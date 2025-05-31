https://ukraina.ru/20250531/kak-rossii-vernut-odessu-bez-boevykh-deystviy-s-ukrainoy-shkolnikov-predlozhil-khoroshiy-plan-1063542641.html

Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план

Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план - 31.05.2025 Украина.ру

Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников рассказал, благодаря чему от Украины будут отваливаться разные регионы, включая Одессу и... Украина.ру, 31.05.2025

2025-05-31T16:27

2025-05-31T16:27

2025-05-31T16:27

видео

одесса

украина

россия

сво

регионы

запорожская область

донецкая область

новые регионы

русский мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1f/1063542519_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_2f8604322477718cbe25dbf59142c403.jpg

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников рассказал, благодаря чему от Украины будут отваливаться разные регионы, включая Одессу и Полтаву. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus

одесса

украина

россия

запорожская область

донецкая область

полтава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, одесса, украина, россия, сво, регионы, запорожская область, донецкая область, новые регионы, русский мир, полтава, видео