, русский мир, полтава, видео
Видео, Одесса, Украина, Россия, СВО, регионы, Запорожская область, Донецкая область, Новые регионы, Русский мир, Полтава
Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников рассказал, благодаря чему от Украины будут отваливаться разные регионы, включая Одессу и Полтаву.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus